Надаль потерпел четвертое поражение на «Ролан Гаррос» в карьере

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Рафаэль Надаль в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл Александру Звереву со счетом 3:6, 6:7(5), 3:6.

Надаль – 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос». Он выиграл 112 матчей на этом турнире. При этом уступил испанец всего четыре раза – в четвертом круге в 2009-м, в четвертьфинале в 2015-м и в полуфинале в 2021-м.

Это первый раз, когда Надаль проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» и третий на турнирах «Большого шлема». Испанец покидал «Шлемы» так рано только в 2013 году на «Уимблдоне» и в 2016 на Australian Open.

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46 комментариев
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Нам очень повезло жить в эпоху Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос, ведь это лучшее, что когда-либо случалось в теннисе.
+41
-10
+31
Один из самых грустных матчей которые довелось посмотреть, боль в груди от того какая эпоха тенниса подходит к концу.
Думаю теннис больше никогда не сможет меня так "вставить" как он это делал в эпоху биг-3. Пережить это было честью.
Новак следующий ....
+29
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+29
Прощай, грунтовый король!
It was nice while it lasted
+24
0
+24
Спасибо за игру и борьбу, чемпион!
+14
0
+14
Ощущение, будто уходит детство. Очень грустно, но хотя бы мы это видели и это было потрясно (не важно, за кого из тройки вы болеете, это относится к каждому из них)
+12
0
+12
Легко Звереву не было, особенно во втором сете. Будь на его месте какая-нибудь 20-30 ракетка мира - думаю Рафа бы прошёл, так что сильно не повезло со жребием.
+13
-1
+12
Думаю, Надалю нужно сыграть ещё один цикл (уим, олимпиада, uso, ao) и закончить торжественно на Рг-2025
+17
-5
+12
Понравилась реакция Рафы после матча - спокойно, без слёз и соплей. Вышел и честно боролся с очень сильным соперником. Не в чем себя упрекнуть, выжал максимум на данный момент.
Лично мне тяжело видеть матчи постаревших Легенд - это просто тень былой игры, но, в то же время, это важный жизненный урок - всё течёт, всё меняется, и важно ценить каждый момент жизни.
+10
0
+10
Блин! Можете кидать в меня камни, но Рафа держался достойно с очень сильным Зверевым сейчас, его победа в Риме не даст соврать! Так вот скажу, что было моментами близко и были вновь, те самые роскошные удары Рафаэля и быть может…. Но Зверев выиграл и был хорош несомненно! Скажу напоследок, что если Рафа чувствует себя здоровым, то очень надеюсь, что он задержится в туре и потихоньку начнёт набирать форму и ритм от турнира к турниру и быть может, что-то хорошее и победное в его жизни ещё обязательно случится! Я это желаю Рафаэлю Надалю от всей души!!!🙏✊❤️
+8
-1
+7
Спорт высших достижений похож на Историю. Если бы да кабы. Федерер проиграл с матч боллов в Финале Уима. Новака не пускали на турниры - теперь рекордсмен. Надаль выиграл 14й титул РГ у Зверева из-за травмы - теперь вылетел в первом круге от него же. Случилось то, что должно было случиться.
+11
-5
+6
Ответ Дмитрий Маховиков
Думаю, Надалю нужно сыграть ещё один цикл (уим, олимпиада, uso, ao) и закончить торжественно на Рг-2025
Зачем?
+8
-2
+6
Привет прогнозу от Евгения Кафельникова)))
+5
0
+5
Ещё вернёмся сюда в этом году. А может и в следующем
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Маховиков
Чтобы проститься с турниром, сыграв несколько матчей, а не один. И выиграв хотя бы 2-3 из них. Это будет хорошая точка.
С чего вы взяли, что через год он будет способен на это? Предлагаете почётные договорняки? Или нагретые шары при жеребьёвке? Уходить надо вовремя, пусть отдыхает уже
+5
-1
+4
Ну все, туши свет. Теперь к «я олимпийский чемпион» у Зверева добавится «я победил Надаля на Гарросе»)
+5
-1
+4
Ещё раз повторю: Надаль НЕ БЫЛ безнадёжен
Нужно подняться в рейтинге хотя бы в топ 30 и приезжать в след году уже полноценно
+3
0
+3
Не повезло с жеребьевкой, в 1 круге он обыграл бы 85-90% сетки. При всех неблагоприятных условиях, закрытой крыше, прохладной погодой-боролся на равных. Спасибо за все Рафа! Мне кажется в 25 году он вернется на РГ
+3
0
+3
Сыграл достойно
+2
0
+2
Ответ Tomas Nepotrebko
Зачем?
Чтобы проститься с турниром, сыграв несколько матчей, а не один. И выиграв хотя бы 2-3 из них. Это будет хорошая точка.
+5
-3
+2
Года берут свою к сожалению мы не подвластны времени
+2
0
+2
Ответ etozhelesha
Ещё раз повторю: Надаль НЕ БЫЛ безнадёжен Нужно подняться в рейтинге хотя бы в топ 30 и приезжать в след году уже полноценно
Через год он ещё старше будет как бы)
+2
0
+2
Без баранки и то хорошо уже
+4
-2
+2
Ответ Dougie Hamilton
Что за желчь? Сколько турниров Надаль пропустил из-за травм? Сколько турниров играл подкошенным? Сравнивать это с одним пропущенным Новаком АО из-за КОВИДа, конечно, гениально.
С Юс Опена выгнали, потом не пускали. Рафа Новака обыграл на РГ из-за касания сетки. Провидение вмешалось. Нет у меня никакой желчи. Рафа - великолепный теннисист, первый стал постоянно бить Федерера. Его рекорд РГ - это, возможно, величайший рекорд в мире во всех видах спорта. Но Джок сказал свое слово по общему зачету.
+1
0
+1
саня просто вынес рафу
+1
0
+1
Ответ Novax Goat.kovic
Спорт высших достижений похож на Историю. Если бы да кабы. Федерер проиграл с матч боллов в Финале Уима. Новака не пускали на турниры - теперь рекордсмен. Надаль выиграл 14й титул РГ у Зверева из-за травмы - теперь вылетел в первом круге от него же. Случилось то, что должно было случиться.
Что за желчь? Сколько турниров Надаль пропустил из-за травм? Сколько турниров играл подкошенным? Сравнивать это с одним пропущенным Новаком АО из-за КОВИДа, конечно, гениально.
+1
0
+1
зря вамося пошел по неправильному пути федерера, надеюсь Джоко выиграет уим или юсо и не пойдет по этой же дорожке
+1
0
+1
Ответ Алексей Беспятых
Как так получилось что Надаль и Зверев встретились уже в 1-м круге?
А как ты хотел, чтобы ему каждый раз юнцов за пределами 1000 рейтинга подсовывали?)
+1
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+1
Как так получилось что Надаль и Зверев встретились уже в 1-м круге?
+1
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+1
предсказуемый результат, но всё равно доволен что посмотрел это
+2
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+1
Хорошо играл Рафа, временами круто. На Уиме думаю точно пошумит.
+1
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