Робертсон сделал хет-трик в 3-м матче с «Эдмонтоном». Форвард «Далласа» не забивал в предыдущих 10 играх в плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Дино Сиссарелли Джейсон Робертсон Хоккей

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон сделал хет-трик в 3-м матче с «Эдмонтоном».

24-летний игрок «Старс» был признан первой звездой третьего матча финала Западной конференции Кубка Стэнли (5:3, 2-1). 

В активе Робертсона стало 16 (6+10) очков в 16 играх в текущем плей-офф при нейтральной полезности. Он не забивал в предыдущих 10 играх. 

Добавим, что американец стал вторым игроком в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс», сделавшим хет-трик в финале конференции или полуфинале плей-офф.

Первым был Дино Сиссарелли в 1981 году (4-я игра серии с «Калгари», 7:4). 

5 комментариев
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Прорвало и как же вовремя!
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Новый шататель бегунка? 😯
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проснулся чертяка
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Красавчик!
2.65 спасс!
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Вот она глубина состава. В каждом матче кто то да выстреливает.
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