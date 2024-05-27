«Краснодар» может бесплатно подписать Дюпина, если Сафонов перейдет в «ПСЖ»

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Юрий Дюпин Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Дюпин может перейти в «Краснодар» из «Рубина».

По информации «Спорт-Экспресса», «быки» заинтересованы в подписании 36-летнего вратаря в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Контракт Дюпина с казанским клубом истекает летом. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ голкипер «Рубина» провел 29 матчей и пропустил 35 голов. 

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А играет ли Дюпин в атакующий футбол? Подойдет ли он под стиль Галицкого?
+35
-5
+30
если только как дублера Акгацева
+27
-4
+23
Ответ MikhaL
А играет ли Дюпин в атакующий футбол? Подойдет ли он под стиль Галицкого?
Судя по новостям, Галицкому уже особо не до футбола(
+11
-3
+8
На место Дюпина в "Рубин" обещал прийти Кейлор Навас)
+6
-1
+5
Ответ imaginary
если только как дублера Акгацева
Не если, а только так.
+7
-2
+5
Ответ Hitgoe Himgob
https://m.lenta.ru/news/2024/05/25/stalo-izvestno-o-retsidive-raka-u-rossiyskogo-milliardera/ Рецидив
Надеюсь, что всё не так печально и это журналюги раздувают.
+6
-2
+4
Ответ Моё Моя
Надеюсь, что всё не так печально и это журналюги раздувают.
Да тут конечно, только здоровья ему
+7
-3
+4
Ахах... Мусаев тренер, Дюпин вратарь. Краснодар хочет плестись в серединке?)
+6
-3
+3
Уж лучше Никоса Сафронова
+1
-1
0
А нужно ли это самому Дюпину?
Как бы то ни было после окончания контракта Дюпина может подписать любой другой клуб, у Краснодара на него нет никаких преференций....
0
0
0
Ответ Алексей Чепик
Судя по новостям, Галицкому уже особо не до футбола(
Это где Карпов(супер инсайдер)опять набрасывал?(что Галицкому врачи полгода оставили)
+1
-1
0
Ответ Serge Vendino
Никогда не понимал, почему Дюпину столько разных тренеров доверяют. У него же на каждое эффектное спасение три косяка
Так он будет на подстраховке. Основным 100% станет Агкацев.
+2
-2
0
Ответ Dmitry Orlov
Через ссылки гугла попал на украинский sport точка ua. Заголовок новости о возможном переходе Сафонова в ПСЖ начинается со слов "Дно пробито". Далее пишут, что "после начала полномасштабного вторжения ... Матвей Сафонов остался в стране 404 (!!!) и продолжает выступать за их национальную сборную". Своя атмосфера... Могли бы хоть поиронизировать, что "пока украинец Лунин помогает Реалу выиграть Лигу Чемпионов, удел лучшего вратаря России - быть дублёром в ПСЖ" (ведь не скрывается, что берут его запасным вратарём, по крайней мере - на первое время), но фантазии не хватило даже на это.
Зачем нам читать их вы... высказывания, здесь?
Никому не интересно.
Французское издание L’Equipe уже выдало досье на Сафонова, что он чуть ли не конкурент Джиджи.
А кого там с этого бомбит - вообще всё равно.
0
0
0
Ответ Mitrophane
Зачем нам читать их вы... высказывания, здесь? Никому не интересно. Французское издание L’Equipe уже выдало досье на Сафонова, что он чуть ли не конкурент Джиджи. А кого там с этого бомбит - вообще всё равно.
Просто гугл выдал это в топе поиска. Я не ожидал, что реакция будет такой. Хотя можно было бы просто этого не замечать.

> L’Equipe уже выдало досье на Сафонова, что он чуть ли не конкурент Джиджи.

Прочитал "чуть ли не конкурент Джикии" и подумал "ну L’Equipe даёт".
Выдавать авансы зарубежная пресса умеет, бывало, захваливали наших молодых игроков, которые потом не раскрывались. А тут вратарь уже с неплохим опытом, это как раз неудивительно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий