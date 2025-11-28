Мостовой об 1:0 с «Динамо» в Кубке: «Чувства победы нет, «Зенит» не прошел дальше. Всю игру доминировали, но концовку неправильно провели. Лунев говорил, что пенальти липовый»

Мостовой об 1:0 с «Динамо»: чувство победы совсем отсутствует.

Полузащитник «Зенита » Андрей Мостовой поделился эмоциями после победы над «Динамо » (1:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Мостовой забил единственный гол в матче – с пенальти, который сам же заработал .

По сумме двух встреч дальше прошли бело-голубые (3:2).

– Двоякие впечатления, выиграли, но не прошли дальше. Поэтому особенной радости нет.

Атмосфера кайф, с болельщиками это невероятно другие ощущения. Вчера, когда смотрел «Локомотив» – «Спартак», тоже так подумал.

– О чем говорили с Луневым перед пенальти?

– Лунев говорил, что липовый пенальти, я его знал. Спросил, куда буду бить. Сказал: «Ты все равно не угадаешь».

– Было много несогласия с премией «Джентльмен года». Что ты можешь ответить этим людям?

– Не хочу им ничего объяснять, меня выбрали – выбрали. Люди же тоже выбирали.

– С одной стороны, победили, с другой стороны, перемещаетесь в нижнюю сетку. Что на душе сейчас?



– Чувство победы совсем отсутствует. Всю игру доминировали, но концовку неправильно провели, было какое‑то катание мяча направо, налево, когда у нас вышли высокие нападающие, неправильно распоряжались мячом, а в целом хорошая игра была, очень много моментов создали, должны были много забивать, но как сложилось, так сложилось. Переходим в нижнюю сетку и будем там бороться.

– Почему не использовали высоких нападающих в концовке?

– Не знаю, может быть, неудобно было подавать. Без понятия, надо разобрать концовку, понять, что неправильно делали, – сказал Мостовой.