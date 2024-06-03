Олег Газманов: «Наш футбол – это боль болельщиков, мы должны быть первыми. Заграничных гастролеров меньше использовать, может – нужно наших ребят развивать»

Олег Газманов высказался о необходимости развития футбола в России.

«Наш футбол – это боль наших болельщиков. Хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских команд. А еще лучше – мировых! Чтобы это было, нужно развивать футбол. Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать.

Был в Эйндховене, когда населения города насчитывало всего 80 тысяч человек. При этом у них 80 полей! И пацанам деваться некуда, играют с утра до вечера. Футбол – самая массовая игра в мире, мы должны быть первыми», – сказал народный артист Российской Федерации.