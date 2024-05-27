Изидор подписал контракт с «Зенитом» на 2 года: «Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом!»
Вильзон Изидор подписал контракт с «Зенитом» на два года.
Об этом сообщил сам футболист.
– Вы остаетесь в «Зените»? Подписали контракт?
– У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом! – сказал нападающий сине-бело-голубых.
Напомним, Изидор присоединился к «Зениту» на правах аренды из «Локомотива» прошлым летом. За выкуп игрока петербуржцы заплатят 4 млн евро.
Ну, может, по пути Кассьерры пойдёт, в колумбийца, помнится, тоже мало кто верил 💁♂️
А главное, зачем?
Гнать его ссаными тряпками, а не контракт ему на два года
Футболист кстати Изидор неплохой для РПЛ, только не под стиль Зенита. Ему нужен простор чтобы разбежаться, а мы 80% матчей играем против автобусников.
Пошли слезы
Ну и пожалуйста. А Локомотиву таки капнул профит от ещё одного трансфера времён немцев.
Но если ему не нравится малое игровое время - точно ли хороший вариант уходить в Зенит, где конкуренция на это место ещё выше?
Дзюба уже по всем признакам и инсайдам уходит.
А Сулейманов всё же далёк от Дзюбы в его лучшей форме. Да, неплохой нападающий, но и не топ. Стоит поискать другие варианты на эту позицию.