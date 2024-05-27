Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.

«Что я хотел бы съесть? Брокколи, лосось и паста. Вот что я собираюсь съесть. Мне кажется, часок вздремнуть не помешает, если получится... А потом все мысли будут об игре.

Затем, перед предматчевой установкой, мое сердце начнет учащенно биться, пульс достигнет 110-120 ударов в минуту и останется таким до начала игры, а затем мое сердце вернется к своему нормальному ритму», – сказал главный тренер «Реала». 

Мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится 1 июня. 

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот кто подсказал Пирло, что делать перед финалом ЧМ))
+11
-2
+9
"Утром я съел пасту, а вечером выиграл ЛЧ"
+10
-2
+8
А Папа Карло большой шутник однако, респект)
+1
0
+1
Боруссия выиграет без вариантов, Байер проиграл, Сити проиграл, очередь Реала
+6
-6
0
Перед финалом сжует пару килограмм жвачек
+2
-2
0
А в Плейстейшн поиграть???
0
0
0
кайфует чел...жизнь удалась !
0
0
0
А пиццу с ананасом?
0
0
0
а это точно вопрос "журналиста"? может это был просто разговор с Давиде?
0
0
0
Ответ Иван Иванов
Журналистика, однако А что он выберет: боксеры или плавки? А что? Это свобода.
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий удален модератором
И перверсии свои прикрой тоже.
Совсем что ли.. здесь дети!
0
0
0
Ответ Dima Dima
сибарит
Минус поставил тот, который не знает лексического значения указанного Вами слова.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий