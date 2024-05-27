«Астон Вилла» и Эмери продлили контракт на 5 лет. Клуб вышел в Лигу чемпионов при Унаи

«Астон Вилла» продлила контракт с Унаи Эмери до 2029 года.

Под руководством испанского специалиста клуб завершил сезон-2023/24 на 4-м месте в . «Вилла» квалифицировалась в Лигу чемпионов впервые с сезона-1982/83, когда турнир еще назывался Кубком европейских чемпионов. Отметим, что клуб выиграл Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА в 1982 году.

Клуб второй раз в течение месяца переподписал контракт с – прежнее соглашение действовало до 2027-го.

Испанец возглавил « » в октябре 2022 года. Тогда под его руководством клуб поднялся с 17-го места на итоговую 7-ю позицию в чемпионате Англии.