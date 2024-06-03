«Зенит» интересуется Соболевым. Отступные форварда «Спартака» для российских клубов – 30 млн евро (Иван Карпов)
Александр Соболев может перейти в «Зенит».
По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб из Санкт-Петербурга серьезно рассматривает возможность подписания нападающего «Спартака» этим летом.
Сообщается, что сумма отступных за Соболева для российских клубов составляет 30 млн евро. Для зарубежных клубов установлена цена в 15 млн евро.
В Мир РПЛ-2023/24 Соболев отыграл за «Спартак» 27 матчей, отметившись 5 голами и 6 ассистами. Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.
27 игр 5 голов для нападающего - второй раз ахахахахха
Этого бесноватого ни за что в наш клуб. Зачем в Зените такие провокаторы?