Переговоры «Барсы» и Киммиха остановились из-за финансовых требований хавбека «Баварии» (Diario Sport)
Йозуа Киммих отказался от перехода в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб направил 29-летнему полузащитнику предложение, но переговоры остановились из-за расхождения во взглядах на финансовую сторону сотрудничества.
В «Баварии» Киммих зарабатывает около 19,5 млн евро до уплаты налогов – «Барса» не может себе позволить платить игроку такую сумму. Отмечается, что видеть Йозуа в команде хотели и Хави, и Ханс-Дитер Флик.
В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
+ Здравствуйте, Киммих. Рады вас видеть. Мы очень заинтересованы в вашей кандидатуре. Барселона больше, чем клуб.
- Да, согласен, всегда хотел тут играть, а какая ЗП.
+ ЗП? Хаха Вам не рассказали?
В Барселоне можно и почти за бесплатно поиграть.
Он ещё пожелеет.
- Двадцать пять.
- Двадцать. Двадцать. Холодильник Розенлев. Финский. Хороший. Почётная грамота.
- И бесплатная путёвка.
- В Сибирь!
Барселона: какую зарплату? Нам еще за воду на базе платить надо.