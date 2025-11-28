Мостовой о выводах после попытки похищения: «Было время, с охраной ходил для перестраховки»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что ходил с охраной после попытки похищения.
23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге Мостового попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
– Какие выводы сделали из ситуации с похищением?
– У меня было время, что я ходил с охраной. Для перестраховки. И побольше дома времени проводил.
– Чем закончилось разбирательство?
– Под арест их всех – на два месяца, а дальше разбирательство, – сказал Мостовой.
