Переговоры «Барсы» и Киммиха остановились из-за финансовых требований хавбека «Баварии» (Diario Sport)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих отказался от перехода в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб направил 29-летнему полузащитнику предложение, но переговоры остановились из-за расхождения во взглядах на финансовую сторону сотрудничества. 

В «Баварии» Киммих зарабатывает около 19,5 млн евро до уплаты налогов – «Барса» не может себе позволить платить игроку такую сумму. Отмечается, что видеть Йозуа в команде хотели и Хави, и Ханс-Дитер Флик

В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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58 комментариев
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Неужели Киммих не захотел идти на пяти, а то и на десятикратное понижение в зарплате? С его ДНК явно что-то не так
+114
-19
+95
Барса предложила играть за еду
+60
-11
+49
Ответ superbro
Барса предложила играть за еду
Которую он сам и принесёт))
+35
-2
+33
Переговоры:
+ Здравствуйте, Киммих. Рады вас видеть. Мы очень заинтересованы в вашей кандидатуре. Барселона больше, чем клуб.
- Да, согласен, всегда хотел тут играть, а какая ЗП.
+ ЗП? Хаха Вам не рассказали?
+37
-5
+32
Ответ Aleksey Yashin
Неужели Киммих не захотел идти на пяти, а то и на десятикратное понижение в зарплате? С его ДНК явно что-то не так
Так тут не только понижение в зп,а в принципе понижение туда переходить)
+37
-17
+20
Киммих не хотел отдавать Месси свою зарплату?
+27
-10
+17
Говорят, зп деньгами попросил, от ДНК и подписки спотифая почему-то отказался
+18
-2
+16
Ответ superbro
Барса предложила играть за еду
Предложила месячную подписку Spotify, а тот требует годовую. Ну может сторгуются на 3-месячной
+16
-1
+15
Вот Киммих наглец.
В Барселоне можно и почти за бесплатно поиграть.
Он ещё пожелеет.
+10
-1
+9
- Значит так. Двадцать баранов.
- Двадцать пять.
- Двадцать. Двадцать. Холодильник Розенлев. Финский. Хороший. Почётная грамота.
- И бесплатная путёвка.
- В Сибирь!
+10
-2
+8
Игроки калибра Киммиха для нынешней Барселоны роскошь. Странно, что такие цели в принципе рассматриваются, когда денег хватает только на Ромеу
+8
0
+8
Ответ Aleksey Yashin
Неужели Киммих не захотел идти на пяти, а то и на десятикратное понижение в зарплате? С его ДНК явно что-то не так
А разве в Барсе платят в 5-10 раз меньше, чем в других клубах?
+15
-9
+6
Если у Киммиха есть финансовые аппетиты, то связываться современной Барсой категорически не стоит. Там какая-то чёрная финансовая дыра, лучше уж тогда к Пепу в Сити (пока его не дисквалифицировали за 115 финансовых нарушений и не отправили покорять пердив) или тот же Реал (ну там он не особо нужен)
+9
-3
+6
Ладно,договорились бы по зарплате.А Баварии чем платили бы?)
+7
-2
+5
Ответ xQcoW
В контракте скорее был пункт, что часть зарплаты надо будет отдавать одному жадному аргу
Алчному гному
+8
-4
+4
Переговоры остановились из-за расхождения во взглядах на финансовую сторону сотрудничества - Барселона хотела, что Киммих сам платил за право играть в их клубе
+7
-4
+3
Он требовал платить ему. Каков наглец.
+3
0
+3
Ответ xQcoW
В контракте скорее был пункт, что часть зарплаты надо будет отдавать одному жадному аргу
Никакого намека ни на каких "аргов" в тексте не было, но видимо этот "арг" так въелся в вашу голову что вы уже не можете не писать о нём везде😁
+4
-1
+3
Киммих: хочу зарплату.
Барселона: какую зарплату? Нам еще за воду на базе платить надо.
+3
0
+3
Ответ Зеленский
Ладно,договорились бы по зарплате.А Баварии чем платили бы?)
Что вы знаете о рычага?
+2
0
+2
Ответ Зеленский
Не согласился играть за миску риса(
не риса, а паэйли.
+2
0
+2
Ответ Акер
Переговоры: + Здравствуйте, Киммих. Рады вас видеть. Мы очень заинтересованы в вашей кандидатуре. Барселона больше, чем клуб. - Да, согласен, всегда хотел тут играть, а какая ЗП. + ЗП? Хаха Вам не рассказали?
"Деньги не главное в жизни. Это грязь. Они приходят и уходят. Ты должен думать о душе." Так выглядит собеседование в Барселоне.
+2
0
+2
Ответ Мади Шарипов
Никакого намека ни на каких "аргов" в тексте не было, но видимо этот "арг" так въелся в вашу голову что вы уже не можете не писать о нём везде😁
Барса ему до сих пор зп платит, Пике давно простил долг
+2
0
+2
В контракте скорее был пункт, что часть зарплаты надо будет отдавать одному жадному аргу
+8
-6
+2
Ответ гель кристины
Хейтеры называли Барсу мешком, в который идут ради денег, теперь у них Барса нищий клуб. Вы там определитесь.
Сначала был богатый клуб, после трансфера Неймара получили 222 миллиона евро. Потратили их вместе с другими доходами на Коутиньо, Гризманна, Дембеле, и не найдя равноценной замены стали бедными. Всё просто
+1
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Ответ гель кристины
Денги есть, проблема в ФФП Ла Лиги. В этом году клуб должен заработать не меньше 800 миллионов евро.
Деньги в кредит не считаются потому что
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Ответ Токосо Томимо
Чем он лучше де Йонга? Неужели Френки необучаемый?
Френки слабак, он перехваленный!! Почему просрали Ливеру после 3-0 дома?? Из за дохлого Де Йонга. Он обычный середняк. А нужен бульдог наподобия Давидса
+2
-1
+1
А мы думали, что бесплатно будет...
+1
0
+1
Чем он лучше де Йонга? Неужели Френки необучаемый?
+1
0
+1
У Барсы много хотелок и мало денег, рычаги закончились)
+1
0
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