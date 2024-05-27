Евгения Медведева: «Фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол. Мы вас догоним, ребята, уверена»

Евгения Медведева верит, что фигурное катание догонит футбол по медийности.

Российская фигуристка ответила на вопрос, как чувствует себя в футбольной среде. Вчера девушка, являющаяся болельщицей « », посетила церемонию премии Winline Герои РПЛ.



«Мне в футболе прекрасно. Я представительница одного из самых медийных видов спорта. В последние годы фигурное катание взлетело, и оно стремится на ту же планку, где находится футбол.

Я уверена, что мы вас, ребята, догоним. По крайней мере, я на это надеюсь», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.