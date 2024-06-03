«Зенит» интересуется Соболевым. Отступные форварда «Спартака» для российских клубов – 30 млн евро (Иван Карпов)

Александр Соболев может перейти в «Зенит».

По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб из Санкт-Петербурга серьезно рассматривает возможность подписания нападающего « » этим летом.

Сообщается, что сумма отступных за для российских клубов составляет 30 млн евро. Для зарубежных клубов установлена цена в 15 млн евро.

В Мир РПЛ-2023/24 Соболев отыграл за «Спартак» 27 матчей, отметившись 5 голами и 6 ассистами. Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.