«Динамо» Киев уволило Шовковского после 0:2 от «Омонии» в ЛК и 3-го поражения подряд

Киевское «Динамо » уволило Александра Шовковского с поста главного тренера.

Вместе с Шовковским клуб покинет весь тренерский штаб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, возглавляющий «Динамо» Киев U19.

Александр Шовковский возглавлял «Динамо» Киев с ноября 2023 года, под его руководством команда стала чемпионом Украины в сезоне-2024/25.

В последнем матче при тренере команда проиграла «Омонии» в Лиге конференций (0:2). До этого было еще два поражения.