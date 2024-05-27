Изидор подписал контракт с «Зенитом» на 2 года: «Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом!»

Вильзон Изидор подписал контракт с «Зенитом» на два года.

Об этом сообщил сам футболист.

– Вы остаетесь в « »? Подписали контракт?

– У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом! – сказал нападающий сине-бело-голубых.

Напомним, присоединился к «Зениту» на правах аренды из « » прошлым летом. За выкуп игрока петербуржцы заплатят 4 млн евро.