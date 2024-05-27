«😂😂». Васкес выложил пост после публикации заявки Испании на Евро-2024 – его не вызвали. Позже игрок «Реала» удалил запись

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Лукас Васкес Евро-2024 Футбол

Лукас Васкес отреагировал на непопадание в заявку сборной на Евро-2024.

Защитник «Реала» не попал в расширенный состав сборной Испании на чемпионат Европы. 

После оглашения списка заявленных игроков Васкес выложил в соцсети пост с двумя смеющимися эмодзи (😂😂). Через некоторое время он удалил публикацию. 

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании сыграет в группе с Хорватией, Италией и Албанией. 

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41 комментарий
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Ответ С бодуна
Комментарий скрыт
Они на разных флангах
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-2
+17
Лукас Макгрегор)) ну а если серьезно то Васкес провел отличный сезон можно сказать один из лучших в составе Реала
+16
-2
+14
А что он хотел ? В классико слишком сильно насиловал свой фланг , шоб неповадно было
+20
-10
+10
Если тренер путалонец чего он ждал ? Пол состава детей из бчк которых мечтают продать за дорого
+10
-3
+7
Ответ englishman in new york
Жаль не взяли этого драйвера, можно было бы рассчитывать на левый пенальти
Ямала же вроде вызвали в сборную. Разве нет?
+11
-6
+5
Ответ wadwill13
Давно ли лукас васкес стал защитником на постоянную? А, редакторы спортса? Которые не смотрят футбол но новость публикуют.
Да, давно. Уже лет 5
+3
-1
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Ответ войд
Это он с каталонских днищ угорает)
Ты вообще не можешь существовать без упоминания Барсы и её игроков? Почему нельзя просто болеть за Реал? Это риторические вопросы
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Вместо молодых каталонцев надо было вызвать этого маргаринового пенсионера, чтоб наши отдохнули.
+4
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А почему его вызвать должны были-то? 😂
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Да с этим тренером все понятно хотя бы потому, что он упустил Браима Диаса. Он на голову сильнее как игрок в сравнении с тем же Ферраном Торресом, который абсолютный пассажир.
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ну он и не заслужил
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Меня это не задело (с) Лукас
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Этот лавочник титулованнее любого в этой сборной кроме Карвахаля.
Причем тут титулы? Карсон из Манчестер Сити тоже титулованный чем пол мира ,но он запасной .Васкес тоже на банке все время
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Этот лавочник титулованнее любого в этой сборной кроме Карвахаля.
В титулах Реала его заслуги 0. Есть те игроки которые выигрывают для команды всевозможные трофеи а есть те кто только получает медали, протирая месь сезон зад на лавке. Так вот Васкес из второй категории.
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Ответ FEZ10
Причем тут титулы? Карсон из Манчестер Сити тоже титулованный чем пол мира ,но он запасной .Васкес тоже на банке все время
Ему под сорок
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Ответ Shuller18
Да правильно смеётся Лукас. Состав, в который проходит любой каталонский хлам вместо нормальных футболистов, ничего кроме ироничной улыбки не вызывает. Браим молодец, послал лесом этот цирк
А кто конкретно из «каталонского хлама» занял место Лукаса Васкезв в заявке сборной? 50-ти летний Хесус Навас?
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Меня тоже не вызвали
😂😂
Я/МЫ Васкес! ✊🏻
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Ответ madrilenos
Ямала же вроде вызвали в сборную. Разве нет?
Ты меня расмишнил
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Ответ Aibek Mak
Лукас Макгрегор)) ну а если серьезно то Васкес провел отличный сезон можно сказать один из лучших в составе Реала
За Навасом забронировано место в сборной. Что ещё должны были сделать Васкес и Порро, чтобы вытеснить пенсионера из заявки?
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Ответ Homelander_666
За Навасом забронировано место в сборной. Что ещё должны были сделать Васкес и Порро, чтобы вытеснить пенсионера из заявки?
Васкес и в отборе ни одного матча не провел, он просто не в обойме. Там есть Карвахаль, Навас и Порро. Васкес хороший игрок, но Карвахаль сильнее в защите, Навас в атаке, Порро хз, не особо его видел, но он уже давно в обойме. Кого убирать?
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Ответ Никита Вахрушев
Васкес и в отборе ни одного матча не провел, он просто не в обойме. Там есть Карвахаль, Навас и Порро. Васкес хороший игрок, но Карвахаль сильнее в защите, Навас в атаке, Порро хз, не особо его видел, но он уже давно в обойме. Кого убирать?
Порро конечно больше атакующий, но в целом - молодой и в порядке.
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Да не подходит он для сборной.
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