5,2 млн зрителей – охват ТВ-трансляций игр «России 25» против Казахстана и Беларуси. Было сыграно 5 матчей
Более 5 миллионов зрителей посмотрели матчи сборной «России 25».
Федерация хоккея России опубликовала рейтинги по итогам турне сборной «России 25».
В мае команда под руководством Романа Ротенберга провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.
Цифры выглядят следующим образом:
5,2 миллиона – охват ТВ-трансляций матчей сборной России;
295,9 миллиона – суммарный медийный охват аудитории в сети;
11,6 тысяч постов про тур;
35 170 – общее количество зрителей на матчах.
Ротенберг о турне «России 25»: «Медийный охват – 300 миллионов за 10 дней. Очень высокие рейтинги»
Вот так 50 раз тебя посчитали, а ты даже ни одной новости не открыл)