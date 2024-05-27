Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»
Карло Анчелотти рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.
«Что я хотел бы съесть? Брокколи, лосось и паста. Вот что я собираюсь съесть. Мне кажется, часок вздремнуть не помешает, если получится... А потом все мысли будут об игре.
Затем, перед предматчевой установкой, мое сердце начнет учащенно биться, пульс достигнет 110-120 ударов в минуту и останется таким до начала игры, а затем мое сердце вернется к своему нормальному ритму», – сказал главный тренер «Реала».
Мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится 1 июня.
Совсем что ли.. здесь дети!