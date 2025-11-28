«Динамо» Киев уволило Шовковского после 0:2 от «Омонии» в ЛК и 3-го поражения подряд
Киевское «Динамо» уволило Александра Шовковского с поста главного тренера.
Вместе с Шовковским клуб покинет весь тренерский штаб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, возглавляющий «Динамо» Киев U19.
Александр Шовковский возглавлял «Динамо» Киев с ноября 2023 года, под его руководством команда стала чемпионом Украины в сезоне-2024/25.
В последнем матче при тренере команда проиграла «Омонии» в Лиге конференций (0:2). До этого было еще два поражения.
