Анри о невызове Мбаппе и Гризманна на Олимпиаду: «Столько отказов я не получал со времен колледжа, но клубы имеют на это право. Будет еще один игрок старше 23 лет, больше ничего не могу сказать»

Тьерри Анри прокомментировал заявку сборной Франции на Олимпиаду в Париже.

Сегодня главный тренер олимпийской сборной Франции назвал предварительный состав команды на Олимпиаду. В список из 25 футболистов вошли два игрока старше 23 лет – Жан-Филипп Матета и Александр Ляказетт, третье имя будет объявлено позже.

Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн не попали в заявку.

«В списке будет еще один игрок старше 23 лет. Всего их будет трое, больше я не могу ничего сказать. Сложноcть в том, что нужно спрашивать клубы, которые вправе [не отпускать игроков].

Мы не подводим черту, надежда есть. Мы не знаем, что произойдет, но я должен дать относительно реальный список и не делать того, чего нет в реальности. Список может меняться, но его необходимо огласить, чтобы игроки могли подготовиться.

Дверь ни для кого не закрыта. Обсуждений не бывает – ты приходишь, спрашиваешь, и уходишь, если тебе говорят «нет». Я не получал столько отказов со времен, когда учился в колледже!

Люди, с которыми я общался [в «Реале»], были очень прямолинейны. [Отказы клубов] меня не удивляют и не расстраивают, это их право. Возможность клубов отказать усложняет задачу.

Обсуждение [по поводу третьего игрока старше 23 лет] закончилось прямо за дверью [перед пресс-конференцией], я жду точного ответа. Я стараюсь быть честным и не давать ложных надежд. Когда что-то произойдет, вы узнаете об этом. Но французские клубы мне еще не отказывали», – сказал Анри.