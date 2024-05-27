Дмитрий Медведев о чемпионстве «Зенита»: «Это труд тренерского коллектива, игроков и промысел Божий. Придраться невозможно»
Дмитрий Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга занял первое место по итогам сезона РПЛ в шестой раз подряд, набрав 57 очков.
«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита» и промысел Божий.
«Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» – чемпион»», – сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга.