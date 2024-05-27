Родри, Ямаль, Мората, Педри, Хоселу, Начо, Ольмо, Кубарси, Кукурелья – в предварительной заявке Испании на Евро-2024
Сборная Испании опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.
Главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте огласил список из 29 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»);
Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Алеиш Гарсия («Жирона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).
Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал», Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).
Отметим, что в заявку не попали Лукас Васкес из «Реала», Марко Асенсио из «ПСЖ» и Жерар Морено из «Вильярреала». Также в сборную не вызван левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес, набравший 9 (2+7) очков по системе «гол+пас» – на его позицию выбрали Марка Кукурелью.
Днем: вот мой список
ЛЗ - Мигель (Жирона)
ЦЗ - Пау Торрес (Астон Вилла)
ЦЗ - Эрмосо (Атлетико)
ПЗ - Педро Порро (Тоттенхэм)
В 4 ночи: нет, лучше
ПЗ - Кукурелья (запасной в Челси)
ЦЗ - Лапорт (Аль-Наср)
ЦЗ - Кубарси (17 лет)
ЛЗ - Навас (38 лет)
Заслужил своей самоотдачей и желанием, ну и Хави спасибо
С ним бы гораздо дальше прошли
Я не в теме, помню хаяли его..
Ферран как раз максимально конкретный и продуктивный футболист, особенно в сборной.
Правда это ещё расширенный состав.
Он будет очень полезен в ротации и может сыграть на нескольких позициях. Плюс огромный опыт, которого у других испанских защитников нет.