Ротенберг о «России 25»: «Нам нужны кубки. Выиграли Кубок Первого канала, Кубок Казахстана, Кубок Победы. Хотим доказать, что достойны участвовать на ЧМ»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил о необходимости кубков для сборной «России 25».

Сборная «России 25» в мае провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.

За выигрыш в серии с белорусами был вручен Кубок Победы.

– Что вам особенно понравилось в игре?

– Играли с огоньком, огромным желанием, все игры были от ножа. Сильный соперник.

Дмитрий Квартальнов – очень известный специалист, 1000 матчей тренировал в КХЛ, сам играл в НХЛ, это очень высокого уровня тренер. Он всегда свою команду настраивает на победу.

Были очень серьезные битвы, полные трибуны везде.

Сыграли в Казахстане – выиграли турнир. Нам нужны кубки. Мы сыграли Кубок Первого канала – выиграли. Кубок Казахстана – выиграли. Кубок Победы – выиграли, пять игр подряд выиграли у белорусов.

Мы хотим своей игрой, работой доказать, что мы достойны участвовать на чемпионатах мира, Олимпиаде.

Мы готовы вернуться в любой момент, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг в интервью Дмитрию Губерниеву для программы «Громко».

33 комментария
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Он реально не понимает, что с него все угорают?
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+56
Скажите ему уже кто-нибудь, что побеждая Казахстан и Беларусь не добиться приглашения на ЧМ. Тут нужно не много другое))
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Играем друг с дружкой и кубки в кружку
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Ответ путин вовка
Он реально не понимает, что с него все угорают?
Они давным давно живут в другой реальности, абсолютно не похожей на нашу простых и обычных людей!..
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Ротенберг уверен, что Россия отстранена, потому что "недостойна". Ну-ну...)
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Кляп есть у кого?
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Кубок водокачки, кубок тщеславия, кубок подлизывания....
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Какой же он самовлюбленный нарцисс
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Ой, дурак...
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Его болезнь лечится?
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Оно и к лучшему что сейчас бан потому что цирк в исполнении Фхр с этим клоуном во главе сборной думаю мало кому был бы интересен
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Осталось Кубок Интертото взять.
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он походу в другом мире живёт. сам себе на уме.
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понедельник день тяжéлый и спортс решил добить.
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Этими кубками ничего никому не докажешь.Только рассмешишь.
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Кубок Стэнли слабо ?? ))) хочется ему ..
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Ответ путин вовка
Он реально не понимает, что с него все угорают?
а это не для нас речи. Это "ритуальные слова", для других слушателей.
А пролы, мол - "пусть завидуют".
+2
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Ответ Ozz99
Победить Турцию и Индию?
Ну наконец серьезные противники! Это будет легендарная битва!
+2
0
+2
Ответ Caniball
Скажите ему уже кто-нибудь, что побеждая Казахстан и Беларусь не добиться приглашения на ЧМ. Тут нужно не много другое))
Победить Турцию и Индию?
+3
-1
+2
Катки, надо больше катков.
Кубки, надо больше кубков.
Величие, надо больше величия.
+2
0
+2
Так придумайте. Кубок РКБ, чемпионат по версии ротен, кубок стан, ...
+2
0
+2
Прям Тройной золотой влёгкую за месяц.. Но есть нюанс
+1
0
+1
Ответ TroBro
Играем друг с дружкой и кубки в кружку
Играют в голладнский штурвал )
+1
0
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Ответ путин вовка
Он реально не понимает, что с него все угорают?
Судя по всему да. Хотя не думаю что он глуп. Но его речи у меня в голове не укладываются 😀
+3
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Пыль в глаза, всё божья роса...
+1
0
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Кубок Гагарина не по зубам, вот и не берут тренера на ЧМ
+1
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Следующий - кубок Ротенберга.
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кому мы должны что то доказывать?
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иди, купи в фикспрайсе, рублей 500 стоит
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С Финляндией когда играем?
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