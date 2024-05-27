Против «Зенита» судьи ошибались чаще всего в сезоне РПЛ. У Безбородова 9 ошибок – больше всех

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«Зенит» пострадал от судейских ошибок больше других команд РПЛ.

«Спорт-Экспресс» подсчитал количество ошибок арбитров, совершенных в пользу и против всех клубов Мир РПЛ в минувшем сезоне. Лучший показатель зафиксирован у «Ахмата», худший – у «Зенита». 

Весь список выглядит так:

1. «Ахмат»: ошибок в пользу клуба – 8, против него – 3;

2. «Пари НН»: ошибок в пользу клуба – 5, против него – 2;

3. «Локомотив»: ошибок в пользу клуба – 7, против него – 5;

4. «Оренбург»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 2;

5. «Рубин»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 2;

6. «Динамо»: ошибок в пользу клуба – 6, против него – 5;

7. ЦСКА: ошибок в пользу клуба – 6, против него – 5;

8. «Спартак»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 3;

9. «Факел»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 3;

10. «Крылья Советов»: ошибок в пользу клуба – 4, против него – 4;

11. «Краснодар»: ошибок в пользу клуба – 3, против него – 4;

12. «Урал»: ошибок в пользу клуба – 5, против него – 6;

13. «Сочи»: ошибок в пользу клуба – 2, против него – 5;

14. «Ростов»: ошибок в пользу клуба – 3, против него – 6;

15. «Балтика»: ошибок в пользу клуба – 0, против него – 4;

16. «Зенит»: ошибок в пользу клуба – 2, против него – 8.

Всего за 240 матчей чемпионата судьи совершили 67 ошибок (за исключением тех, которые были исправлены после вмешательства ВАР). Владислав Безбородов принял наибольшее количество неверных решений – 9. Павел Кукуян совершил 6 ошибок, Роман Галимов, Павел Шадыханов, Сергей Иванов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников и Сергей Карасев – по 4. 

90 комментариев
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Даже с таким раскладом Зенит чемпион, а «вся Россия» с пятачком страдает дальше
+71
-15
+56
Любой у кого есть глаза и совесть и так это видел. Зенит топили всеми силами, совершенно не стесняясь. За примерами далеко ходить не надо. В последнем туре соперник умышленно мяч рукой из пустых ворот вынес и отделался ЖК. Так без умысла не бывает.
+61
-10
+51
А я напомню, что некий автор спортса Головин утверждал, что все жалобы Зенита на судейство в этом сезоне статистически никак не подкреплены. Иными словами, никто против Зенита не ошибался) такие вот авторы, которые футбол смотрят, видимо, через шлем виртуальной реальности
+45
-3
+42
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
На здоровье. Пусть лучше мой любимый клуб будет чемпионом, пока ущемленные разучивают песенки. Меня устраивает)
+38
-4
+34
Знаменитый админресурс Империи зла во всей красе.
+29
-6
+23
В этом году только слепые этого могли не видеть. Зенит откровенно топили в некоторых матчах.
+24
-5
+19
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
А вот и первый без совести
+19
-1
+18
Зенит и судьи сделали очень многое, чтобы в этом году Зенит не стал чемпионом. К сожалению Галицкий сделал еще больше, чтобы Зенит чемпионом остался
+21
-5
+16
Похрюкайте ещё про админресурс Газпрома
+16
-2
+14
Жду подтверждения от московских и остальных про ручных судей и админресурс🧐
+23
-9
+14
Вот и раскрыта главная причина интриги в чемпионате
+11
0
+11
В пользу Зенита боятся и пендали ставить, и некоторые кони могут на красную бить игроков, (болельщики ЦСКА и комментаторы матч ТВ, хотя они такие себе эксперты, не дадут соврать про игру Заболотного)то же судья не заметил... И это один случай...
+11
0
+11
тут зачтены 10% ошибок, подтверждённых эск. а 90%, где за одинаковые нарушения диаметрально противоположные решения судей были при признаны верными остались за скобками.
+11
-1
+10
Ответ xQcoW
Какая разница, если Газпром в конце все равно обеспечил купленное чемпионство через договорняки
Ну не плачь.
+12
-2
+10
Ответ Юрий Кечко
Комментарий скрыт
Я правильно понимаю, что 1:7 дома от Балтики в 23 туре это ок, а 1:5 от Зенита дома в 29 туре это дог?
И все потому, что Зениту нужно было побеждать и он (внезапно!) победил?
+11
-1
+10
и все равно чемпионы !
+14
-5
+9
Как там? Судейский клуб, админресурс, что там еще хейтеры придумывают
+11
-3
+8
Как же тянули Москву к золоту...🤦‍♂️
+9
-1
+8
Ответ xQcoW
Какая разница, если Газпром в конце все равно обеспечил купленное чемпионство через договорняки
Купил динамо)
+8
0
+8
Тем ценней чемпионство Зенита!!!
+8
-1
+7
Ответ IceBear27
Даже с таким раскладом Зенит чемпион, а «вся Россия» с пятачком страдает дальше
Причём в середине сезона была таблица с ошибками в пользу Спартака, в последнем туре тоже видели, как удар кулаком в пах - всего лишь ЖК
Но нет, они в своём измерении, руку Лукойла не видят, а руку Газпром замечают даже там, где её нет))
+8
-1
+7
Ответ IceBear27
Даже с таким раскладом Зенит чемпион, а «вся Россия» с пятачком страдает дальше
Эта табличка серпом для тех кто верещит что Зенит судьи тащат, Зенит всё купил, у Зенита админ.ресурс.
+5
0
+5
Так видно было, что клуб играет не благодаря, а вопреки. Я имею ввиду зрячих, а не хейтеров Зенита).
+5
-1
+4
Ответ xQcoW
Комментарий удален пользователем
Доказательства будут или так, вслух ляпнул?
+4
0
+4
почему я не удивлён?
+5
-1
+4
Сразу вспоминается 2006 год матч Цска - Зенит. Как там кроты питерцев утопили буквально. Хорошо тогда Жека Харьковский работал не только на трансферном рынке, но и судьями. Спартак тоже любил поработать с ними, однажды, подпалив пердак воспитаннику Спартака Погребняку. Да и в целом, те, кто футбол смотрит с 00-х годов прекрасно помнит, как судили в РПЛ тогдашней. Как некоторые клубы (в т.ч Зенит) порой топили откровенно. Сейчас правила игры поменяли и рычагов много стало у Газпрома, но судя по этой статистике, опять понеслось)
+4
0
+4
Ответ jdrk
А вот и первый без совести
Он не без совести. Он без серой жидкости
+3
0
+3
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Я москвич)
+4
-1
+3
Почему то не удивлён Ахматом)
+3
0
+3
А теперь нужна статистика, сколько ошибок повлияли на исход матча и сколько клубы недобрали/перебрали очков. У меня сложилось впечалтение, что Зенит по ходу сезона целенаправленно "притормаживали".
+3
0
+3
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