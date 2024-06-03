Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» с 2005-го
17-летняя Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» обыграла Варвару Грачеву 7:5, 6:2 и вышла в четвертьфинал. Россиянка впервые так далеко прошла на турнире «Большого шлема».
Сейчас Андреевой 17 лет и 27 дней. Она стала самой молодой четвертьфиналисткой парижского «Шлема» с 2005-го, когда в четвертьфинал вышла Сесиль Каратанчева (15 лет 228 дней).
Кроме Андреевой в список самых молодых четвертьфиналисток «Ролан Гаррос» также входят:
- 17 лет 36 дней Николь Вайдишова (2006);
- 17 лет 35 дней Мария Шарапова (2004);
- 17 лет 29 дней Лина Красноруцкая (2001);
- 17 лет 27 дней Мирра Андреева (2024);
- 15 лет 288 дней Сесиль Каратанчева (2005).
Нет оказывается 17