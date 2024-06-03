Олег Газманов: «Наш футбол – это боль болельщиков, мы должны быть первыми. Заграничных гастролеров меньше использовать, может – нужно наших ребят развивать»

Теги премьер-лига Россия Олег Газманов лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Олег Газманов высказался о необходимости развития футбола в России.

«Наш футбол – это боль наших болельщиков. Хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских команд. А еще лучше – мировых! Чтобы это было, нужно развивать футбол. Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать.

Был в Эйндховене, когда населения города насчитывало всего 80 тысяч человек. При этом у них 80 полей! И пацанам деваться некуда, играют с утра до вечера. Футбол – самая массовая игра в мире, мы должны быть первыми», – сказал народный артист Российской Федерации.

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56 комментариев
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Боль болельщиков это Газманов и Шаман на футбольных матчах.
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-4
+135
Мерзость
+44
-4
+40
Шамана мнение ещё спросите опубликуйте. Чего уж там. Мож еще и песню ртом про футбол родимый запишет.
+39
-3
+36
Нужно больше заграничных музыкантов-гастролеров
+31
-2
+29
Ответ Зеленский
Нужно больше заграничных музыкантов-гастролеров
Тогда бездарности типа Газмясова останутся без халявных денег.
+31
-2
+29
Очередной клоун, ничего не понимающий в спортивной сфере, высказывает свое важное и всем нужное мнение, заодно не забыв подлизать государству, чем он и занимается на протяжении всей карьеры.
+27
-3
+24
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" (с)
+11
-1
+10
Ответ StHappyOne
Очередной клоун, ничего не понимающий в спортивной сфере, высказывает свое важное и всем нужное мнение, заодно не забыв подлизать государству, чем он и занимается на протяжении всей карьеры.
Но-но. Главный вор западной музыки для своих песенок - мастер спорта по акробатике.
+10
-1
+9
«Наш футбол – это боль наших болельщиков. Хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских команд. А еще лучше – мировых!

а еще лучше если на уровне - межгалактических 😂
+12
-3
+9
Вот вы все же в 90-х,в начале 00-х думали что Газманов нормальный,Любэ нормальные…А вот интересно,каким бы был Цой,если бы дожил?Или Бодров
+10
-2
+8
Ответ Илья Гордеев
Боль болельщиков это Газманов и Шаман на футбольных матчах.
Точно. Тут у нас 7 июня перед матчей гимны будут петь Алехно и Билан.
Каждый на мотив своего главного хита.
+6
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+6
Наша боль- это наша попса. Наши исполнители должны быть первыми! Должны каждый год выигрывать Гремми. Собирать аншлаги в крупнейших городах мира, и звучать на радио , помимо Радио Дача.
+5
0
+5
Вдумчивый и глубокий обзор от одного из грамотных аналитиков российского футбола
+4
0
+4
"Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать.... Кстати, могу порекомендовать клубам моего сына - Родиона. Очень талантливый и перспективный мальчик" - добавил Олег
+3
0
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Кого ещё из кооператива "Судорога патриотизма" не спросили?
+4
-1
+3
Должны быть первыми... Во, загнул!
+3
0
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На самом деле, ничего ужасного человек не сказал. Ну, он сторонник точки зрения, что меньше легионеров - выше уровень местных. Довольно популярное мнение, пусть и ошибочное. Сказал, что нужно больше полей, чтобы больше людей в футбол играло. Сказал, что хочет российский футбол на уровне европейского. А кто-то тут не хочет?

Даже непонятно, отчего всех так мощно разбомбило в комментариях.
+2
0
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🤡
+4
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Шамана мнение ещё спросите опубликуйте. Чего уж там. Мож еще и песню ртом про футбол родимый запишет.
Так он вчера даже не пел, рот просто открывал под музыку
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Гимн в исполнении Газманова - это боль.
+3
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Не парадокс,а лицемерие.Ведь там в окружении многие такие,тот же Володин.И вечеринки они устраивают похлеще Ивлеевой
+3
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А я Сутормина оставляю себе….
+2
0
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Ответ valderoma
Должны быть первыми... Во, загнул!
Как его сын Газманов-младший !
Он же его выиграл выборы , опередив ветерана !
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+2
Ответ Дмитрий Рабко
Точно. Тут у нас 7 июня перед матчей гимны будут петь Алехно и Билан. Каждый на мотив своего главного хита.
Скоро будут попы свои "хиты" распевать под колокольный звон.
+3
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+2
Был в Эйндховене, когда населения города насчитывало всего 80 тысяч человек." - сейчас население 250 000 , когда он там был , в девятнадцатом веке ?
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Наша боль - это Газманов, Шаман и, к огромному сожалению, даже Бутусов с Кипеловым
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Ответ Чемоданоносец Беглова
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" (с)
...и спортсменов👆🏻
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0
+1
Ответ Зеленский
Вот вы все же в 90-х,в начале 00-х думали что Газманов нормальный,Любэ нормальные…А вот интересно,каким бы был Цой,если бы дожил?Или Бодров
Сергей Бодров при жизни довольно четко говорил. Дословно не процитирую, но смысл в том,что насколько бы очевидными не были неправильные действия твоей страны-она твоя, ты должен ее поддерживать, а потом уже разбираться кто прав, кто виноват. Так,что к моему сожалению, скорее всего С.Бодров поддержал бы мракобесов, хотя возможно живи он все эти годы, позиция бы поменялась.
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Ответ Зеленский
Вот вы все же в 90-х,в начале 00-х думали что Газманов нормальный,Любэ нормальные…А вот интересно,каким бы был Цой,если бы дожил?Или Бодров
Тема интересная) сам задумывался, рекламировал бы Цой Совкомбанк, или Харламов ладу Приору. Говорил ли бы Бодров как хороша единая Россия. Всяко может быть, я вот не думал , что к примеру многие хоккейные ветераны великие станут такими уродами, например Третьяк. Причем я как бы их не осуждаю, деньги и власть всем нужна, хорошая жизнь тоже. Просто типо ж они были такие кумиры... Короче тема для больших дискуссий а ответа точного никто уже не даст.
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Ответ DrDro
"Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать.... Кстати, могу порекомендовать клубам моего сына - Родиона. Очень талантливый и перспективный мальчик" - добавил Олег
ему уже под полтос...
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