Дмитрий Медведев о чемпионстве «Зенита»: «Это труд тренерского коллектива, игроков и промысел Божий. Придраться невозможно»

Дмитрий Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга занял первое место по итогам сезона в шестой раз подряд, набрав 57 очков.

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков « » и промысел Божий.

«Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» – чемпион»», – сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга.