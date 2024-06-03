ISU не планирует допускать российских спортсменов к соревнованиям нового сезона

Теги ISU Политика Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в предстоящем сезоне.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ближайший совет ISU состоится 8 июня.

Отмечается, что ситуация может измениться «при условии серьезных перемен в политической плоскости». Но ожидается, что решение о допуске до начала сезона все равно не примут.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне и белорусы не допускаются до стартов с 2022 года.

 

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21 комментарий
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Кто-то ожидал другого решения?
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Ответ Кристина Медер
ситуация может измениться «при условии серьезных перемен в политической плоскости» Что там насчет Израиля,кстати, с их политикой в Рафахе, все нормально? А, это же другое, они же не забирают весь пьедестал, значит пусть выступают
Пьедестал там сбоку. там другое.
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Ответ Кристина Медер
ситуация может измениться «при условии серьезных перемен в политической плоскости» Что там насчет Израиля,кстати, с их политикой в Рафахе, все нормально? А, это же другое, они же не забирают весь пьедестал, значит пусть выступают
Пока только Мальдивы запретили въезд к себе с израильским паспортом. А в остальном, для всех, кроме России и РБ, спорт же вне политики.
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Ответ deligy
Кто они, российские фигуристы, работники государственного ЦСП? В теннисе представляют исключительно себя, а на командные соревнования в теннисе Россия не допущена.
А здесь даже за себя не могут выступать. ФК это тоже больше про индивидуальный спорт.
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Российской делегации можно распаковывать чемоданы.
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А почему бы вдруг допустить? Что-то изменилось?
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ситуация может измениться «при условии серьезных перемен в политической плоскости»

Что там насчет Израиля,кстати, с их политикой в Рафахе, все нормально? А, это же другое, они же не забирают весь пьедестал, значит пусть выступают
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Всё это кончится, когда дед в сознание придёт или отправится в Рай, как он хотел.
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Да это всё очевидно, пока США не дадут отмашку, все вассалы будут покорно продлевать бан.
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Как неожиданно
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Ответ deligy
Кто они, российские фигуристы, работники государственного ЦСП? В теннисе представляют исключительно себя, а на командные соревнования в теннисе Россия не допущена.
Уже допущены и Россия, и Беларусь. Только никто не отобрался в парах из-за бана и уже не отберется.
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