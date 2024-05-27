Против «Зенита» судьи ошибались чаще всего в сезоне РПЛ. У Безбородова 9 ошибок – больше всех
«Зенит» пострадал от судейских ошибок больше других команд РПЛ.
«Спорт-Экспресс» подсчитал количество ошибок арбитров, совершенных в пользу и против всех клубов Мир РПЛ в минувшем сезоне. Лучший показатель зафиксирован у «Ахмата», худший – у «Зенита».
Весь список выглядит так:
1. «Ахмат»: ошибок в пользу клуба – 8, против него – 3;
2. «Пари НН»: ошибок в пользу клуба – 5, против него – 2;
3. «Локомотив»: ошибок в пользу клуба – 7, против него – 5;
4. «Оренбург»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 2;
5. «Рубин»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 2;
6. «Динамо»: ошибок в пользу клуба – 6, против него – 5;
7. ЦСКА: ошибок в пользу клуба – 6, против него – 5;
8. «Спартак»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 3;
9. «Факел»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 3;
10. «Крылья Советов»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 4;
11. «Краснодар»: ошибок в пользу клуба – 3, против него – 4;
12. «Урал»: ошибок в пользу клуба – 5, против него – 6;
13. «Сочи»: ошибок в пользу клуба – 2, против него – 5;
14. «Ростов»: ошибок в пользу клуба – 3, против него – 6;
15. «Балтика»: ошибок в пользу клуба – 0, против него – 4;
16. «Зенит»: ошибок в пользу клуба – 2, против него – 8.
Всего за 240 матчей чемпионата судьи совершили 67 ошибок (за исключением тех, которые были исправлены после вмешательства ВАР). Владислав Безбородов принял наибольшее количество неверных решений – 9. Павел Кукуян совершил 6 ошибок, Роман Галимов, Павел Шадыханов, Сергей Иванов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников и Сергей Карасев – по 4.
И все потому, что Зениту нужно было побеждать и он (внезапно!) победил?
Но нет, они в своём измерении, руку Лукойла не видят, а руку Газпром замечают даже там, где её нет))