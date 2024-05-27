«Астон Вилла» и Эмери продлили контракт на 5 лет. Клуб вышел в Лигу чемпионов при Унаи

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» продлила контракт с Унаи Эмери до 2029 года.

Под руководством испанского специалиста клуб завершил сезон-2023/24 на 4-м месте в АПЛ. «Вилла» квалифицировалась в Лигу чемпионов впервые с сезона-1982/83, когда турнир еще назывался Кубком европейских чемпионов. Отметим, что клуб выиграл Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА в 1982 году. 

Клуб второй раз в течение месяца переподписал контракт с Эмерипрежнее соглашение действовало до 2027-го.

Испанец возглавил «Астон Виллу» в октябре 2022 года. Тогда под его руководством клуб поднялся с 17-го места на итоговую 7-ю позицию в чемпионате Англии.

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18 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
Блин очень хочется найти на спортсе посты, когда его уволили со Спартака. Чё там ловчев и компания говорили
Про Ловчева и компанию не знаю, но вот новость, можете комментарии почитать.

https://www.sports.ru/football/144968761.html
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+8
Блин очень хочется найти на спортсе посты, когда его уволили со Спартака. Чё там ловчев и компания говорили
+7
-1
+6
Отличная новость. Где Эмери, а где игрочишка? Великолепный тренер.
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-1
+3
Зато «Локо» не знает, как избавиться от игрочишки
+3
0
+3
Ответ Уолтер Собчак
Про Ловчева и компанию не знаю, но вот новость, можете комментарии почитать. https://www.sports.ru/football/144968761.html
Самое грустное там - коммент с ценами на билеты в Испанию (((
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+2
Похоже Эмери нашел свою тихую гавань.
+1
0
+1
Ответ Уолтер Собчак
Про Ловчева и компанию не знаю, но вот новость, можете комментарии почитать. https://www.sports.ru/football/144968761.html
Спасибо большое. Пользователи в большинстве своем адекватные. Молодцы
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Ответ Дядя ТУРА
Блин очень хочется найти на спортсе посты, когда его уволили со Спартака. Чё там ловчев и компания говорили
А причем там Ловчев? Там Карпин палки в колеса вставлял - очень хотел пересесть в его кресло. Помнится хвастался потом как он сказал: Эмери, на выход
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мега крутой тренер, жаль что в Спартаке руководили тогда болваны
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Тренеришка 👌👍
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В следущем сезоне будет очень трудно АстонВилле. Лига Чемпионов отберёт много сил . Нужно усиление и большая удача в чемпионате . Эмери можно поздравить .
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Ответ Дядя ТУРА
Блин очень хочется найти на спортсе посты, когда его уволили со Спартака. Чё там ловчев и компания говорили
Поэтому Ловчев и компания с Губером сидят в студии, а Эмери тренирует на высоком уровне и успешно. Будет забавно, если условный Абаскаль однажды определённых высот достигнет.
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Ответ Goshish
Самое грустное там - коммент с ценами на билеты в Испанию (((
Плюсую. Сам с этого аж поседел.
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Ответ Дядя ТУРА
Блин очень хочется найти на спортсе посты, когда его уволили со Спартака. Чё там ловчев и компания говорили
https://www.sports.ru/football/144992877.html и куча ссылок на другие новости помимо самой публикации там же по ссылке
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Ответ BZB
Похоже Эмери нашел свою тихую гавань.
Он расширяет сферу влияния. От испанской глуши перешёл в английские пердя. Все приподнял на новый уровень
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Ответ vdm23
мега крутой тренер, жаль что в Спартаке руководили тогда болваны
Судаки карпин, попов и асхабадзе кутили в клубе ещё до "роковой игры" против ДиНамО. Эмери был заранее приговорён. Нехорошие люди
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