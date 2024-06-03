Анри о невызове Мбаппе и Гризманна на Олимпиаду: «Столько отказов я не получал со времен колледжа, но клубы имеют на это право. Будет еще один игрок старше 23 лет, больше ничего не могу сказать»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Антуан Гризманн Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Футбол

Тьерри Анри прокомментировал заявку сборной Франции на Олимпиаду в Париже.

Сегодня главный тренер олимпийской сборной Франции назвал предварительный состав команды на Олимпиаду. В список из 25 футболистов вошли два игрока старше 23 лет – Жан-Филипп Матета и Александр Ляказетт, третье имя будет объявлено позже.

Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн не попали в заявку.

«В списке будет еще один игрок старше 23 лет. Всего их будет трое, больше я не могу ничего сказать. Сложноcть в том, что нужно спрашивать клубы, которые вправе [не отпускать игроков].

Мы не подводим черту, надежда есть. Мы не знаем, что произойдет, но я должен дать относительно реальный список и не делать того, чего нет в реальности. Список может меняться, но его необходимо огласить, чтобы игроки могли подготовиться.

Дверь ни для кого не закрыта. Обсуждений не бывает – ты приходишь, спрашиваешь, и уходишь, если тебе говорят «нет». Я не получал столько отказов со времен, когда учился в колледже!

Люди, с которыми я общался [в «Реале»], были очень прямолинейны. [Отказы клубов] меня не удивляют и не расстраивают, это их право. Возможность клубов отказать усложняет задачу.

Обсуждение [по поводу третьего игрока старше 23 лет] закончилось прямо за дверью [перед пресс-конференцией], я жду точного ответа. Я стараюсь быть честным и не давать ложных надежд. Когда что-то произойдет, вы узнаете об этом. Но французские клубы мне еще не отказывали», – сказал Анри.

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37 комментариев
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А что он хотел?Чтобы Мбаппе ради Олимпиады пропустил первую предсезонку с Реалом?)
+44
-13
+31
«Будет еще один игрок старше 23 лет, больше ничего не могу сказать»

Заинтриговал, может это будет Зидан 😁
+27
-3
+24
Ответ Alex Muratov
Сам Анри на Олимпиаду тоже не ездил, хотя за сборную 123 матча с 97 по 2010, три летних Олимпиады застал.
Так весь ор из-за того, что это домашняя олимпиада, если бы в другом месте была, его бы и не звали даже, я думаю.
+24
0
+24
Ответ Alex Muratov
Сам Анри на Олимпиаду тоже не ездил, хотя за сборную 123 матча с 97 по 2010, три летних Олимпиады застал.
Так сборной Франции на ней и не было. Не пробивались туда.
+10
0
+10
Понимаю клубы. После сезона отбегать ЧЕ, потом ещё Олимпиаду, а потом сразу новый сезон. Здоровье не железное.
+11
-1
+10
Ответ Зеленский
А что он хотел?Чтобы Мбаппе ради Олимпиады пропустил первую предсезонку с Реалом?)
Нет, ведь прям в этой новости написано, его это не расстраивает, он понимает что это право клубов отказать. Ты читать ниже заголовка не осилил?
+8
-1
+7
Сам Анри на Олимпиаду тоже не ездил, хотя за сборную 123 матча с 97 по 2010, три летних Олимпиады застал.
+8
-4
+4
Ответ Папа Футбола
«Будет еще один игрок старше 23 лет, больше ничего не могу сказать» Заинтриговал, может это будет Зидан 😁
Ну, судя по отказам Гризманна и Мбаппе, им нужен игрок в атаку. Поэтому скорее Трезеге.
+6
-2
+4
Макрон был послан
+4
-1
+3
Ответ Зеленский
А что он хотел?Чтобы Мбаппе ради Олимпиады пропустил первую предсезонку с Реалом?)
Он бы хотел поменять местами заявку на евро с заявкой на Олимпиаду
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
«Будет еще один игрок старше 23 лет, больше ничего не могу сказать» Заинтриговал, может это будет Зидан 😁
Бензема
+2
0
+2
Жиру
+3
-1
+2
Ответ Yavich
Жиру
+++
+1
0
+1
Слишком много разговоров об этом. Олимпийский футбол никому не нужен, это квазиформат юниоров.
+2
-1
+1
Ответ Shtirlic
На хоккейные тоже ездили те кто вылетел в НХЛ на момент турнира.
Это на чемпионаты мира которые проходят в мае из НХЛ ездили вылетевшие из Кубка Стенли. Для участия в Олимпиаде которая проходит зимой до Кубка Стенли в НХЛ раньше проводили олимпийскую паузу.
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
«Будет еще один игрок старше 23 лет, больше ничего не могу сказать» Заинтриговал, может это будет Зидан 😁
Сам выйдет в качестве играющего
+1
0
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Ответ убунту
Ну справедливости ради в этом сезоне прямо всё рядом находится. Прошлый сезон закончился чуть ли не в июле, а августе начался следующий, в начале июня закончился, пару дней евро и копа и до середины июля, через 9 дней олимпиада, а новый сезон уже стартует
пусть бегают во всех турнирах, бездельники
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Ну не скажите. Например 1988 год у Бразилии были Таффарел, Жоржиньо, Бебетто, Ромарио.
1998 - Буре, Фёдоров, Каспарайтис, Каменский, Гретски, Линдрос, Айзерман, Шанахан, Селяне, Койву, Кури, Сундин, Форсберг, Сало, Лидстрем, Ягр, Шлегр, Гашек, Свобода.
+1
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Ответ grevestor
Понимаю клубы. После сезона отбегать ЧЕ, потом ещё Олимпиаду, а потом сразу новый сезон. Здоровье не железное.
Вместе с тем понимаю и федерацию. Работаешь на благо страны, вкладываешь силы в развитие собственного футбола, а потом какой-то испанец не даёт возможности твоему футболисту выступить за национальную сборную на одном из главных турниров.
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Ответ Папа Футбола
«Будет еще один игрок старше 23 лет, больше ничего не могу сказать» Заинтриговал, может это будет Зидан 😁
Если только в воротах.
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Ответ Guillermo
Вместе с тем понимаю и федерацию. Работаешь на благо страны, вкладываешь силы в развитие собственного футбола, а потом какой-то испанец не даёт возможности твоему футболисту выступить за национальную сборную на одном из главных турниров.
Для футбола этот турнир на уровне кубка Гампера
+1
-1
0
Ответ скорпыч
Так сборной Франции на ней и не было. Не пробивались туда.
Это я косякнул, конечно)
Но Анри мог сыграть в 96 году в Олимпийской сборной, ему было почти 19 лет, в основную сборную его не вызывали, а в Монако он уже был на виду. Но может в ту сборную его и не приглашали. В том составе на Олимпиаде были Макелеле, Вийера, Пирес, Вильтор. И ни одного игрока младше 20 лет.
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Ответ Невский баклан
На футбольные Олимпиады всегда ездил 3й сорт. А на хоккейные раньше наоборот, ездили только сильнейшие в мире.
Ну не скажите. Например 1988 год у Бразилии были Таффарел, Жоржиньо, Бебетто, Ромарио.
0
0
0
Ну справедливости ради в этом сезоне прямо всё рядом находится. Прошлый сезон закончился чуть ли не в июле, а августе начался следующий, в начале июня закончился, пару дней евро и копа и до середины июля, через 9 дней олимпиада, а новый сезон уже стартует
0
0
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Ответ Зеленский
А что он хотел?Чтобы Мбаппе ради Олимпиады пропустил первую предсезонку с Реалом?)
Так он и так часть пропустит из за евро и отпуска после
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Олимпиада в футболе превратилась в третьесортный турнир для молодежи!Топов там ждать вообще не стоит!
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в Париже куча бомжей, а в Сене плавает ховно. Какая олимпиада в стране, которую Макрон по полной макронит? ))))
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Придется Анри самому играть.
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В целом Олимпиада это какая то странная штука. В футболе ограничение по возрасту, в хоккее - это просто праздник когда НХЛ отпускает своих игроков на Олимпиаду, в баскетболе тоже ждут всех сильнейших планеты. Зато в боксе и фигурном катании если спортсмены перешли в ранг профессионалов то доступ закрыт. Карате, кикбоксинг, тхэквондо, бокс - олимпийские виды, а тайский бокс - нет. Зато брейкинг (танец), бейсбол, софтбол и флаг-футбол - олимпийские. Всё настолько белыми нитками…
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Так уж сложилось, что футбольная олимпиада никогда не была популярной. Поэтому смысла нет туда ехать топовым игрокам. Тем более в тот момент, когда сезон итак длинный в виду чемпионата Европы.
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