ISU не планирует допускать российских спортсменов к соревнованиям нового сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в предстоящем сезоне.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ближайший совет ISU состоится 8 июня.

Отмечается, что ситуация может измениться «при условии серьезных перемен в политической плоскости». Но ожидается, что решение о допуске до начала сезона все равно не примут.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне и белорусы не допускаются до стартов с 2022 года.