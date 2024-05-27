Турецкие волейболистки пожаловались на перелет эконом-классом на матч Лиги наций

Турецкие волейболистки пожаловались из-за перелета на матч Лиги наций эконом-классом.

Как пишет издание Ekonomim, спортсменки проведут вторую неделю турнира в США, куда они отправились рейсом Turkish Airlines. Авиакомпания ранее заключила партнерство с командой.

Полет в эконом-классе длился 13 часов, после чего недовольство выразили, в частности, Эбрар Каракурт и Зехра Гюнеш.

«Частные рейсы по-прежнему выделяются для других команд, а мы – в экономе», – написала Каракурт.

Turkish Airlines в свою очередь заявила, что ответственность лежит на Федерации волейбола Турции.

«Ответственность за все детали, касающиеся процессов продажи билетов, осуществляемых в рамках этой сферы, лежит на соответствующих федерациях и обеспечивается их должностными лицами», – отметил в соцсети Х представитель авиакомпании Яхья Устюн.

Женская сборная Турции – действующий чемпион Европы. Сейчас команда идет на седьмом месте в Лиге наций после четырех матчей.