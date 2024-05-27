Жена Ерохина об Александре: «Мальчишка из Барнаула, тренировавшийся в бутсах на 2 размера больше, надевая их на шерстяной носок, чтобы держались, стал 6-кратным чемпионом в лучшем клубе страны!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Ерохин соцсети Футбол

Жена Александра Ерохина поделилась эмоциями от чемпионства хавбека «Зенита».

«Мы сидели и смотрели на пустой стадион, не веря, что все это происходит с нами. Саша говорит, что и мечтать не мог о таком в детстве. Обычный мальчишка из Барнаула, проживший все детство на Сулиме, который тренировался в бутсах на два размера больше, надевая их на шерстяной носок, чтобы держались. 

Набивавший дома мяч об стену каждый день по 5 часов так упорно, что даже штукатурка обсыпалась. Уехавший из дома в 13 лет совсем один в другой город в интернат, пообещавший маме, что будет играть в сборной России, чтобы отпустила. 

Переезжавший 7 раз из клуба в клуб стал шестикратным чемпионом России в составе лучшего клуба страны!» — написала Вероника Ерохина в соцсетях.

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28 комментариев
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Ерохин трудяга, за него радостно. Всю карьеру звезд с неба не хватал, талантом огромным природа не наградила, но пахал и был вознагражден. Плюс характер хороший, даже когда стал откровенным игроком подмены не скандалил, не выпячивал свое "я" и приносил пользу команде
+42
-7
+35
Было несколько моментов, когда выпадали основные игроки (из-за травм или спада физики), и Ерохин практически в одиночку тащил Зенит, забивая красивые, а главное - суперважные голы в чемпионате. А потом снова садился на лавку и спокойно ждал следующего шанса.
На самом деле - очень хороший чувак, я был бы рад, если бы Ерохин после завершения карьеры футболиста остался в клубе в том или ином качестве.
+29
-2
+27
Да молодец, чивоуштам
+29
-4
+25
У Ерохина офигительная карьера получилась. Успел поиграть в адиозном Ростове Бердыева, навести шорох в Европе. На пике перешел в Зенит, 6 подряд раз выиграл РПЛ.
+12
-2
+10
Легенда💪
+11
-3
+8
Ответ Северный болельщик
У Ерохина офигительная карьера получилась. Успел поиграть в адиозном Ростове Бердыева, навести шорох в Европе. На пике перешел в Зенит, 6 подряд раз выиграл РПЛ.
Покер оформлял, забивал важные голы, приносил очки Зениту)
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Трудяга, а ещё поёт душевно!
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https://sun9-77.userapi.com/impg/fCrDcBzFFxESCcCSoX3pBS2-rBKdQiby7uSPXw/XS1uM7_c_uw.jpg?size=1080x756&quality=95&sign=fefeac5cb26e305c1b4a82f013c84df2&type=album
+5
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+3
Ерохин не самый бездарь далеко , тут стеб неуместен, наш эдакий Мюллер.
+4
-1
+3
Ответ Игорь М.
Да не шанса он ждал) Александр прекрасно понимает, что не вывозит конкуренцию с бразильцами/Кузяевым/Дзюбой/Кассьеррой, но не парится из-за этого) он уже чисто как авторитет в клубе для россиян. Он ждал не шанс, а, скорее, возможность выйти) ему не нужно себя показывать Семаку
Но в форме-то он себя держит, в принципе всегда тренерскую установку выполняет, добегает, нагружает в штрафную.
+3
-1
+2
когда Ерохин был в Краснодаре и у него были серьезные проблемы со здоровьем, долго не играл, все про него забыли, пресс-атташе Краснодара говорил мне тогда, что очень жаль, так как игрок очень крутой и если он в форме, это по-любому сборная России. а дело было в 2012 по-моему. когда Ерохин до этого выходил на поле за Краснодар, мне так вообще не казалось, я ту фразу скептически воспринял. зря )
молодец большой Саша, трудяга
+2
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+1
Ответ -DF-
Было несколько моментов, когда выпадали основные игроки (из-за травм или спада физики), и Ерохин практически в одиночку тащил Зенит, забивая красивые, а главное - суперважные голы в чемпионате. А потом снова садился на лавку и спокойно ждал следующего шанса. На самом деле - очень хороший чувак, я был бы рад, если бы Ерохин после завершения карьеры футболиста остался в клубе в том или ином качестве.
Да не шанса он ждал) Александр прекрасно понимает, что не вывозит конкуренцию с бразильцами/Кузяевым/Дзюбой/Кассьеррой, но не парится из-за этого) он уже чисто как авторитет в клубе для россиян. Он ждал не шанс, а, скорее, возможность выйти) ему не нужно себя показывать Семаку
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Бакаев тоже чемпион
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Забыла добавить - стал шестикратным чемпионом, никогда не являясь игроком основы, изредка выходя на поле...
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Ответ Северный болельщик
У Ерохина офигительная карьера получилась. Успел поиграть в адиозном Ростове Бердыева, навести шорох в Европе. На пике перешел в Зенит, 6 подряд раз выиграл РПЛ.
Кажется Вы не совсем верно понимаете термин "одиозный".
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Ответ Юрий Кечко
Очень корявый игрок , когда мяч внизу он минус один на поле Из плюсов очень хорошее голевое чутье, удар в одно касание и игра головой , но такие игроки как раз лишь под замену
Все верно сказал, но многие почему-то про это забывают.
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Ответ fraqtop
Очень много пафоса и преувеличений, противно стало после прочтения, каждый день он по 5 часов в стену пинал, охотно верю
Именно по той причине, что он пинал 5 часов, он оказался там, где сейчас.
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Ответ fraqtop
Очень много пафоса и преувеличений, противно стало после прочтения, каждый день он по 5 часов в стену пинал, охотно верю
Ты просто не знаешь, каково это, когда твоя супруга тобой гордится.
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