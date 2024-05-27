«😂😂». Васкес выложил пост после публикации заявки Испании на Евро-2024 – его не вызвали. Позже игрок «Реала» удалил запись
Лукас Васкес отреагировал на непопадание в заявку сборной на Евро-2024.
Защитник «Реала» не попал в расширенный состав сборной Испании на чемпионат Европы.
После оглашения списка заявленных игроков Васкес выложил в соцсети пост с двумя смеющимися эмодзи (😂😂). Через некоторое время он удалил публикацию.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании сыграет в группе с Хорватией, Италией и Албанией.
😂😂
Я/МЫ Васкес! ✊🏻