5,2 млн зрителей – охват ТВ-трансляций игр «России 25» против Казахстана и Беларуси. Было сыграно 5 матчей

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой телевидение Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Более 5 миллионов зрителей посмотрели матчи сборной «России 25».

Федерация хоккея России опубликовала рейтинги по итогам турне сборной «России 25».

В мае команда под руководством Романа Ротенберга провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.

Цифры выглядят следующим образом:

5,2 миллиона – охват ТВ-трансляций матчей сборной России;

295,9 миллиона – суммарный медийный охват аудитории в сети;

11,6 тысяч постов про тур;

35 170 – общее количество зрителей на матчах.

Ротенберг о турне «России 25»: «Медийный охват – 300 миллионов за 10 дней. Очень высокие рейтинги»

26 комментариев
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Все правильно, Ротенберг до 300 миллионов округлил
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+26
Ну вот мы с батей посмотрели эти игры три миллиона раз. Остальные просмотры не знаю откуда.
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Откуда почти 260 миллионов насчитали в сетях ?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Откуда почти 260 миллионов насчитали в сетях ?
Куда делись остальные 294,5млн.??..
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+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Откуда почти 260 миллионов насчитали в сетях ?
берешь все опубликованные посты, суммируешь число просмотров в каждой соц сети втупую -> получаешь те самые 260 миллионов. После бахвалишься "охватами" в интервью. Profit!
+9
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+7
Инструкторы НАТО скрутили просмотры
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Откуда почти 260 миллионов насчитали в сетях ?
Заходишь в раздел хоккей тут, пролистываешь вниз, не заходя в новость. Вот 1 раз тебе посчитали. Зашел через час/два - еще раз. И так может до 10 раз в день, а новость ты не открывал. Сыграли сколько матчей?! 5?!
Вот так 50 раз тебя посчитали, а ты даже ни одной новости не открыл)
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Может 5 млн в минуту? А то до 300 не дотягивает(
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Ответ Ебздрогыч
Все правильно, Ротенберг до 300 миллионов округлил
Столько в советском союзе в 1989 году не проживало даже (а тогда был лютый буст от поколения 70-80-х)
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Самозванец обеспечил минимум полмиллиона кликов, сам себя лайкал.
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Ответ Oleg Olegov
Ну вот мы с батей посмотрели эти игры три миллиона раз. Остальные просмотры не знаю откуда.
Где взять таблетки бессмертия?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Откуда почти 260 миллионов насчитали в сетях ?
Ну вот мы зашли постебаться, это и есть успех (суммарный медийный охват)
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И то в конторах только смотрели
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Я думаю по скромничали раз в десять больше.
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Величие зашкаливает
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какие ваши доказательства?
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А хоккей при этом скучный.
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У Ротана 1 + 1= 1/3. Кто поверит в его математику?
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с постами понятно-ералаш тоже обсуждают.А вот где бабулек столько нашлось у экрана,это странно
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Ромка чуть-чуть ошибся.
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