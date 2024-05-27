5,2 млн зрителей – охват ТВ-трансляций игр «России 25» против Казахстана и Беларуси. Было сыграно 5 матчей

Более 5 миллионов зрителей посмотрели матчи сборной «России 25».

Федерация хоккея России опубликовала рейтинги по итогам турне сборной «России 25».

В мае команда под руководством Романа Ротенберга провела один матч против команды Казахстана и четыре игры с командой Беларуси, одержав победы во всех встречах.

Цифры выглядят следующим образом:

5,2 миллиона – охват ТВ-трансляций матчей сборной России;

295,9 миллиона – суммарный медийный охват аудитории в сети;

11,6 тысяч постов про тур;

35 170 – общее количество зрителей на матчах.

Ротенберг о турне «России 25»: «Медийный охват – 300 миллионов за 10 дней. Очень высокие рейтинги»