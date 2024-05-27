Мареска согласился возглавить «Челси». Контракт может быть заключен на 3 года или по схеме «2+1»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лестер Футбол

Энцо Мареска близок к назначению в «Челси».

Ранее стало известно, что итальянский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «синих».

По информации Фабрицио Романо, Мареска уже согласился возглавить «Челси». Стороны согласовывают последнюю деталь – срок контракта: он может быть рассчитан на 3 года или на 2 с опцией продления еще на один сезон. 

Лондонцы еще должны договориться с «Лестером» о компенсации за переход тренера. 

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В середине сезона Мареску поменяют на Лэмпарда. Приятного просмотра.
+31
-2
+29
Ответ Папа Футбола
В середине сезона Мареску поменяют на Лэмпарда. Приятного просмотра.
вот такая вот юмореска (бадум-тс)
+9
-5
+4
Грэм Поттер №2
+4
-2
+2
Это же надо за пару лет умудриться заруинить всё ромкина наследие превратив Челси в главное европейское посмешище
+9
-8
+1
весёлый сезон в АПЛ намечается. Столько тренерских перестановок намечаются. Вышедшие в АПЛ Лестер и Ипсвич могут лишиться своих тренеров
+3
-2
+1
Боули нравится смешить АПЛ.

Эта музыка будет вечной! (с)
+2
-2
0
Нужно больше лысых шарлатанов.
+1
-1
0
хаха, кто это?
+1
-1
0
Ответ Папа Футбола
В середине сезона Мареску поменяют на Лэмпарда. Приятного просмотра.
Можно и на ПЕТРЕСКУ )). . у Кубани был такой тренер.
+2
-2
0
Ответ Giggs
Можно и на ПЕТРЕСКУ )). . у Кубани был такой тренер.
Он и за Челси играл в свое время)
+2
-2
0
Ответ Сергей Орлов
Он и за Челси играл в свое время)
да, точно.
0
0
0
Ответ Папа Футбола
В середине сезона Мареску поменяют на Лэмпарда. Приятного просмотра.
На Бенитеса. Надо ж Лигу Европы взять
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий