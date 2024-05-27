Тен Хаг опасается, что его могут уволить, несмотря на победу «МЮ» в Кубке Англии. Клуб проводил неофициальные переговоры с Тухелем, Почеттино, Франком и Маккенной (ESPN)

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» может уволить его, несмотря на победу в Кубке.

В субботу команда под его руководством завоевала трофей, одержав победу над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии (2:1).

После этого нидерландский специалист отправился в отпуск, по-прежнему беспокоясь о своем будущем в клубе. Руководство должно принять решение после того, как проведет анализ всего прошедшего сезона, который может занять около четырех дней.

Сэр Джим Рэтклифф, а также спортивный директор INEOS сэр Дэйв Брэйлсфорд и новый технический директор Джейсон Уилкокс намерены оценить каждый аспект сезона «Юнайтед», включая работу тен Хага. Кроме того, им предстоит решить, впишется ли нидерландец в новую структуру руководства клуба, которая предусматривает уменьшение его роли в трансферах игроков.

Тен Хаг не получил никаких гарантий того, что сохранит свою работу, даже после завоевания трофея. Сэр Джим Рэтклифф, присутствовавший на субботнем матче, опубликовал краткое сообщение после победы, не упомянув в нем тренера.

По итогам сезона « » занял восьмое место в , однако победа в Кубке Англии гарантировала команде выход в Лигу Европы в следующем сезоне. В связи с этим в случае увольнения тен Хагу теперь полагается более высокая сумма компенсации, чем при непопадании в еврокубки. Отмечается, что если нидерландцу все же предстоит уйти, он уйдет «с высоко поднятой головой».

Сообщается, что руководство «МЮ» оценивает варианты и уже провело неофициальные переговоры с представителями Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенны и Томаса Франка. Сохраняется интерес и к Гарету Саутгейту, но он по-прежнему сосредоточен на работе со сборной Англии в преддверии чемпионата Европы этим летом.