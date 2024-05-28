Робертсон сделал хет-трик в 3-м матче с «Эдмонтоном». Форвард «Далласа» не забивал в предыдущих 10 играх в плей-офф
Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон сделал хет-трик в 3-м матче с «Эдмонтоном».
24-летний игрок «Старс» был признан первой звездой третьего матча финала Западной конференции Кубка Стэнли (5:3, 2-1).
В активе Робертсона стало 16 (6+10) очков в 16 играх в текущем плей-офф при нейтральной полезности. Он не забивал в предыдущих 10 играх.
Добавим, что американец стал вторым игроком в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс», сделавшим хет-трик в финале конференции или полуфинале плей-офф.
Первым был Дино Сиссарелли в 1981 году (4-я игра серии с «Калгари», 7:4).
2.65 спасс!