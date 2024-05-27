Мареска согласился возглавить «Челси». Контракт может быть заключен на 3 года или по схеме «2+1»

Энцо Мареска близок к назначению в «Челси».

Ранее стало известно, что итальянский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «синих».

По информации Фабрицио Романо, уже согласился возглавить « ». Стороны согласовывают последнюю деталь – срок контракта: он может быть рассчитан на 3 года или на 2 с опцией продления еще на один сезон.

Лондонцы еще должны договориться с « » о компенсации за переход тренера.