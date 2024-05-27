Задоров отклонил предложение «Ванкувера» – контракт на 4-5 лет с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Стороны хотят договориться

Теги Ванкувер НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров не принял предложение «Ванкувера».

Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Никита Задоров перешел в «Кэнакс» по ходу чемпионата из «Калгари». В плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

В подкасте «Rink Wide: Vancouver» сообщили, что хоккеисту был предложен новый договор на 4-5 лет со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

Сторона Задорова отклонила это предложение.

Тем не менее отмечается, что хоккеист и клуб заинтересованы в том, чтобы договориться о соглашении.

12 комментариев
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Это скорее всего последний большо контракт для него.

Думаю тут даже в сроке большие проблемы, чем в деньгах.

5 на лет 6, вполне реалистично бы было.
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Он в каждом интервью говорит, что ему надо кормить семью. Сколько же его семья ест ???
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Ответ СержМиранэн
Слишком много предложили . Игрок он средний. Заурядный абсолютно.
Пусть платят, лига зарабатывает всё равно больше чем отдает им. Это не КХЛ, где огромные контракты за счет налогов простых работяг и госкомпаний.
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Ответ Silky Mitts
Для защитника третьей пары, играющего по 17 минут, даже $4.5м многовато.
Мне показалось, что игрой в этом плове он показал себя защитником второй пары, не меньше. Думаю 5, 5 - 6 м, года на 3-4 достоин.
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В каждой команде до этого потолом Никиты был 3-ая пара. Ну может вторая, при обпределенных событиях-травмах.
Тут он просит 5 лимонов в год. Для заща третьей пары многовато. Хотя в Канаде подоходный высокий.
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Знает себе цену зараза 💩
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Очень самоуверенный Никита
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Для защитника третьей пары, играющего по 17 минут, даже $4.5м многовато.
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Ответ adimsonekat
Мне показалось, что игрой в этом плове он показал себя защитником второй пары, не меньше. Думаю 5, 5 - 6 м, года на 3-4 достоин.
До этого плова ему бы и 3 не дали наверное. Сейчас себя показал, но для любого клуба рискованно давать большой контракт человеку, который проявил себя на таком коротком отрезке, а всю остальную карьеру был просто силовым защитником третьей пары
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как же весело читать желчь от патриотов
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Ответ adimsonekat
Мне показалось, что игрой в этом плове он показал себя защитником второй пары, не меньше. Думаю 5, 5 - 6 м, года на 3-4 достоин.
согласен
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