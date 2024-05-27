Ротенберг о турне «России 25»: «Медийный охват – 300 миллионов за 10 дней. Очень высокие рейтинги»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о рейтингах матчей сборной «России 25».

Сборная «России 25» в мае провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.

– Как вам удается мотивацию в сборной не просто сохранить, а даже преумножить с учетом такого сложного времени отстранения?

– Для ребят это честь – сыграть в майке сборной России.

Мне не надо их мотивировать. Каждый игрок приезжает с огромным желанием. Им есть что доказать.

Ребята приехали из восьми разных клубов. Из ЦСКА отправили сильнейших игроков, из «Трактора», из других команд, кроме финалистов.

Все сыграли на высочайшем уровне – пять побед подряд.

Очень высокие рейтинги. Мы посмотрели – у нас медийный охват 300 миллионов.

Это за 10 дней 300 миллионов медийного охвата, это все соцсети, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

55 комментариев
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Комедийный охват ещё больше.
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Роман не скромничайте 7 миллиардов будет смотреть этот турнир и даже из космоса.
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Ротенберг сказал 300. Необходимо дружно ответить ему!
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Предлагаю хотя бы небольшую проверку на одном из ведущих спортсайтах- кто не смотрел, ставьте плюс, кто смотрел, если такие есть, соответственно минус
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Да что ты чëрт побери такое несёшь
+26
-3
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Отдел фантастики у нас на втором этаже
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«Палата № 25» на связи
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300 миллионов чего?
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Господа, когда мы с вами писали комментарии, то увеличивали медиаохват. Не правда ли, он гений?
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В Казахстане два матча играли при пустых трибунах. В интернете может кто-то и смотрел,но его цифры просто смех.
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Уважаемые пользователи sports, весна заканчивается! Обострение у пациента должной пройти, недельку потерпеть... Надеюсь.
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Даже с галактики Андромеды смотрели несколько существ
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Мертвые души в охвате нашего телевидения. Том 2, автор Роман Борисович Ротенберг, издание 2024 год.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

Дадено: играли 1 матч с казахами унд 4 игры с белорусами.
Считаем: 1 + 4 = 5
Сочтем, сколько людей в среднем смотрело КАЖДУЮ игру суперсборных. 300.000.000 : 5 = 60.000.000.

По официальным данным, ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ Чемпионата мира по футболу 2018 года смотрели 515,6 миллиона человек ВО ВСЕМ МИРЕ, т.е. 1/14 всего человечества или 7%. Допустим, в Китае и Индии футбол не смотрят. Отбросив малофутбольные страны, предположим по максимуму, что футбол смотрит целых 25% населения. Вряд ли больше.

Общее население России, Беларуси и Казахстана не превышает 180 миллионов человек. И каждую игру смотрит 60 миллионов из них, т.е. 33%. То есть получается, что хоккей в исполнении Роттенберга популярнее финала Чемпионата мира по футболу.

Смешно, не правда ли?
+7
-1
+6
Ответ Yakub_Yar
Уважаемые пользователи sports, весна заканчивается! Обострение у пациента должной пройти, недельку потерпеть... Надеюсь.
Обострение перешло в хроническую форму
+6
-1
+5
Ответ gukmamop
Господа, когда мы с вами писали комментарии, то увеличивали медиаохват. Не правда ли, он гений?
Конечно.Он такой один.Единственный в мире стендапер на посту главного тренера.
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Крутите побольше ботов, можно будет и миллиард охвата напридумывать
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-Доктор, сделайте, чтобы я мог сексом заниматься 3 раза в день.
-Это невозможно, вам уже 80 лет.
-Моему соседу 85 и он говорит, что может.
-Ну, так и вы, говорите, говорите...
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У нас и выборы также проходят. И выигрывают выборы также.
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Медийный охват Шанхая Шэньхуа Слуцкого - полтора миллиарда человек. Ну если также считать.
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Обычный болельщик звенита, всё верно считает
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продолжу настаивать, что мажорчик просто стебется над крестьянами ,стабильно генерируя бредомысли
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1. Заливаем новости в соцсети с общим количеством 30 млн в сутки.
2. Через 10 дней объявляем медийный охват 300 млн.
И пофиг, что эта цифра больше населения России, Беларуси и Казахстана, вместе взятых.
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Ответ Gord Lane
300 миллионов чего?
А я Роману верю.

Зная его «качественный» подход ко всему - он вполне мог 300 млн акаунтов создать.
+4
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В каком мире он живет?
+4
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+3
Я внимательно слежу за хоккеем. Чемпионат мира, плей-офф нхл, но про игры России 25 впервые слышу. Кто эти 300 миллионов?
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0
+3
Ну как говорится: шутка за 300...
+2
0
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Забористые грибы
+2
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"Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? "
+3
-1
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В майках легкоатлеты выступают, хоккеисты играют в джерси.
+5
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