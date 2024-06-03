Николич – главный кандидат на пост тренера ЦСКА (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Ивич Игорь Осинькин Владимир Федотов Марко Николич Футбол

ЦСКА определился с кандидатурой нового главного тренера.

Московский клуб сегодня отправил в отставку Владимира Федотова. При этом неустойки не предусмотрено, поскольку команда завершила чемпионат России ниже пятого места.

«Причины просты: результаты и раздевалка», – сообщает инсайдер Иван Карпов, добавляя, что «переломным моментом стали решения» в ответной игре ЦСКА с «Зенитом» (0:0) в Фонбет Кубке России.

В качестве главного кандидата на замену Федотову называется экс-тренер «Локомотива» Марко Николич, альтернативные варианты – Владимир Ивич (экс-«Краснодар») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

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56 комментариев
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Спасибо Владимиру Валентиновичу за Кубок и 2-е место в прошлом году - это были крутые эмоции !

Да, были проблемы в плане последних минут матча и потери концентрации, не спорю.
Но если бы руководство ЦСКА давало трансферы вовремя, а не под конец ТО, и более качественных игроков, а не Айссауи с Риванди, то все бы получилось гораздо лучше, на мой взгляд.
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Уже официально объявили. Жаль Федотова, сделали крайним, называется... Теперь посмотрим, что его приемник сделает с нынешним составом. И будет крайне обидно, если под нового тренера подвезут усиление.
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Честно говоря, меня футбол Федотова вообще не привлекал как человека, который симпатизирует ЦСКА.

Но результата с этим составом, который есть, он добивался.
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я бы Игну попробовал
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Ответ Shuller18
Уже официально объявили. Жаль Федотова, сделали крайним, называется... Теперь посмотрим, что его приемник сделает с нынешним составом. И будет крайне обидно, если под нового тренера подвезут усиление.
Да надоел всем твой быковатый крайний, и его судя по всему такие же методы в отношении игроков. Про Карру все помнят. Куда пропал тот же Рядно. В общем, иди поплачь.
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Спасибо за кубок!
Привели наконец-то топового тренера, не купили ему игроков для усиления команды после сумасшедшего сезона и уволили.
Браво, руководство!
Вы лучшие!
Надеюсь, что после провала Николича(просто смешно) вы возьмёте на себя ответственность за это и покинет клуб.
Превратили клуб в цирк.
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Ответ Клименко
Николич прям тики таку поставит, о да
Так никто и не говорит, что это хороший вариант, мне ни один из озвученных тренеров в новости по стилю игры не нравится, разве что Ониськин, но неизвестно как он будет работать со взрослыми футболистами.
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Ответ rulebron
Надоело читать про трансферы, эти футболисты брали кубок и второе место, эти футболисты разрывали всю игру и в конце отпускали матчи. Да там не топ на каждой позиции, но извините, линия обороны крепкая, середина крепкая, да нападение слабовато, но сказать, что у ЦСКА набор игроков на конец первой 8ки, смешно. Гончаренко тоже якобы все время не хватало трансферов, когда ему их дали - результаты еще хуже стали. Тут было бы тоже самое, игры нет.
Николич прям тики таку поставит, о да
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Ответ Глебов Илья
я бы Игну попробовал
Это в вашем стиле легенд пихать на главного. Нам тандема Березуцкий-Олич хватило.
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Пресс-служба уже подтвердила.
А утром писали, что продолжит работу.
Вот тебе и инсайдеры.
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Ответ Shuller18
Уже официально объявили. Жаль Федотова, сделали крайним, называется... Теперь посмотрим, что его приемник сделает с нынешним составом. И будет крайне обидно, если под нового тренера подвезут усиление.
Ты за Федотова болеешь или за ЦСКА???? Тебе уже указывали, этот состав брал кубок и серебро. Подумай на досуге.
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Что-то кажется, что со стороны ЦСКА это было глупостью.
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Ответ rashnew
А Игнашевича не рассматривают? Он ушел из Балтики)
Да его и назначат, надеюсь
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Ответ Клименко
Так вот смысл увольнять тренера, когда замена будет плюс минус та же
Когда тренер теряет раздевалку, то оставлять его нет смысла. Плюс странные решения - не выпускать Акинфеева на серию пенальти.
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Там Набабкин закончил, можно назначить, чтоб в раздевалке смешно было, ну а результат видимо и не нужен.
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С одной стороны, впервые с 2001 года не набрали 50+ очков в сезоне. Вдобавок к этому и потеряли кучу очков в матче, где вели по ходу игры.
С другой же Федотов выжимал максимум из состава. Все же Кубок и вице-чемпионство отличный результат.
Думаю, что главным станет не Николич, а Игнашевич. Посмотрим, каким будет ЦСКА в следующем сезоне.
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Уже объявили в инстаграме, и слава богу, наверное? Прогресс слабый, физика местами тоже прям видно подседала. За кубок респект, за отдельные матчи и тактические ходы - тоже.
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Даже не знаю что больший кринж, само увольнение или замена
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Красивые сказки Ваня Карпов пишет по поводу будущего тренера ЦСКА.

Ему бы книгу издать, продастся явно лучше Рабинера))
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Ответ rashnew
А Игнашевича не рассматривают? Он ушел из Балтики)
Им виднее кого брать а кого нет 🫤🫤🫤
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Ответ Крыло советов
Какой Николич? Игнашевича взять не хотите??
Им виднее чем тебе кого брать а кого нет 🫤🫤🫤
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Ответ Александр Кудрявцев
Это как с фигуристкой и сборной Армении 🇦🇲🇦🇲
За фиг катанием не слежу, не интересуюсь. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Пресс-служба уже подтвердила. А утром писали, что продолжит работу. Вот тебе и инсайдеры.
Это как с фигуристкой и сборной Армении 🇦🇲🇦🇲
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Ответ Костя Михайлов
Это в вашем стиле легенд пихать на главного. Нам тандема Березуцкий-Олич хватило.
Игна умнее Березы и опыта больше
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Ответ Arturitto
Федота в Балтику,Игнаша в ЦСКА.
Ну что ж, это будет неплохо. "Балтику" хочется увидеть в РПЛ через год, а ЦСКА, думаю, все же выдержит и не провалится совсем.
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Странное решение.
В прошлом сезоне со слабеньким составом Федотов по меркам российского футбола достиг всего (кубок и серебро). Отнять золото у зенита было очевидно нереально. А по составу в 2022/23 ЦСКА уступал явно не только зениту. Казалось бы после такого у тренера будет кредит доверия. Хоть этот сезон и был объективно провальным (последнее место среди москвичей, зенита и краса), но значимых усилений состава не было. Дать еще один сезон было бы оптимальным решением, все равно в ситуации без еврокубков спешить некуда.
Теперь ждем кого-то из: Игнашевич, Ивич, Николич. Если их не будет, то это очевидный даунгрейд.
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Ответ Miller83
Да надоел всем твой быковатый крайний, и его судя по всему такие же методы в отношении игроков. Про Карру все помнят. Куда пропал тот же Рядно. В общем, иди поплачь.
Ты че так порвался? Федотов тебе в своё время автограф не дал?
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Какой Николич? Игнашевича взять не хотите??
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Ответ rulebron
Когда тренер теряет раздевалку, то оставлять его нет смысла. Плюс странные решения - не выпускать Акинфеева на серию пенальти.
В таком случае согласен
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Ну всё попрёт игра у Цска с новым тренером. Если конечно станет тренером
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