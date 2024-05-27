«Краснодар» может бесплатно подписать Дюпина, если Сафонов перейдет в «ПСЖ»

Юрий Дюпин может перейти в «Краснодар» из «Рубина».

По информации « », «быки» заинтересованы в подписании 36-летнего вратаря в случае перехода в «ПСЖ».

Контракт Дюпина с казанским клубом истекает летом.

В минувшем сезоне Мир голкипер « » провел 29 матчей и пропустил 35 голов.