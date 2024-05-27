Ротенберг о турне «России 25»: «Медийный охват – 300 миллионов за 10 дней. Очень высокие рейтинги»

Роман Ротенберг рассказал о рейтингах матчей сборной «России 25».

Сборная «России 25» в мае провела один матч против команды и четыре игры с командой , одержав победы во всех встречах.

– Как вам удается мотивацию в сборной не просто сохранить, а даже преумножить с учетом такого сложного времени отстранения?

– Для ребят это честь – сыграть в майке сборной России.

Мне не надо их мотивировать. Каждый игрок приезжает с огромным желанием. Им есть что доказать.

Ребята приехали из восьми разных клубов. Из ЦСКА отправили сильнейших игроков, из «Трактора», из других команд, кроме финалистов.

Все сыграли на высочайшем уровне – пять побед подряд.

Очень высокие рейтинги. Мы посмотрели – у нас медийный охват 300 миллионов.

Это за 10 дней 300 миллионов медийного охвата, это все соцсети, – сказал главный тренер сборной «России 25» .