«Миллер позвонил и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит». Глава ВТБ Костин о возможности купить клуб в 2005-м

Теги Зенит Анатолий Бышовец премьер-лига Россия бизнес Газпром Алексей Миллер ВТБ Андрей Леонидович Костин Футбол

ВТБ мог приобрести «Зенит».

Об этом рассказал президент-председатель правления банка Андрей Костин.

– Кто в банке принимает решение поддержать тот или иной проект?

– У нас есть специальный комитет, но решение во многом на мне. В первую очередь это культурные проекты. В меньшей степени – спорт. Немногие знают, что когда мы покупали Промстройбанк, Владимир Коган, царствие ему небесное, предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит».

– Вы меня опередили с вопросом об этой истории.

– Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит».

– Это было в 2005 году. Вы, насколько я знаю, собирались купить у Трактовенко клуб и назначить Бышовца тренером?

– Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо».

Я не собирался покупать или владеть футбольным клубом. Но когда «Динамо» стало нашим, клубом занялся мой зам. Вот он горел футболом, и у него, как видите по нынешнему чемпионату, многое получилось.

– Не жалеете, что вас с «Зенитом» обошли?

– Да нет, почему. У города прекрасная команда с прекрасным спонсором. К тому же, повторюсь, в Петербурге для ВТБ основной профиль – культура, – сказал Костин. 

81 комментарий
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Зенит для меня лично вызывает такую агрессию
не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
+197
-27
+170
Интересно, кому звонило руководство ВТБ, чтобы им Галицкий отдал "Магнит".
+60
-2
+58
ВТБ - 90 процентов капитала принадлежат государству, Газпром - "национальное достояние". Все, что нужно знать о коммерческой составляющей российского футбола. Дяденьки в клубных шарфиках надувают щеки за госсчет.
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Два барина порешали, кто какими холопами владеть будет
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+20
«А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...»
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+12
Ответ Ganibale
Зенит для меня лично вызывает такую агрессию не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
Интересно.
Но только Ротенберг вообще никакого отношения к Зениту не имеет, болельщик и болельщик.
А к Миллеру какие вопросы? Он появляется раз в год, говорит дежурное поздравление с чемпионством и снова пропадает из инфополя.
+25
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+11
В плане культуры ВТБ реально много вкладывает в выставки в городе, вопросов нет в плане обменов и новых экспозиций которые не останавливаются

В плане футбола хорошо, что все так как сложилось
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+10
Ну что сказать. Болелам Зенита нужно хвалу воздать Всевышнему, что этот чувак не заполучил их клуб. ВТБшники там наруководили бы...
+9
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+8
Ответ Ganibale
Зенит для меня лично вызывает такую агрессию не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
Диктор( Анисимов), допустим, еще на Петровском утомил своими завываниями ) Тут вы не одиноки
+20
-13
+7
Ответ Ganibale
Зенит для меня лично вызывает такую агрессию не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
Диктор кричит "Зенит, Зенит, Зенит" на каждом матче, так уж повелось, а вот почему каждый раз при голе Зенита показывают физиономию Миллера, для самого загадка. Может матчтвшные начальники пытаются таким образом выслужиться перед более высоким начальством, хотя не очень понимаю, как это поможет в чём-то. Может у них это фетиш такой. А может специально выбешивают болельщиков других команд, да и не только их(меня вот раньше сильно бесило, а сейчас просто наплевать, показывают его или нет)
+7
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+6
Ответ La Crosse Bobcats
я помню на сайте есть юзер МТБ или как то так, который утверждал, что никакой ВТБ Зенитом никогда и не интересовался. но кто такой глава ВТБ Костин, что бы спорить с самим анонимом МТБ ))
Так и не интересовался, им его предложили, они отказались. Где тут интерес?
+6
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+6
Ну, в целом, я положительно отношусь к тому, что какие-то крохи с барского стола стали доходить до Санкт-Петербурга.

В 90е и начале 00х все финансовые потоки замыкались на Москве и деньги не просачивались за МКАД. От слова - совсем!

Тот же Газпром (УренгойГаз) в 90е спонсировал Спартак и как я понимаю, никаких претензий к компании и менеджменту у московской футбольной общественности не было. А тут внезапно такое яростное негодование, когда Газпром стал вкладываться в Зенит!

Ну, камон! Будьте последовательными.
+9
-3
+6
Мэр города Рио де Жанейро: Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: "послушай, ну я питерец, отдай пляжников, всех"
+11
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+5
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Я вам говорю лично за себя, у меня нет неприязни к Зениту из-за чемпионств, они же объективно сильнее всех и будучи болельщиком Спартака я видел что Спартак покупает Тиля, Крала а Зенит Клаудиньо и Барриоса и по тратам трансферы сопоставимы. Конечно хотелось бы смены чемпиона, в этом сезоне было интереснее смотреть концовку чемпионата. Но в целом все исключительно упирается в этих персонажей, а отсюда и постоянное тыканье админресурсами. Но повторюсь чемпионства заслуженные!
+7
-3
+4
Ответ Ganibale
Зенит для меня лично вызывает такую агрессию не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
Миллер и в 2008 был там
+5
-2
+3
Ответ wildgamer
Диктор( Анисимов), допустим, еще на Петровском утомил своими завываниями ) Тут вы не одиноки
Оказывается, я не одинок. Болею за Зенит больше двадцати лет, но с завываниями Анисимова до сих пор смириться не могу. Хватаю поскорей пульт и звук выключаю. На арене деваться некуда... Не могу понять, почему никто до сих пор даже не намекнет актеру о том, что он лажает? Отвратительнее только латиноамериканские голь-голь-голь-голь-голь-голь-гооооооооооооооооооооооооооооль.
+5
-2
+3
Ответ Ganibale
Зенит для меня лично вызывает такую агрессию не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
Почему вас не раздражает Степашин (Динамо), Орешкин (ЦСКА), алекперов (Лукойл) и так далее? Подставьте любого

Почему ненавидеть Вы выбрали именно ФК Зенит и закрыли глаза на всех остальных?
+3
0
+3
Ответ Ganibale
Зенит для меня лично вызывает такую агрессию не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
Такие персонажи, любят свои команды и они у них, как балованое дитя, а у остальных, или ребёнок не любимый, или отношение, как к детдомовцу.
+3
0
+3
Ответ Виктор Иванович
Интересно, кому звонило руководство ВТБ, чтобы им Галицкий отдал "Магнит".
Они сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться.
+3
0
+3
Повезло Зениту, чего уж там
+6
-3
+3
я помню на сайте есть юзер МТБ или как то так, который утверждал, что никакой ВТБ Зенитом никогда и не интересовался. но кто такой глава ВТБ Костин, что бы спорить с самим анонимом МТБ ))
+6
-4
+2
Ответ Ganibale
Зенит для меня лично вызывает такую агрессию не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит»
***
Вот же негодяй-то какой, а!)
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+2
Ответ ыеем
Комментарий удален модератором
Да оставь ты динамо в покое, им и так тоскливо
+4
-2
+2
Ответ Виктор Иванович
Комментарий удален модератором
Хочу вам сказать по секрету, некоторые режиссеры трансляций это делают специально, чтобы вас побесить.
Даже если им напрямую руководство говорит, снимать поменьше.
+6
-4
+2
Ответ wildgamer
Диктор( Анисимов), допустим, еще на Петровском утомил своими завываниями ) Тут вы не одиноки
А мне наоборот нравится. Теплое ламповое постоянство из детства.
+6
-4
+2
Ответ papadok
ВТБ - 90 процентов капитала принадлежат государству, Газпром - "национальное достояние". Все, что нужно знать о коммерческой составляющей российского футбола. Дяденьки в клубных шарфиках надувают щеки за госсчет.
Именно
Но в любом обсуждении всегда будет фокус на Газпроме, а все эти втб, РЖД и ВЭБ как бы за скобками и вообще все частное
+3
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Ответ Бамбарбиякиргуда
Они сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться.
Мистер Галицкий?
Мистер Сальери передаёт вам поклон.
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Ответ Йети
Диктор как нерезанный орет: «КОМАНДА… КОМАНДА…. КОМАНДА… ЗЕНИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ….)
А у динамы он не орет когда гол забивает или непонятный удар в гонг, вы что боксеры?🤣
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Не питерец, а петербуржец 😡
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Ответ Кую коней
Именно что фанат клуба, использующий служебное положение в личных целях. И ладно бы Газпромом норм руководил, но за время его правления компания, которая потенциально из топ10 в мире, превратилась в середняка
Кто в глобальных вопросах по факту руководит Газпромом?
+2
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