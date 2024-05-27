Евгения Медведева: «Фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол. Мы вас догоним, ребята, уверена»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Советский спорт Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева верит, что фигурное катание догонит футбол по медийности.

Российская фигуристка ответила на вопрос, как чувствует себя в футбольной среде. Вчера девушка, являющаяся болельщицей «Динамо», посетила церемонию премии Winline Герои РПЛ.

«Мне в футболе прекрасно. Я представительница одного из самых медийных видов спорта. В последние годы фигурное катание взлетело, и оно стремится на ту же планку, где находится футбол.

Я уверена, что мы вас, ребята, догоним. По крайней мере, я на это надеюсь», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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73 комментария
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Да хватит уже бред нести. Никогда фигурка не приблизится к футболу. Это просто техническт невозможно в силу простоты условий для футбола и сложности условий для фигурки , как технических , так и погодных.

между фигуркой и футболом несколько световых лет .
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ЕМ превратилась в какую-то говорящую голову, не обремененную интеллектом, навязчивый пиар которой изрядно надоел
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Роняли много видимо, или падала много, один фиг какая-то шестерёнка перестала крутится, от сюда этот бред!
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Ну фанатские разборки, могут быть не хуже чем в футболе.
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Я, конечно, люблю посмотреть ФК, но никаких шансов составить конкуренцию футболу у этого спорта нет, даже если мы будем/продолжим выигрывать там всё золото мира.
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Да, представляю этих людей на улицах, которые фигуристскую «форму» носят в качестве обычных вещей, как это бывает с футбольной.
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Наверно, из-за бешеной популярности в мире отменяются соревнования, а на всякие ледовые шоу постоянно попрошайничают гранты и сгоняют бюджетников, а много людей думают, что в фигурном катании побеждают те, кто меньше раз упадет.
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Ответ suda net
Ого! Дерзкое заявление!
Скорее глупое
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Исторически это невозможно . Футбол начинается там где есть 4 дерева и один мяч)
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Ответ Spaten
Исторически это невозможно . Футбол начинается там где есть 4 дерева и один мяч)
А если нет деревьев, то можно и куртки использовать.
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Прикольно сочетается с соседней новостью, где никто не хочет проводить чемпионат Европы
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Они все какие-то недалёкие.
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Ответ мистер бин
Ну фанатские разборки, могут быть не хуже чем в футболе.
Да ладно, в футболе спокойнее
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Безработных домохозяек многовато, но не думаю, что их число будет превышать болел футбола
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Главное не обгонять, а то ребята сильно расстроятся
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Выдыхай, Женечка.
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Ага, поэтому на следующий год в ФК запланировано на один этап меньше? А у чемпионата России по футболу 30 туров в десятках городов, а ещё и кубковые матчи с ещё более внушительной географией участников. При этом из ФК ушла значительная доля медийных участников. Любопытно, как собираетесь догонять футбол?
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Так уверена или "надеюсь"?
это зря . Мяч 24 игрока гоняют и у каждого свои болельщики. Да и многого для футбола не надо, достаточно площадка во дворе.
А коньки , Ження , даже тебя подвели.
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Ой, Женя, ну ты-то куда.. Отстаньте уже от футболистов. Никогда фигурное катание и близко не приблизится
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Медведева тоже перешла на что-то тяжелое?
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Ответ Владимир Владимир
Фигурное катание не приспособлено к человеческой психике так, как футбол. В футболе привлекает бесконечное напряжение, когда надо закатить шарик в лунку, эдакий психологический самообман. Фигурное катание выражается эстетикой, умением концентрироваться, что, само собой, обусловлено лишь индивидуальными интересами, а двухстороннка на победителя, где шарик закатывается в дырочку - это такой выброс эмоций даёт, что не сравнить. Да и вид спорта индивидуальный, скучный, хоть и сложный сам по себе. Вопрос лишь нейробиологии - футбол большинству людей на этой планете понравится больше.
Для мужских мозгов, в которых 2 извилины, конечно это слишком сложно. Женщины способны воспринимать что-то больше, чем мячик в дырочку.
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По хейту в комментариях уже давно обогнали
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Среди домохозяек фигурное катание действительно популярнее футбола.
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Ответ Melnikov1968
Среди домохозяек фигурное катание действительно популярнее футбола.
И? Футбол спорт для мужчин, ФК для женщин. В чем проблема?
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Ответ Галина Щетина
ЕМ превратилась в какую-то говорящую голову, не обремененную интеллектом, навязчивый пиар которой изрядно надоел
Лучше не скажешь. Не зря на ветку заглянула.
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Ответ мистер бин
Ну фанатские разборки, могут быть не хуже чем в футболе.
Даже круче! Вспомни какие холивары творились во времена соперничества Загитовой и Медведевой! Там такие батлы проходили, это еще на сопртсе админы чистили коменты, что творилось в ВК и прочих соцсетях это просто трендец
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Ответ xoms
Роняли много видимо, или падала много, один фиг какая-то шестерёнка перестала крутится, от сюда этот бред!
Да, сравнить футбол с его астрономическими вложениями и ФК. Немного странно.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Просто скорее футбол упал. ФК и футбол - это настолько принципиально разные виды спорта (один командный, другой индивидуальный; один летний, другой зимний; один на траве под открытым небом, второй на крытом катке и т.д. и т.п.) что я даже не понимаю зачем и как ставить их в один ряд и сравнивать. По числу просмотров и зрителей? Ну, Россия преимущественно зимняя страна, и зимние виды всегда будут чуть ближе, в то время как футбол это довольно западный и "тёплый" вид. Если так судить. И всё равно не понимаю зачем их ставить в какую-то линейку измерений.
Ближе у нас будут субъективные виды, в них мы объективно всех порвём. Кто в них остался
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Ответ Asl Ali
Да хватит уже бред нести. Никогда фигурка не приблизится к футболу. Это просто техническт невозможно в силу простоты условий для футбола и сложности условий для фигурки , как технических , так и погодных. между фигуркой и футболом несколько световых лет .
Да почему? Мы вон все детство ходили на коробку во дворе играть в хоккей, да и просто на коньках кататься. А вот зимой, да и осенью в футбол особо не поиграешь на улице. Как в принципе и на коньках летом не покатаешься. Так что это сезонные игры, в принципе равные друг другу по особенности условий для игры.
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Ответ grauda
Надежда умирает последней.
она - евгения...:)
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