Евгения Медведева: «Фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол. Мы вас догоним, ребята, уверена»
Евгения Медведева верит, что фигурное катание догонит футбол по медийности.
Российская фигуристка ответила на вопрос, как чувствует себя в футбольной среде. Вчера девушка, являющаяся болельщицей «Динамо», посетила церемонию премии Winline Герои РПЛ.
«Мне в футболе прекрасно. Я представительница одного из самых медийных видов спорта. В последние годы фигурное катание взлетело, и оно стремится на ту же планку, где находится футбол.
Я уверена, что мы вас, ребята, догоним. По крайней мере, я на это надеюсь», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
между фигуркой и футболом несколько световых лет .
это зря . Мяч 24 игрока гоняют и у каждого свои болельщики. Да и многого для футбола не надо, достаточно площадка во дворе.
А коньки , Ження , даже тебя подвели.