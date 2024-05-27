«Миллер позвонил и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит». Глава ВТБ Костин о возможности купить клуб в 2005-м
ВТБ мог приобрести «Зенит».
Об этом рассказал президент-председатель правления банка Андрей Костин.
– Кто в банке принимает решение поддержать тот или иной проект?
– У нас есть специальный комитет, но решение во многом на мне. В первую очередь это культурные проекты. В меньшей степени – спорт. Немногие знают, что когда мы покупали Промстройбанк, Владимир Коган, царствие ему небесное, предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит».
– Вы меня опередили с вопросом об этой истории.
– Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит».
– Это было в 2005 году. Вы, насколько я знаю, собирались купить у Трактовенко клуб и назначить Бышовца тренером?
– Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо».
Я не собирался покупать или владеть футбольным клубом. Но когда «Динамо» стало нашим, клубом занялся мой зам. Вот он горел футболом, и у него, как видите по нынешнему чемпионату, многое получилось.
– Не жалеете, что вас с «Зенитом» обошли?
– Да нет, почему. У города прекрасная команда с прекрасным спонсором. К тому же, повторюсь, в Петербурге для ВТБ основной профиль – культура, – сказал Костин.
не потому что это клуб чемпион, он к слову их всех заслужил даже последнее чемпионство никто не мешал Краснодару и Динамо добыть свое в своих матчах. К Зениту в целом все относятся нормально, а Зенит 2008г. это навсегда в голове болельщиков российского футбола. А именно из-за таких персонажей как Ротенберги и Миллеры и когда смотришь матч Зенита забивается гол и показывают Миллера а потом диктор орет «Зенит, Зенит, Зенит» это невозможно смотреть и не потому что Зенит забил гол, а по другим причинам. Возможно это моя личная проблема.
Но только Ротенберг вообще никакого отношения к Зениту не имеет, болельщик и болельщик.
А к Миллеру какие вопросы? Он появляется раз в год, говорит дежурное поздравление с чемпионством и снова пропадает из инфополя.
В плане футбола хорошо, что все так как сложилось
В 90е и начале 00х все финансовые потоки замыкались на Москве и деньги не просачивались за МКАД. От слова - совсем!
Тот же Газпром (УренгойГаз) в 90е спонсировал Спартак и как я понимаю, никаких претензий к компании и менеджменту у московской футбольной общественности не было. А тут внезапно такое яростное негодование, когда Газпром стал вкладываться в Зенит!
Ну, камон! Будьте последовательными.
Почему ненавидеть Вы выбрали именно ФК Зенит и закрыли глаза на всех остальных?
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Вот же негодяй-то какой, а!)
Даже если им напрямую руководство говорит, снимать поменьше.
Но в любом обсуждении всегда будет фокус на Газпроме, а все эти втб, РЖД и ВЭБ как бы за скобками и вообще все частное
Мистер Сальери передаёт вам поклон.