Непальский альпинист Ками Рита установил мировой рекорд по восхождениям на Эверест – он поднялся на вершину в 30-й раз

Альпинист Ками Рита установил мировой рекорд по восхождениям на Эверест.

Непалец поднялся на вершину в 30-й раз.

Ками Рите – 54 года, он работает проводником туристов на Эвересте. Предыдущий рекорд по восхождениям принадлежал ему же.

Рита удерживает мировой рекорд по восхождениям на Эверест с 2018 года.

Впервые непалец поднялся на Эверест в 1994-м – с тех пор он восходит на вершину почти каждый год, за исключением трех лет, когда власти Непала по разным причинам закрывали склон.

Мировой рекорд на Эвересте: непалец Ками Рита покорил гору в 30-й раз. Как и зачем он это делает?

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