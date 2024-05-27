Переговоры «Барсы» и Киммиха остановились из-за финансовых требований хавбека «Баварии» (Diario Sport)

Йозуа Киммих отказался от перехода в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб направил 29-летнему полузащитнику предложение, но переговоры остановились из-за расхождения во взглядах на финансовую сторону сотрудничества.

В «Баварии» Киммих зарабатывает около 19,5 млн евро до уплаты налогов – «Барса» не может себе позволить платить игроку такую сумму. Отмечается, что видеть в команде хотели и Хави, и .

В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.