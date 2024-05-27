Тен Хаг опасается, что его могут уволить, несмотря на победу «МЮ» в Кубке Англии. Клуб проводил неофициальные переговоры с Тухелем, Почеттино, Франком и Маккенной (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт премьер-лига Англия Кубок Англии Маурисио Почеттино Томас Тухель Эрик тен Хаг Томас Франк Джим Рэтклифф Киран Маккенна Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» может уволить его, несмотря на победу в Кубке.

В субботу команда под его руководством завоевала трофей, одержав победу над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии (2:1).

После этого нидерландский специалист отправился в отпуск, по-прежнему беспокоясь о своем будущем в клубе. Руководство должно принять решение после того, как проведет анализ всего прошедшего сезона, который может занять около четырех дней.

Сэр Джим Рэтклифф, а также спортивный директор INEOS сэр Дэйв Брэйлсфорд и новый технический директор Джейсон Уилкокс намерены оценить каждый аспект сезона «Юнайтед», включая работу тен Хага. Кроме того, им предстоит решить, впишется ли нидерландец в новую структуру руководства клуба, которая предусматривает уменьшение его роли в трансферах игроков.

Тен Хаг не получил никаких гарантий того, что сохранит свою работу, даже после завоевания трофея. Сэр Джим Рэтклифф, присутствовавший на субботнем матче, опубликовал краткое сообщение после победы, не упомянув в нем тренера.

По итогам сезона «Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ, однако победа в Кубке Англии гарантировала команде выход в Лигу Европы в следующем сезоне. В связи с этим в случае увольнения тен Хагу теперь полагается более высокая сумма компенсации, чем при непопадании в еврокубки. Отмечается, что если нидерландцу все же предстоит уйти, он уйдет «с высоко поднятой головой».

Сообщается, что руководство «МЮ» оценивает варианты и уже провело неофициальные переговоры с представителями Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенны и Томаса Франка. Сохраняется интерес и к Гарету Саутгейту, но он по-прежнему сосредоточен на работе со сборной Англии в преддверии чемпионата Европы этим летом.

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33 комментария
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А чего б не опасаться? Один матч жизни выдали против Сити - как говорится, ну и? Сезон-то отвратительный, антирекордный. Форс-мажорных причин этому нет. Просто плохая работа. Есесно уволят
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Опасается ?)) ему вроде в открытую сказали что уволят независимо от финала кубка
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Ответ Ебздрогыч
Руководство должно принять решение после того, как проведет анализ всего прошедшего сезона, который может занять около четырех дней. То есть руководство не следило весь сезон за игрой, результатами? Им нужно еще 4 дня?
Хотят ещё пару дней помониторить комменты на спортс.ру и на основании этого принять решение.
+8
0
+8
Скорее всего так и будет. Он неплохо так наговорил в последних интервью, будто бы сам даже пытается слиться в какой-то мере.
+6
0
+6
Тен Хааг:Просчитался.Но где?🤔
+6
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+5
Ответ Germanwah 999
"Форсмажорных причин этому нет" Да не, травмы половины состава, Эванс и Камбвала играющие в старте в играх АПЛ это не форсмажор
он единственный тренер у которого травмы в команде? обыденная ситуация.
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Восьмое место в чемпионате и Лига Европы. Действительно, вообще не за что увольнять...
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Боится, что больше не получится пилить бабло на трансферах со своим агентом. В Аяксе такие деньги не водятся, а с бестолковым руководством МЮ - гуляй не хочу!
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Уволят кудрявого, даже не обсуждается.
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в Англии мостов много, крыша будет над головой после увольнения.
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Руководство должно принять решение после того, как проведет анализ всего прошедшего сезона, который может занять около четырех дней.

То есть руководство не следило весь сезон за игрой, результатами? Им нужно еще 4 дня?
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Ответ Дядя ТУРА
он единственный тренер у которого травмы в команде? обыденная ситуация.
Обыденная ситуация? У всех команд же из-за травм поменялось 20+ пар центральных защитников, да?
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у МЮ есть 4 претендента на очередной двухлетний срок, после чего их уволят, и цикл возобновится опять.

пошло уже второе десятилетие после САФа, но МЮ так и продолжает менять тренеров, как перчатки, надеясь наконец-то угадать. тупо игра в лотерею, а не какой-то серьезный и системный подход.
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Тенхаг: скрытая угроза
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Ответ CyberUnited
То есть раз еврокубков нет, 13-е место это нормально?
Плохо, но я переболел притянутыми аналогиями ещё где-то году в 2017. Касается всех видов спорта и иных аспектов жизни
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Ответ Юрий Кечко
Опасается ?)) ему вроде в открытую сказали что уволят независимо от финала кубка
Можно ещё про Кумана в Валенсии вспомнить. Его уволили ещё до конца сезона, календарь по-другому был сделал. После него Валенсия выиграал следующий кубок через 11 лет, но уважения к Куману там не добавилось
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
А кто в травмах виноват? Ладно бы там у всех жёсткие стыки, но, в основном, у всех мышечные травмы. А мышечные травмы из-за неправильных тренировок. А кто ответственен за проведение тренировок?
Найдите хотя бы какие-нибудь пруфы, что тренировочный процесс так влияет на травмы, прежде чем распространять этот бред по спортсу под каждой новостью о Тен Хаге.
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Ответ Любезный Коссутий
у МЮ есть 4 претендента на очередной двухлетний срок, после чего их уволят, и цикл возобновится опять. пошло уже второе десятилетие после САФа, но МЮ так и продолжает менять тренеров, как перчатки, надеясь наконец-то угадать. тупо игра в лотерею, а не какой-то серьезный и системный подход.
Цикл кстати начался с увольнения одного голландца после победы в кубке
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Если руководство реально рассматривает Саутгейта, желаю Тен Хагу найти клуб с нормальным руководством))
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Тен Хаг чего-то опасается? Вот это да, я думал, ему вообще по барабану всё.
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Если на кого-то и менять, то разве что на Тухеля. Хотя и при Тен Хаге МЮ способен как минимум биться за 3 место при условии что не будет столько травм и команда немного усилится(хотя бы вместо ушедших игроков)
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Тен Хаг подкрался незаметно.
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1990 год. Это последний раз когда МЮ закончил сезон с отрицательной разницей забитых и пропущенных. Команда Сэр Алекса тогда заняла самое низкое в его карьеры в Манчестере место - 13-е. Куча пробленых игроков, постоянные скандалы, хейт со стороны фанатов и медиа. Причем за два года до этого они завершили сезон на 2-м месте, при том же тренере. В конце сезона МЮ проигрывает на выезде Ноттингему со счетом 4-0. Единственная надежда на спасение сезона и карьеры в этом клубе - финал кубка против команды с 15-го места. Манчестер Юнайтед берет кубок Англии. Фергюсон остается. Что было дальше вы знаете.
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Надеюсь, он не просто опасается, а работу ищет
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с чего это вдруг?
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