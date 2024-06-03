Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» с 2005-го

17-летняя Мирра Андреева на « » обыграла Варвару Грачеву 7:5, 6:2 и вышла в четвертьфинал. Россиянка впервые так далеко прошла на турнире «Большого шлема».

Сейчас Андреевой 17 лет и 27 дней. Она стала самой молодой четвертьфиналисткой парижского «Шлема» с 2005-го, когда в четвертьфинал вышла (15 лет 228 дней).

Кроме Андреевой в список самых молодых четвертьфиналисток «Ролан Гаррос» также входят: