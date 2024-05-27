«Крылья Советов» объявили о подписании Песьякова

Сергей Песьяков переходит в «Крылья Советов».

Самарский клуб объявил о подписании 35-летнего вратаря на правах свободного агента. Песьяков будет выступать за « » в сезоне-2024/25.

С 2017 года играл за «Ростов», отыграв за клуб 182 матча. В сезоне Мир РПЛ-2023/24 он провел 23 игры и пропустил 35 голов.

Этот гол сделал «Зенит» чемпионом. Какая же ошибка Песьякова