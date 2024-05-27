Надаль потерпел четвертое поражение на «Ролан Гаррос» в карьере
Рафаэль Надаль в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл Александру Звереву со счетом 3:6, 6:7(5), 3:6.
Надаль – 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос». Он выиграл 112 матчей на этом турнире. При этом уступил испанец всего четыре раза – в четвертом круге в 2009-м, в четвертьфинале в 2015-м и в полуфинале в 2021-м.
Это первый раз, когда Надаль проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» и третий на турнирах «Большого шлема». Испанец покидал «Шлемы» так рано только в 2013 году на «Уимблдоне» и в 2016 на Australian Open.
Думаю теннис больше никогда не сможет меня так "вставить" как он это делал в эпоху биг-3. Пережить это было честью.
Новак следующий ....
It was nice while it lasted
Лично мне тяжело видеть матчи постаревших Легенд - это просто тень былой игры, но, в то же время, это важный жизненный урок - всё течёт, всё меняется, и важно ценить каждый момент жизни.
Нужно подняться в рейтинге хотя бы в топ 30 и приезжать в след году уже полноценно