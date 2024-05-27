Родри, Ямаль, Мората, Педри, Хоселу, Начо, Ольмо, Кубарси, Кукурелья – в предварительной заявке Испании на Евро-2024

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Сборная Испании опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.

Главный тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте огласил список из 29 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы. 

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Давид РайяАрсенал»);

Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»);

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Алеиш Гарсия («Жирона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал», Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

Отметим, что в заявку не попали Лукас Васкес из «Реала», Марко Асенсио из «ПСЖ» и Жерар Морено из «Вильярреала». Также в сборную не вызван левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес, набравший 9 (2+7) очков по системе «гол+пас» – на его позицию выбрали Марка Кукурелью. 

97 комментариев
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Вызвать Кукурелью и не вызывать Мигеля Гутьерреза, я даже не знаю как это комментировать...
+52
-5
+47
Вот ты тренер. Тебе надо выбрать запасную 4-ку защитников.

Днем: вот мой список

ЛЗ - Мигель (Жирона)
ЦЗ - Пау Торрес (Астон Вилла)
ЦЗ - Эрмосо (Атлетико)
ПЗ - Педро Порро (Тоттенхэм)

В 4 ночи: нет, лучше

ПЗ - Кукурелья (запасной в Челси)
ЦЗ - Лапорт (Аль-Наср)
ЦЗ - Кубарси (17 лет)
ЛЗ - Навас (38 лет)
+40
-2
+38
Как же я рад за Фермина
Заслужил своей самоотдачей и желанием, ну и Хави спасибо
+46
-10
+36
Ферран Торрес жизнь кому-то спас очень важному. Других причин его нахождения в Барсе и сб Испании я просто не вижу.
+18
-6
+12
Ответ amigos adios
Вот ты тренер. Тебе надо выбрать запасную 4-ку защитников. Днем: вот мой список ЛЗ - Мигель (Жирона) ЦЗ - Пау Торрес (Астон Вилла) ЦЗ - Эрмосо (Атлетико) ПЗ - Педро Порро (Тоттенхэм) В 4 ночи: нет, лучше ПЗ - Кукурелья (запасной в Челси) ЦЗ - Лапорт (Аль-Наср) ЦЗ - Кубарси (17 лет) ЛЗ - Навас (38 лет)
Блин, точняк, ещё Пау Торрес не вызван, капец...
+12
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+9
Ответ Shuller18
Идеальный будущий игрок Брайтона
может быть, а может и нет) друг, ты ж говоришь что в челси лютых топов воспитывают.. купили за год за миллиард евро игроков ноунеймов + академия, а на ветках челси ты только и делаешь что ноешь про то что у поча не было игроков) интересно, куда игроки и академия делась? 6 место в лиге где даже астонвилла в топ4... согласись, позорно?
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+8
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Единственное дно тут - это ты.
+9
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+8
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
ты в курсе что сейчас пол основного состава ты перечислил? то есть в Барсе игроки середняки и хлам, выигрывают золото а в этом сезоне второе место) а у челси где лютые топы, стоповейшим Почеттино позорно сливают астонвиле.. может топы в Барсе а хлам в челси? или же как получается что хлам выигрывает золото + второе место за 2 сезона а челси с лютейшими топами и "лучшей" академией мира, занимает шестое место? у тебя потеря с реальности, или в этом мире хламы выигрывают а топы сливают позорно?
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+7
Как же все плохо у испанцев,что начали вызывать Айосе Переса
+7
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+7
Да уж, Фурия Роха, а где суперзвёзды? И что действительно нужны Ямаль и Кубарси, что им школу не дают нормально закончить? И вызывают играть за сборную на Евро? Смешно так-то, на что-то рассчитывать с двумя школьниками в составе. В Барсе понятно почему они постоянно играют, от безвыходности, а в Фурии что?
+7
-1
+6
Ответ Alexey Catalonsky
Ферран Торрес жизнь кому-то спас очень важному. Других причин его нахождения в Барсе и сб Испании я просто не вижу.
Ну когда он хет-трики клал сборной Германии, Ньюкаслу, Бетису, не являясь по сути своей чистым центрнапом, таких вопросов, почему то, не возникало. И последний не так давно был. И статистика за клуб в этом сезоне 0,31 голевое действие за игру что тоже неплохо, хоть и похуже чем у конкурентов в составе сборной. А в квалификации к этому Евро за сборную так вообще 0,8.
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Потеря Гави скажется на игре сборной
С ним бы гораздо дальше прошли
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-5
+6
красная фурия уже не та
+9
-3
+6
Ответ Иван Иванов
Кукурелья хорошо сезон провел?? Я не в теме, помню хаяли его..
Кукурелья не умеет хорошо играть в футбол, я не припомню защитника Челси хуже
+11
-6
+5
Ответ Shuller18
Зачем-то погнался за бабками. Но в любом случае карьеру себе сделал лучше всяких Педрей. Где их Лига чемпионов?))
ахахах! ты подожди, они у них будут,им всего то 19-21 годика) проблема в том что, у них все будет, а у маунта.. самого маунта может и не быть)
+4
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Люблю сборною Испании.
+8
-5
+3
Кукурелья хорошо сезон провел??
Я не в теме, помню хаяли его..
+4
-1
+3
3 игрока реала, 5 игроков Барселоны, школа Барселоны сильна 💪
+10
-7
+3
Ответ Андрей Лавров
Вызвать Кукурелью и не вызывать Мигеля Гутьерреза, я даже не знаю как это комментировать...
Мигель, безусловно, заслуживает находиться в команде, но странно безапелляционно называть основного игрока Челси более слабым. К тому же еще есть Гримальдо.
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0
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по хорошему Кубарси и Ямалю нужно отказаться от участия в Евро, пусть организм отдыхает. слишком молодые, еще поиграют свое. а то пойдут по стопам Педри.
+4
-2
+2
Ответ TAGAY
ты в курсе что сейчас пол основного состава ты перечислил? то есть в Барсе игроки середняки и хлам, выигрывают золото а в этом сезоне второе место) а у челси где лютые топы, стоповейшим Почеттино позорно сливают астонвиле.. может топы в Барсе а хлам в челси? или же как получается что хлам выигрывает золото + второе место за 2 сезона а челси с лютейшими топами и "лучшей" академией мира, занимает шестое место? у тебя потеря с реальности, или в этом мире хламы выигрывают а топы сливают позорно?
Да он просто ругался с своей головой
+2
0
+2
Ответ Alexey Catalonsky
Ферран Торрес жизнь кому-то спас очень важному. Других причин его нахождения в Барсе и сб Испании я просто не вижу.
Серьёзно? А 18 голов за Испанию из воздуха взялись?
Ферран как раз максимально конкретный и продуктивный футболист, особенно в сборной.
+10
-8
+2
Ответ Иван Иванов
Кукурелья хорошо сезон провел?? Я не в теме, помню хаяли его..
как болельщик Челси скажу, удивлен егр вызовом. Теряет позицию часто
+2
0
+2
Ответ Министр всех
3 игрока реала, 5 игроков Барселоны, школа Барселоны сильна 💪
Так там ещё и Гримальдо с Ольмо воспитанники Ла Массии.
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лапорт первый на выход
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Ответ Министр всех
Комментарий удален пользователем
Гави и Бальде ещё на травмах, иначе точно были бы в заявке.
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Где Порро то блть
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Выбор Кукурельи и Торреса странен.
Правда это ещё расширенный состав.
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Надеюсь, что Начо попадет в финальную заявку.
Он будет очень полезен в ротации и может сыграть на нескольких позициях. Плюс огромный опыт, которого у других испанских защитников нет.
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Ответ Bazilic
Как же я рад за Фермина Заслужил своей самоотдачей и желанием, ну и Хави спасибо
Фермину чуточку не хватает но набрав немного опыта и уверенности он станет лютым топищем! чел умеет бить и пасовать с обеих ног, дриблинг очень хороший, в обороне не так хорош НО он спокойно отпашет от и до свистка, ко всему этому чел очень круто двигается и открывается в атаке. сейчас много мадража, и слишком много траты энергии на прессинг. надо грамотно распределить физику на игру, нужен индивидуальный тренер!
+9
-8
+1
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