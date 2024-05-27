«Крылья Советов» объявили о подписании Песьякова
Сергей Песьяков переходит в «Крылья Советов».
Самарский клуб объявил о подписании 35-летнего вратаря на правах свободного агента. Песьяков будет выступать за «Крылья» в сезоне-2024/25.
С 2017 года Сергей играл за «Ростов», отыграв за клуб 182 матча. В сезоне Мир РПЛ-2023/24 он провел 23 игры и пропустил 35 голов.
Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова
У меня даже грыжа в пояснице, а итог будет такой же, так зачем платить больше?
В клубе уже есть 3 неплохих вратаря. Этого на кой хрен берут?