Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев заявил, что команда должна бороться за самые высокие места.
«Динамо» уступило «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1, первая игра – 3:1) и вышло в полуфинал по сумме двух матчей.
– Степашин давал слово, что в случае четырех побед вы остаетесь главным. Правильно понимаю, что проход дальше в Кубке считается за победу и вам осталось две победы, чтобы остаться главным?
– Не знаю, идет ли в зачет проход дальше. Главное – прошли дальше, надо двигаться от игры к игре.
Я уже говорил, что для «Динамо» эти четыре победы просто немного исправят ситуацию, не глобально. «Динамо» должно быть выше. Клуб с такой историей и такой бренд нашего футбола должен бороться за первые места, в данной ситуации этого будет тяжело добиться.
– Почему Лунев сегодня был в воротах?
– Верю в синдром бывших команд и подобные штучки. Решили так я и тренер вратарей. У нас все вратари вносят уверенность, хорошая линия, – сказал Гусев.