Надаль выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос», рекорды Роналду, «Бостон» в финале НБА, Мареска возглавит «Челси», ошибки судей против «Зенита» и другие новости

1. Рафаэль Надаль проиграл Александру Звереву в первом круге «Ролан Гаррос». Это лишь четвертое поражение легендарного испанца на турнире. В других матчах Даниил Медведев обыграл Доминика Кепфера, Карен Хачанов победил Самита Нагала, Циципас, Синнер, Котов вышли во 2-й круг, Сафиуллин выбыл.

У женщин Калинская, Павлюченкова, Самсонова, Потапова, Швентек, Жабер вышли во 2-й круг, Саккари, Хаддад Майя, Александрова, Рахимова, Авдеева выбыли.

2. НХЛ. «Даллас» обыграл «Эдмонтон» (5:3) в 3-м матче финала Запада и ведет в серии 2-1. Форвард техасцев Робертсон прервал 10-матчевую безголевую серию, сделав хет-трик.

3. НБА. «Бостон» вышел в финал, выбив «Индиану» (4-0). «Селтикс» сыграют в главной серии сезона во 2-й раз за 3 года.

4. Роналду побил рекорд саудовской лиги по голам за сезон благодаря дублю в последнем туре – 35 голов. Также Криштиану поставил рекорд чемпионата по очкам (35+11). Португальцу покорилось уникальное достижение – он первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран. После рекордов Роналду заявил: «Я не гонюсь за рекордами – это рекорды гонятся за мной».

«Аль-Хилаль» Малкома ни разу не проиграл в лиге Саудовской Аравии и забил 101 гол в 34 матчах. Все итоги чемпионата – здесь.

5. Трансферные новости. Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед». Переговоры «Барсы» и Киммиха остановились из-за финансовых требований хавбека «Баварии».

«Крылья Советов» объявили о подписании Песьякова. Изидор подписал контракт с «Зенитом» на 2 года. «Зенит» продлит контракт с Марио, если он восстановится до начала предсезонки. «Краснодар» может бесплатно подписать Дюпина, если Сафонов перейдет в «ПСЖ». Игнашевич покинет «Балтику» после финала Кубка России.

Тен Хаг опасается, что его могут уволить, несмотря на победу «МЮ» в Кубке Англии. Клуб проводил неофициальные переговоры с Тухелем, Почеттино, Франком и Маккенной, а также связался с Де Дзерби. Мареска согласился возглавить «Челси», контракт – минимум на 5 лет.

6. Против «Зенита» судьи ошибались чаще всего в сезоне РПЛ. У Безбородова 9 ошибок – больше всех, утверждает «Спорт-Экспресс».

7. Мадридский суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги, обязав УЕФА и ФИФА «прекратить антиконкурентное поведение и устранить все его последствия».

8. Родри, Ямаль, Мората, Педри, Хоселу, Начо, Ольмо, Кубарси, Кукурелья – в предварительной заявке Испании на Евро-2024. Лукас Васкес, похоже, был не очень рад непопаданию в список.

9. Никита Задоров отклонил предложение «Ванкувера» – контракт на 4-5 лет с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Стороны хотят договориться.

10. «Бохум» удержался в Бундеслиге, отыгравшись с 0:3 после первого стыкового матча и победив «Фортуну» по пенальти.

11. «Астон Вилла» и Эмери продлили контракт на 5 лет. Клуб вышел в Лигу чемпионов при Унаи.

12. Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» во 2-м матче.

13. 5,2 млн зрителей – охват ТВ-трансляций 5 игр «России 25» против Казахстана и Беларуси. Роман Ротенберг заявил о «300 миллионах медийного охвата за 10 дней».

14. Двукратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Билл Уолтон умер в возрасте 71 года.

15. Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге.

16. Турецкие волейболистки пожаловались на перелет эконом-классом на матч Лиги наций.

17. Непальский альпинист Ками Рита установил мировой рекорд по восхождениям на Эверест – он поднялся на вершину в 30-й раз.

Цитаты дня.

«Миллер позвонил и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит». Глава ВТБ Костин о возможности купить клуб в 2005-м

Евгения Медведева: «Фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол. Мы вас догоним, ребята, уверена»

Ротенберг о «России 25»: «Нам нужны кубки. Выиграли Кубок Первого канала, Кубок Казахстана, Кубок Победы. Хотим доказать, что достойны участвовать на ЧМ»

Дмитрий Медведев о чемпионстве «Зенита»: «Это труд тренерского коллектива, игроков и промысел Божий. Придраться невозможно»

Жена Ерохина об Александре: «Мальчишка из Барнаула, тренировавшийся в бутсах на 2 размера больше, надевая их на шерстяной носок, чтобы держались, стал 6-кратным чемпионом в лучшем клубе страны!»

Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»