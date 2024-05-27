Задоров отклонил предложение «Ванкувера» – контракт на 4-5 лет с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Стороны хотят договориться
Никита Задоров не принял предложение «Ванкувера».
Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.
Никита Задоров перешел в «Кэнакс» по ходу чемпионата из «Калгари». В плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.
В подкасте «Rink Wide: Vancouver» сообщили, что хоккеисту был предложен новый договор на 4-5 лет со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.
Сторона Задорова отклонила это предложение.
Тем не менее отмечается, что хоккеист и клуб заинтересованы в том, чтобы договориться о соглашении.
Думаю тут даже в сроке большие проблемы, чем в деньгах.
5 на лет 6, вполне реалистично бы было.
Тут он просит 5 лимонов в год. Для заща третьей пары многовато. Хотя в Канаде подоходный высокий.