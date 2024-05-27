«Краснодар» может бесплатно подписать Дюпина, если Сафонов перейдет в «ПСЖ»
Юрий Дюпин может перейти в «Краснодар» из «Рубина».
По информации «Спорт-Экспресса», «быки» заинтересованы в подписании 36-летнего вратаря в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Контракт Дюпина с казанским клубом истекает летом.
В минувшем сезоне Мир РПЛ голкипер «Рубина» провел 29 матчей и пропустил 35 голов.
Как бы то ни было после окончания контракта Дюпина может подписать любой другой клуб, у Краснодара на него нет никаких преференций....
Никому не интересно.
Французское издание L’Equipe уже выдало досье на Сафонова, что он чуть ли не конкурент Джиджи.
А кого там с этого бомбит - вообще всё равно.
> L’Equipe уже выдало досье на Сафонова, что он чуть ли не конкурент Джиджи.
Прочитал "чуть ли не конкурент Джикии" и подумал "ну L’Equipe даёт".
Выдавать авансы зарубежная пресса умеет, бывало, захваливали наших молодых игроков, которые потом не раскрывались. А тут вратарь уже с неплохим опытом, это как раз неудивительно.