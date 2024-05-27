Жена Ерохина об Александре: «Мальчишка из Барнаула, тренировавшийся в бутсах на 2 размера больше, надевая их на шерстяной носок, чтобы держались, стал 6-кратным чемпионом в лучшем клубе страны!»

Жена Александра Ерохина поделилась эмоциями от чемпионства хавбека «Зенита».

«Мы сидели и смотрели на пустой стадион, не веря, что все это происходит с нами. Саша говорит, что и мечтать не мог о таком в детстве. Обычный мальчишка из Барнаула, проживший все детство на Сулиме, который тренировался в бутсах на два размера больше, надевая их на шерстяной носок, чтобы держались.

Набивавший дома мяч об стену каждый день по 5 часов так упорно, что даже штукатурка обсыпалась. Уехавший из дома в 13 лет совсем один в другой город в интернат, пообещавший маме, что будет играть в сборной России, чтобы отпустила.

Переезжавший 7 раз из клуба в клуб стал шестикратным чемпионом России в составе лучшего клуба страны!» — написала Вероника Ерохина в соцсетях.