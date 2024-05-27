«Крылья Советов» объявили о подписании Песьякова

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Сергей Песьяков Футбол

Сергей Песьяков переходит в «Крылья Советов».

Самарский клуб объявил о подписании 35-летнего вратаря на правах свободного агента. Песьяков будет выступать за «Крылья» в сезоне-2024/25. 

С 2017 года Сергей играл за «Ростов», отыграв за клуб 182 матча. В сезоне Мир РПЛ-2023/24 он провел 23 игры и пропустил 35 голов. 

Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова

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30 комментариев
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Лучше бы Женю оставили Фролова. Песьяков- пассажир, последняя игра показала его мастерство. Не зря писали про дружбу жены песьякова и жены спонсора… Мертвяка подписали⚰️⚰️⚰️
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Всегда удивляет, как этот абсолютно мертвый вратарь из года в год находит себе новую команду, ему 35 и до сих пор востребован)!
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+26
Зная, как хорошо Песьяков играет ногами, а руками плохо, то скорее всего подписали как полевого игрока
+16
-2
+14
Ответ ЦСКА1960
Ха-ха-ха, а Карпов был прав!
Дважды в день сломанные часы показывают верное время
+11
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+10
Ура Пися опять стоит!!!
+11
-1
+10
Ответ box2box2
Всегда удивляет, как этот абсолютно мертвый вратарь из года в год находит себе новую команду, ему 35 и до сих пор востребован)!
Сотни неликвидных российских футболистов годами мигрирует из клуба в клуб, получая при этом миллионные контракты. Понятно, что помимо этого неликвидного скама кто то еще на этом наваривается.
+7
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С таким успехом могли и меня подписать, невелика разница))) точнее, я бы меньше попросил))
У меня даже грыжа в пояснице, а итог будет такой же, так зачем платить больше?
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зачем 35-летнее дно подписывать, в дубле нормального лучше нет что ли? Пустая трата денег на его зарплату.
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Самый высокооплачиваемый голкипер страны по итогам последнего тура
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Какая-то финансовая мутка, иначе вообще непонятка!!!
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+2
Ответ David Blane1
Лучше бы Женю оставили Фролова. Песьяков- пассажир, последняя игра показала его мастерство. Не зря писали про дружбу жены песьякова и жены спонсора… Мертвяка подписали⚰️⚰️⚰️
Фролова уважаю со времён шутки про Льва Ивановича. И как вратарь лично меня не разочаровал.
+2
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+2
Значит в 30 туре Зенит сыграет с Крыльями))
+5
-3
+2
Ответ box2box2
Всегда удивляет, как этот абсолютно мертвый вратарь из года в год находит себе новую команду, ему 35 и до сих пор востребован)!
Он 7 последних лет играл в одном клубе, до этого столько же (с 2 небольшими арендами) в еще одном, вы о чем вообще?
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Возвращаемся во времена Божовича, когда подписывали неликвидных пенсионеров...
В клубе уже есть 3 неплохих вратаря. Этого на кой хрен берут?
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Все атаки соперника будут идти через его первый пас
+1
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поздравляю Самару лучший вратарь по игре ногами теперь у них, российский Нойер 👍
+1
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Ха-ха-ха, а Карпов был прав!
+2
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Из Зенита в Крылья....Понижение в карьере
+3
-2
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Ответ kutavlik
Какая-то финансовая мутка, иначе вообще непонятка!!!
Судя по результатам КС в последних турах - это одна большая мутка.
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Ответ Mihail0910
Зная, как хорошо Песьяков играет ногами, а руками плохо, то скорее всего подписали как полевого игрока
Конкурент Ломаева, получается
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Ответ Mihail0910
Зная, как хорошо Песьяков играет ногами, а руками плохо, то скорее всего подписали как полевого игрока
Вместо Евгеньева в центр обороны. Будет атаки начинать))
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Ответ redbalance
Ура Пися опять стоит!!!
На это тяжело не улыбнуться. :о)
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Вместо Яшина этого меланхолика?
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Сочувствую
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Лучший по игре ногами и худший по игре руками. Надеюсь Осинькин посадит его на лавку, или сошлет в медиалигу.
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Он молчит и ничего не делает, Песьяков!
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Что ж, список команд, где Косяков накосячил, вырастет ещё на одну строчку...
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35 лет всё-таки. А тут каждую игру нервяк - всё время требуют играть ногами
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Сергею уже давно пора или в Шиннике играть или заканчивать, а он переходит в середняка РПЛ. Хорошо агент поработал))
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