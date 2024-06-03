«Зенит» интересуется Соболевым. Отступные форварда «Спартака» для российских клубов – 30 млн евро (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев деньги Футбол

Александр Соболев может перейти в «Зенит».

По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб из Санкт-Петербурга серьезно рассматривает возможность подписания нападающего «Спартака» этим летом.

Сообщается, что сумма отступных за Соболева для российских клубов составляет 30 млн евро. Для зарубежных клубов установлена цена в 15 млн евро.

В Мир РПЛ-2023/24 Соболев отыграл за «Спартак» 27 матчей, отметившись 5 голами и 6 ассистами. Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.

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173 комментария
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Этот "инсайд" ещё недели 2-3 назад озвучил Городницкий, просто рассуждая о том, какой самый бредовый трансфер может произойти в РПЛ. А тут Карп шутку на серьёзных щах преподносит как новость, вот и вся его инсайдерская суть)
+153
-4
+149
Ответ Miron_8383
Этот "инсайд" ещё недели 2-3 назад озвучил Городницкий, просто рассуждая о том, какой самый бредовый трансфер может произойти в РПЛ. А тут Карп шутку на серьёзных щах преподносит как новость, вот и вся его инсайдерская суть)
P. S. Зенит ищит таргетмена, Семак озвучивал эту цель, Зенит договорился с Цервеной Звездой о приоритетном праве выкупа молодого (19 или 20 лет) нападающего с ростом 190+, цена вопроса вроде не более 8 миллионов евро, новость была в зимнее трансферное окно. Но Зенит конечно же подпишет токсичного нападающего из Спартака, забившего пять голов за сезон, стоящего минимум 10 миллионов, а скорее всего 15) Я скорей поверю, что Зенит за Тюкавина 30 миллионов отвалит, ради паспорта, чем подпишет 27 летнего Соболева.
+74
-6
+68
Ну совсем кринжовая новость. Вы бы еще про Бухарова написали. Или Зенит интересуется Дядюном, например.
+37
-2
+35
Ответ angry horse
Не знаю насколько руководству Зенита нужно наплевать на своих болельщиков, чтобы подписать Соболева с его бэкграундом, это же даже не Дзюба😁
Так Дзюба хоть футболист, а это комок бездарности и токсичности
+32
-5
+27
Ваня, ты бы закусывал чтоли…
+17
-2
+15
нормальные люди когда нажрутся пишут бывшим, а Ванька Карпов фантазирует «инсайды» в свой Телеграм-канал
+9
0
+9
30 миллионов евро за Соболева? При статистике 5+6? Это сильно. Зенит, кстати, за эти деньги смог бы купить 58674 Суторминых
+14
-6
+8
Карпов переотмечал требл
+7
0
+7
Ответ Miron_8383
P. S. Зенит ищит таргетмена, Семак озвучивал эту цель, Зенит договорился с Цервеной Звездой о приоритетном праве выкупа молодого (19 или 20 лет) нападающего с ростом 190+, цена вопроса вроде не более 8 миллионов евро, новость была в зимнее трансферное окно. Но Зенит конечно же подпишет токсичного нападающего из Спартака, забившего пять голов за сезон, стоящего минимум 10 миллионов, а скорее всего 15) Я скорей поверю, что Зенит за Тюкавина 30 миллионов отвалит, ради паспорта, чем подпишет 27 летнего Соболева.
Тот нападающий из црвены вроде уже в млс ушёл если я про того подумал конечно
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30 млн евро и Соболев, бриллиант просто футбольный)
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Ответ Miron_8383
Проверил, так и есть, перешёл в Нью-Йорк Сити, ну я думаю найти таргетмена на Балканах или в Южной Америке помоложе и подешевле Соболева не проблема, да и Соболев не лучший паспорт в лиге, чтоб ради него отваливать половину трансферного бюджета
Из всех слухов про нападающих пожалуй только Гуарирапа и Иванович из Войводины подходят по росту на эту роль, остальное уже бред какой то. Соболев, бразилец 167 сантиметра ростом..
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У меня в ФМ Соболев уехал в миланский Интер за 30+ млн, так вот это более реально, чем то, что написал Карп))
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Спартак интересуется Копа Дель Соль. Отпускные - две недели.
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Ответ Иван Дудорев
Тот нападающий из црвены вроде уже в млс ушёл если я про того подумал конечно
Проверил, так и есть, перешёл в Нью-Йорк Сити, ну я думаю найти таргетмена на Балканах или в Южной Америке помоложе и подешевле Соболева не проблема, да и Соболев не лучший паспорт в лиге, чтоб ради него отваливать половину трансферного бюджета
+4
0
+4
Ничего более глупого на Спортсе еще не было. Но это же Карпов...
+5
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+4
Ответ frankie_Ballenbacher
Ну совсем кринжовая новость. Вы бы еще про Бухарова написали. Или Зенит интересуется Дядюном, например.
Робертосам Пошкусом и Лукашем Гартигом!
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Кликбэйт, после алковыходных карпа
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Интересуется является ли ещё Соболев футболистом разве что....
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Забористую в этот раз Ваня достал
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Ваня видим с утра принял, и у него полились инсайды, а еще не вечер, там может Зенит и Де Хею захочет подписать
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ахахахахаххаха
27 игр 5 голов для нападающего - второй раз ахахахахха
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Бред. Сивой кобылы.
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Ответ Арсений1990
Разве Суперкубок засчитывается в требл? Это же не Еврочашка
это называется внутренний требл, как у псж
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Ответ frankie_Ballenbacher
Ну совсем кринжовая новость. Вы бы еще про Бухарова написали. Или Зенит интересуется Дядюном, например.
Тихоновецкого 😀
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Это такая жирная утка, что даже живот от смеха свело 🤣🤣🤣
+5
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Я очень надеюсь, что это утка от Карпова, а руководство Зенита хоть немного уважает себя и болельщиков.
Этого бесноватого ни за что в наш клуб. Зачем в Зените такие провокаторы?
+4
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Я так понимаю, Саня Соболев нужен Зениту из-за того что нужно вложиться в правила по иностранным игрокам в одной команде. Ваню Сергеева на выход, а Соболева на вход? Интересно мнение самого Соболева, а не только Ивана Карпова. А так, Спартаку будет кем заменить Соболева, тем же Гуаирапой из Сочи, как пример, не нужно бросать в меня камни. )))
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Ответ JFT96
Комментарий удален модератором
Эпичней переобувочки с Кокориным ничего не будет)
+6
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+2
Сезон фейков начался.
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карпов идина
+3
-1
+2
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