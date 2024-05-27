Двукратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Билл Уолтон умер в возрасте 71 года

Теги Бостон Портленд НБА Билл Уолтон Адам Сильвер Баскетбол

Бил Уолтон ушел из жизни в 71 год после продолжительной борьбы с раком.

«Билл Уолтон был уникальным. Как член Зала славы, он переопределил понятие центрового. Его универсальные умения привели его к званиям MVP регулярного сезона и финала, двум чемпионским титулам НБА и местам в юбилейных Топ-50 и Топ-75 лиги. Билл перенес свой заразительный энтузиазм и любовь к игре на телетрансляции, где радовал поколения болельщиков своими комментариями.

Больше всего я запомню его интерес к жизни. Он постоянно присутствовал на событиях лиги, всегда был жизнерадостным, улыбчивым, делился мудростью и теплом. Я ценил нашу близкую дружбу и завидовал его бесконечной энергии, способности уделять время всем, кого он встречал на пути.

Билл останется в памяти всех, кто знал и любил его. Мои соболезнования жене, сыновьям, друзьям и коллегам», – заявил комиссионер лиги Адам Сильвер.

Легендарный центровой завоевал титулы чемпиона в 1977 году с «Портлендом» и в 1986 году с «Бостоном». Уолтон стал MVP сезона-1977/78 и MVP финала в 1977 году.

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17 комментариев
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Один из тех игроков про которых можно сказать: «Что если бы не травмы?». Мог бы быть топ-5 центров в истории. Будь он на олимпиаде 72 года в составе США, Советский Союз не выиграл бы. Одного его было бы достаточно для победы. Даже в 86 выходя со скамейки он помог Селтикс выиграть чемпионат. Ради него и Била Рассела Бостон должен выиграть перстни в этом году
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Покойся с миром, Легенда!
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Царствие ему небесное! Очень колоритный дядька был, с детства запомнился, хотя он уже давно не играл, а я даже толком ещё ничего не знал о баскетболе
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportsphilosophy/686335.html
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Особенно обидно! Безумно добрый весёлый чувак! Был легендой на площадке и легендой за микрофоном!
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RIP Легенда !
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Единственный MVP, MVP финала и лучший шестой. И, при всём уважении к Дрекслеру и Лилларду, лучший игрок в истории Портленда. Жаль, что травмы сломали великую карьеру. Уолтон мог выиграть в Портленде больше 1 титула и сделать из Трейл Блейзерс династию. Царствия Небесного легенде.
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RIP, маэстро! 🙏🏼💪🏀
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Крутой был мужик.
Покойся с миром.
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Ответ Odcarik7689
А если бы в 72 на Олимпиаде были чемпионы того года Джерри Уэст который стал лучшим ассистентом лиги и Чемберлен самый доминирующий игрок лиги в том сезоне... От СССР ничего бы не осталось
Уолтон в 72 был студентом
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Жаль
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🙏🏼
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Для меня он был и останется лучшим всех времен.
R.I.P
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Упокой Господи душу раба твоего.

И чтобы не грустить - он мне всегда напоминал Доктора Ливси:
https://www.sports.ru/basketball/person/bill-walton/
и
https://24smi.org/public/media/resize/800x-/2018/3/13/iu_N2qLB5H.jpg
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Ответ Yerkebulan
Один из тех игроков про которых можно сказать: «Что если бы не травмы?». Мог бы быть топ-5 центров в истории. Будь он на олимпиаде 72 года в составе США, Советский Союз не выиграл бы. Одного его было бы достаточно для победы. Даже в 86 выходя со скамейки он помог Селтикс выиграть чемпионат. Ради него и Била Рассела Бостон должен выиграть перстни в этом году
А если бы в 72 на Олимпиаде были чемпионы того года Джерри Уэст который стал лучшим ассистентом лиги и Чемберлен самый доминирующий игрок лиги в том сезоне... От СССР ничего бы не осталось
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Ответ Wallace Stevens
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportsphilosophy/686335.html
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