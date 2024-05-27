Дмитрий Медведев о чемпионстве «Зенита»: «Это труд тренерского коллектива, игроков и промысел Божий. Придраться невозможно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Медведев Политика Р-Спорт религия Футбол

Дмитрий Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга занял первое место по итогам сезона РПЛ в шестой раз подряд, набрав 57 очков. 

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита» и промысел Божий.

«Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» – чемпион»», – сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга.

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22 комментария
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Бабки бабки бабки 🤑 бразильцы бразильцы бразильцы ! И %30 Семак
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Подлецы и проходимцы любят упоминать Бога
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Странно, не единого слова про атомную бомбу.
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Ответ Свисток Кашшаи
С такими амбициями Газпром ещё и Бога монополизирует
Дьяволу душу продали, а теперь богом прикрываются, антихристы.
+8
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+5
Ответ Romano1985
Бабки бабки бабки 🤑 бразильцы бразильцы бразильцы ! И %30 Семак
Нее в данном случае Семак тут 0,5% А в остальном всё нормально
+11
-8
+3
С такими амбициями Газпром ещё и Бога монополизирует
+4
-2
+2
Прекрасный тост!
+2
0
+2
Ответ Антон Фалафель
Странно, не единого слова про атомную бомбу.
Может тут не полностью выложили, а только про спортивную часть) Спортивный сайт как никак) Там в конце речи он может че и сказал
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Газпромысел Газподень🙏
+2
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Ответ Romano1985
Бабки бабки бабки 🤑 бразильцы бразильцы бразильцы ! И %30 Семак
Симак-0.0001
+5
-4
+1
Ответ Юрий Плотников
Надеюсь настоящий промысел Божий скоро отправит тебя с Колымы вещать
И ракет осталось на 2-3 дня. И вертолёт на крыше Лубянки, заправленный бензином до самой Северной Кореи уже раскручивает лопасти.
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Ответ Romano1985
Бабки бабки бабки 🤑 бразильцы бразильцы бразильцы ! И %30 Семак
семок
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Ответ Romano1985
Бабки бабки бабки 🤑 бразильцы бразильцы бразильцы ! И %30 Семак
Знаменитая фраза ( не буду писать вслух кого ) бабки делать надо бабки ))
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а ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха
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Надеюсь настоящий промысел Божий скоро отправит тебя с Колымы вещать
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Это народные деньги Газпрома которые тратятся как личные! Наверное может всетаки дойдёт до вас по чему на стадионах начали кричать,, Зенит,,позор российского футбола!!!
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Превед медвед)
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Кого в футболе только не называли Богом, но вот Песьякова...
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Смотрика знаток нашёлся 😳😳😳
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