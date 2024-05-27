Задоров отклонил предложение «Ванкувера» – контракт на 4-5 лет с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Стороны хотят договориться

Никита Задоров не принял предложение «Ванкувера».

Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

перешел в «Кэнакс» по ходу чемпионата из «Калгари». В плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

В подкасте «Rink Wide: Vancouver» сообщили, что хоккеисту был предложен новый договор на 4-5 лет со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

Сторона Задорова отклонила это предложение.

Тем не менее отмечается, что хоккеист и клуб заинтересованы в том, чтобы договориться о соглашении.