Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»

Карло Анчелотти рассказал, что будет есть перед финалом Лиги чемпионов.

«Что я хотел бы съесть? Брокколи, лосось и паста. Вот что я собираюсь съесть. Мне кажется, часок вздремнуть не помешает, если получится... А потом все мысли будут об игре.

Затем, перед предматчевой установкой, мое сердце начнет учащенно биться, пульс достигнет 110-120 ударов в минуту и останется таким до начала игры, а затем мое сердце вернется к своему нормальному ритму», – сказал главный тренер « ».

Мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в финале чемпионов. Матч состоится 1 июня.