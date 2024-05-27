Двукратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Билл Уолтон умер в возрасте 71 года

Бил Уолтон ушел из жизни в 71 год после продолжительной борьбы с раком.

« был уникальным. Как член Зала славы, он переопределил понятие центрового. Его универсальные умения привели его к званиям MVP регулярного сезона и финала, двум чемпионским титулам и местам в юбилейных Топ-50 и Топ-75 лиги. Билл перенес свой заразительный энтузиазм и любовь к игре на телетрансляции, где радовал поколения болельщиков своими комментариями.

Больше всего я запомню его интерес к жизни. Он постоянно присутствовал на событиях лиги, всегда был жизнерадостным, улыбчивым, делился мудростью и теплом. Я ценил нашу близкую дружбу и завидовал его бесконечной энергии, способности уделять время всем, кого он встречал на пути.

Билл останется в памяти всех, кто знал и любил его. Мои соболезнования жене, сыновьям, друзьям и коллегам», – заявил комиссионер лиги .

Легендарный центровой завоевал титулы чемпиона в 1977 году с « » и в 1986 году с « ». Уолтон стал MVP сезона-1977/78 и MVP финала в 1977 году.