Николич – главный кандидат на пост тренера ЦСКА (Иван Карпов)

ЦСКА определился с кандидатурой нового главного тренера.

Московский клуб сегодня отправил в отставку Владимира Федотова. При этом неустойки не предусмотрено, поскольку команда завершила чемпионат России ниже пятого места.

«Причины просты: результаты и раздевалка», – сообщает инсайдер Иван Карпов, добавляя, что «переломным моментом стали решения» в ответной игре ЦСКА с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России.

В качестве главного кандидата на замену Федотову называется экс-тренер «Локомотива» Марко Николич, альтернативные варианты – Владимир Ивич (экс-«Краснодар») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).