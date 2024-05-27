Надаль потерпел четвертое поражение на «Ролан Гаррос» в карьере

Рафаэль Надаль в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл Александру Звереву со счетом 3:6, 6:7(5), 3:6.

Надаль – 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос». Он выиграл 112 матчей на этом турнире. При этом уступил испанец всего четыре раза – в четвертом круге в 2009-м, в четвертьфинале в 2015-м и в полуфинале в 2021-м.

Это первый раз, когда Надаль проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» и третий на турнирах «Большого шлема». Испанец покидал «Шлемы» так рано только в 2013 году на «Уимблдоне» и в 2016 на Australian Open.