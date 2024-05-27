Ротенберг о «России 25»: «Нам нужны кубки. Выиграли Кубок Первого канала, Кубок Казахстана, Кубок Победы. Хотим доказать, что достойны участвовать на ЧМ»

Роман Ротенберг заявил о необходимости кубков для сборной «России 25».

Сборная «России 25» в мае провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.

За выигрыш в серии с белорусами был вручен Кубок Победы.

– Что вам особенно понравилось в игре?

– Играли с огоньком, огромным желанием, все игры были от ножа. Сильный соперник.

Дмитрий Квартальнов – очень известный специалист, 1000 матчей тренировал в КХЛ, сам играл в НХЛ, это очень высокого уровня тренер. Он всегда свою команду настраивает на победу.

Были очень серьезные битвы, полные трибуны везде.

Сыграли в Казахстане – выиграли турнир. Нам нужны кубки. Мы сыграли Кубок Первого канала – выиграли. Кубок Казахстана – выиграли. Кубок Победы – выиграли, пять игр подряд выиграли у белорусов.

Мы хотим своей игрой, работой доказать, что мы достойны участвовать на чемпионатах мира, Олимпиаде.

Мы готовы вернуться в любой момент, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг в интервью Дмитрию Губерниеву для программы «Громко».