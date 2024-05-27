Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева станет ведущей молодежного фестиваля в Санкт-Петербурге.

Фигуристка Камила Валиева станет ведущей молодежного музыкального фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.1» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном детском ледовом театре. Мероприятие пройдет 2 июня на «Газпром Арене».

Партнером Валиевой станет актер Леон Кемстач, известный по сериалу «Слово пацана». Камила выступит в роли Гостьи из будущего, а Леон – в роли Гостя из прошлого.

В фестивалетакже поучаствуют Mia Boika, Pharaoh и другие исполнители.

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19 комментариев
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Не понимаю тех ребят, которые тратят свое время на обучение ораторскому искусству. Теперь в ведущие попадают другими путями. А уж более достойной кандидатуры, чем спортсменка--допингистка, употребляющая кучу лекарств, не найти. Достойный пример для подражания(((
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Спортсменке, отбывающей дисквалификацию за употребление допинга, самое место быть ведущей музыкального фестиваля в Питере, ведь участники музыкальных фестивалей в Питере как никто знают все о самом разном допинге!
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Извините не моё дело. Но а к экзаменам не надо готовиться
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Хороший пример для молодежи, принимай допинг, чтобы нечестно побеждать и станешь героем нации и ведущей муз.фестивалей..
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Камила все глубже уходит в шоу бизнес . Шансы на ее возвращение в спорт становятся все призрачнее , что очень жаль . А Камила ведущая , певица или актриса мне ( мнения могут быть разными ) неинтересна .
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+3
Фестиваль "Рок против наркотиков" или "Спорт против допинга"?
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Ответ Александр Кудрявцев
Извините не моё дело. Но а к экзаменам не надо готовиться
Зачем? И так понятно, что и аттестат выдадут, и поступит в любой вуз
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Отлично! Успехов Камиле!
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Вот это для неё!
Там половина участников на допинге будет :)
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Если была прям так все однозначно в ее вине , никто бы ее никуда не ставил . Поэтому они и покупают ее молчание .
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Уже кого попало ведущими музыкальных фестивалей делают.. Раньше в худшем случае это был человек, отработавший ведущим не музыкальной передачи на музыкальном канале. А щас? Спортсменка, которая "невероятно близка к своему дедушке, но совместного фота совершенно случайно нет, зато есть фото с собакой!". И которая не принимает допинг...
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Ну что, маньяки? Вой на болоте все громче и громче? Ну, смелее, это-же сама Камила Валиева!
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Ответ Lina T.
Может, она только обязательные сдает. Они к этому моменту уже пройдут.
Вот только из ранних интервью она заявляла, что будет сдавать не только обязательные, или пока она что-то ведёт у Газпрома, то за неё другая подготовится и сходит сдать? С такой крышей в виде дедушки в принципе удивляться нечему. Может и двойника уже ей организовал.
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