«Астон Вилла» и Эмери продлили контракт на 5 лет. Клуб вышел в Лигу чемпионов при Унаи
«Астон Вилла» продлила контракт с Унаи Эмери до 2029 года.
Под руководством испанского специалиста клуб завершил сезон-2023/24 на 4-м месте в АПЛ. «Вилла» квалифицировалась в Лигу чемпионов впервые с сезона-1982/83, когда турнир еще назывался Кубком европейских чемпионов. Отметим, что клуб выиграл Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА в 1982 году.
Клуб второй раз в течение месяца переподписал контракт с Эмери – прежнее соглашение действовало до 2027-го.
Испанец возглавил «Астон Виллу» в октябре 2022 года. Тогда под его руководством клуб поднялся с 17-го места на итоговую 7-ю позицию в чемпионате Англии.
https://www.sports.ru/football/144968761.html