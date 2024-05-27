Ротенберг о турне «России 25»: «Медийный охват – 300 миллионов за 10 дней. Очень высокие рейтинги»
Роман Ротенберг рассказал о рейтингах матчей сборной «России 25».
Сборная «России 25» в мае провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.
– Как вам удается мотивацию в сборной не просто сохранить, а даже преумножить с учетом такого сложного времени отстранения?
– Для ребят это честь – сыграть в майке сборной России.
Мне не надо их мотивировать. Каждый игрок приезжает с огромным желанием. Им есть что доказать.
Ребята приехали из восьми разных клубов. Из ЦСКА отправили сильнейших игроков, из «Трактора», из других команд, кроме финалистов.
Все сыграли на высочайшем уровне – пять побед подряд.
Очень высокие рейтинги. Мы посмотрели – у нас медийный охват 300 миллионов.
Это за 10 дней 300 миллионов медийного охвата, это все соцсети, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Дадено: играли 1 матч с казахами унд 4 игры с белорусами.
Считаем: 1 + 4 = 5
Сочтем, сколько людей в среднем смотрело КАЖДУЮ игру суперсборных. 300.000.000 : 5 = 60.000.000.
По официальным данным, ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ Чемпионата мира по футболу 2018 года смотрели 515,6 миллиона человек ВО ВСЕМ МИРЕ, т.е. 1/14 всего человечества или 7%. Допустим, в Китае и Индии футбол не смотрят. Отбросив малофутбольные страны, предположим по максимуму, что футбол смотрит целых 25% населения. Вряд ли больше.
Общее население России, Беларуси и Казахстана не превышает 180 миллионов человек. И каждую игру смотрит 60 миллионов из них, т.е. 33%. То есть получается, что хоккей в исполнении Роттенберга популярнее финала Чемпионата мира по футболу.
Смешно, не правда ли?
-Это невозможно, вам уже 80 лет.
-Моему соседу 85 и он говорит, что может.
-Ну, так и вы, говорите, говорите...
2. Через 10 дней объявляем медийный охват 300 млн.
И пофиг, что эта цифра больше населения России, Беларуси и Казахстана, вместе взятых.
Зная его «качественный» подход ко всему - он вполне мог 300 млн акаунтов создать.