Николич – главный кандидат на пост тренера ЦСКА (Иван Карпов)
ЦСКА определился с кандидатурой нового главного тренера.
Московский клуб сегодня отправил в отставку Владимира Федотова. При этом неустойки не предусмотрено, поскольку команда завершила чемпионат России ниже пятого места.
«Причины просты: результаты и раздевалка», – сообщает инсайдер Иван Карпов, добавляя, что «переломным моментом стали решения» в ответной игре ЦСКА с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России.
В качестве главного кандидата на замену Федотову называется экс-тренер «Локомотива» Марко Николич, альтернативные варианты – Владимир Ивич (экс-«Краснодар») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).
Да, были проблемы в плане последних минут матча и потери концентрации, не спорю.
Но если бы руководство ЦСКА давало трансферы вовремя, а не под конец ТО, и более качественных игроков, а не Айссауи с Риванди, то все бы получилось гораздо лучше, на мой взгляд.
Но результата с этим составом, который есть, он добивался.
Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили.
Браво, руководство!
Вы лучшие!
Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб.
Превратили клуб в цирк.
А утром писали, что продолжит работу.
Вот тебе и инсайдеры.
С другой же Федотов выжимал максимум из состава. Все же Кубок и вице-чемпионство отличный результат.
Думаю, что главным станет не Николич, а Игнашевич. Посмотрим, каким будет ЦСКА в следующем сезоне.
Ему бы книгу издать, продастся явно лучше Рабинера))
В прошлом сезоне со слабеньким составом Федотов по меркам российского футбола достиг всего (кубок и серебро). Отнять золото у зенита было очевидно нереально. А по составу в 2022/23 ЦСКА уступал явно не только зениту. Казалось бы после такого у тренера будет кредит доверия. Хоть этот сезон и был объективно провальным (последнее место среди москвичей, зенита и краса), но значимых усилений состава не было. Дать еще один сезон было бы оптимальным решением, все равно в ситуации без еврокубков спешить некуда.
Теперь ждем кого-то из: Игнашевич, Ивич, Николич. Если их не будет, то это очевидный даунгрейд.