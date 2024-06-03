Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» с 2005-го

Теги Мария Шарапова Николь Вайдишова Ролан Гаррос WTA Лина Красноруцкая Сесиль Каратанчева Варвара Грачева Мирра Андреева Теннис

17-летняя Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» обыграла Варвару Грачеву 7:5, 6:2 и вышла в четвертьфинал. Россиянка впервые так далеко прошла на турнире «Большого шлема».

Сейчас Андреевой 17 лет и 27 дней. Она стала самой молодой четвертьфиналисткой парижского «Шлема» с 2005-го, когда в четвертьфинал вышла Сесиль Каратанчева (15 лет 228 дней).

Кроме Андреевой в список самых молодых четвертьфиналисток «Ролан Гаррос» также входят:

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21 комментарий
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Сесиль, емнип, выше 35-го места не добиралась в карьере, так что Мирра с 30-ым местом ее уже обошла))
+10
-1
+9
Ответ xqystfsf7s
С чего это 27 дней. С 29 апреля прошло больше дней
Возможно считают на момент старта турнира
+6
0
+6
Ответ ivan 07
Сесиль значит всех переплюнула. И чего потом она добилась.
Т. е., не надо было выходить?
+4
0
+4
Ответ Odcarik7689
Хингис тоже лет в 15 выходила в четвертьфинал наверняка.. Почему только с 2005 считают
Да, в 96г четвертьфинал АО, 15лет 141 день - если я правильно посчитал в уме)
+3
0
+3
С чего это 27 дней. С 29 апреля прошло больше дней
+2
0
+2
Хингис тоже лет в 15 выходила в четвертьфинал наверняка.. Почему только с 2005 считают
+2
-1
+1
Переплюнет всех из данного списка, включая Шарапову. Даже по интервью и манере говорить видно насколько это зрелая личность для своих лет, в отличие от каких-нибудь косноязычных Павлюченковой и Касаткиной. Через пару-тройку лет физически ещё крепче станет и даже соболенок со швонтиками замечать не будет.
+6
-5
+1
Ответ crazymaks
я конечно надеюсь на ее успех, но все-таки у Шары был сильный удар, жаль не повезло с плечом и Серенкой, Мирре сильного удара не хватает, чтобы много шлемов взять, но хотя бы пару-тройку зацепить может... на грунте будет всем неудобна, возможно ее покрытие, там и Ига постареет или травмы... да и на харде может прибавить, поживем-увидим
А можно сильный удар натренировать?
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Ох Николь
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0
Ответ Андрей Судалин
Переплюнет всех из данного списка, включая Шарапову. Даже по интервью и манере говорить видно насколько это зрелая личность для своих лет, в отличие от каких-нибудь косноязычных Павлюченковой и Касаткиной. Через пару-тройку лет физически ещё крепче станет и даже соболенок со швонтиками замечать не будет.
я конечно надеюсь на ее успех, но все-таки у Шары был сильный удар, жаль не повезло с плечом и Серенкой, Мирре сильного удара не хватает, чтобы много шлемов взять, но хотя бы пару-тройку зацепить может... на грунте будет всем неудобна, возможно ее покрытие, там и Ига постареет или травмы... да и на харде может прибавить, поживем-увидим
0
0
0
Ответ Odcarik7689
Хингис тоже лет в 15 выходила в четвертьфинал наверняка.. Почему только с 2005 считают
та были и по круче в полуфинале селеш в 16 и сабатини в 15 и др, каприати вообще в 14
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Ответ Odcarik7689
Хингис тоже лет в 15 выходила в четвертьфинал наверняка.. Почему только с 2005 считают
Дженифер Каприати ещё была
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Ответ Антон Тимофеев
Сесиль, емнип, выше 35-го места не добиралась в карьере, так что Мирра с 30-ым местом ее уже обошла))
А у мужиков, кто последний раз в 17 лет забирался в 1/4 шлема?
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Ответ Антон Тимофеев
Сесиль, емнип, выше 35-го места не добиралась в карьере, так что Мирра с 30-ым местом ее уже обошла))
Разве её не дисквальнули тогда?
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о, Сесиль) я даже помню на спортс.ру стенания местного бомонда (не Валиева, но тоже "наша") про то, что бедного и несчастного ребенка "заказали", бгг
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У Каратанчевой печальная история
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Наше теннисное солнышко <3
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Думал Зверевой 16 было
Нет оказывается 17
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Вот если в полуфинал пройдет в17 это будет мощно
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