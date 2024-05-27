Родри, Ямаль, Мората, Педри, Хоселу, Начо, Ольмо, Кубарси, Кукурелья – в предварительной заявке Испании на Евро-2024

Сборная Испании опубликовала предварительную заявку на Евро-2024.

Главный тренер испанской команды де ла Фуэнте огласил список из 29 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы.

Вратари: («Атлетик»), («Реал Сосьедад»), (« »);

Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»);

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Алеиш Гарсия («Жирона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал», Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

Отметим, что в заявку не попали Лукас Васкес из «Реала», Марко Асенсио из «ПСЖ» и Жерар Морено из «Вильярреала». Также в сборную не вызван левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес, набравший 9 (2+7) очков по системе «гол+пас» – на его позицию выбрали Марка Кукурелью.