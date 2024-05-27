Изидор подписал контракт с «Зенитом» на 2 года: «Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом!»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор подписал контракт с «Зенитом» на два года.

Об этом сообщил сам футболист. 

– Вы остаетесь в «Зените»? Подписали контракт?

– У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом! – сказал нападающий сине-бело-голубых.

Напомним, Изидор присоединился к «Зениту» на правах аренды из «Локомотива» прошлым летом. За выкуп игрока петербуржцы заплатят 4 млн евро

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56 комментариев
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канеш. сидеть на лавке и становится чемпионом да ещё и бабки получать
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Ответ Юрий Синьков
канеш. сидеть на лавке и становится чемпионом да ещё и бабки получать
На его месте должен был быть я! (с)
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Ещё бы.. это не во Франциях над физухой потеть..
+30
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+25
Пользу б ещё приносил. Вообще, как кажется, не под стиль игры Зенита футболист.
Ну, может, по пути Кассьерры пойдёт, в колумбийца, помнится, тоже мало кто верил 💁‍♂️
+19
-3
+16
На ####### я?
А главное, зачем?
+9
-1
+8
Ответ Элдор ШоуУродов
Пользу б ещё приносил. Вообще, как кажется, не под стиль игры Зенита футболист. Ну, может, по пути Кассьерры пойдёт, в колумбийца, помнится, тоже мало кто верил 💁‍♂️
В Кассьерру не верили только те, кто не видели его в Сочи.
+8
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+7
Ответ Николай Бойко
На его месте должен был быть я! (с)
может мы вдвоём потеснимся
+7
-2
+5
Шозанахрен? Изя, чо, чей-то родственник или что? С чего вдруг ему такие преференции?
Гнать его ссаными тряпками, а не контракт ему на два года
+3
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Ответ ALMANAC
В Европе же играть собирался?🤡
Европа, она до Урала простирается
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Ерохин тоже рад быть там и становиться чемпионом
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В прошедшем сезоне как-то совсем не впечатлил. Но глядишь адаптируется и заиграет ещё.
+5
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Зря подписали.
Футболист кстати Изидор неплохой для РПЛ, только не под стиль Зенита. Ему нужен простор чтобы разбежаться, а мы 80% матчей играем против автобусников.
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Посмотрел игру Гуарираппы и Изидора
Пошли слезы
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Ответ pyritanza
Шозанахрен? Изя, чо, чей-то родственник или что? С чего вдруг ему такие преференции? Гнать его ссаными тряпками, а не контракт ему на два года
Его подписывали не просто с арендой, а с обязательным выкупом. Он по сути сразу был полноценным трансфером. Это еще пол года назад все руководство локо растризвонило, что такой контракт. Там за 3 млн вроде его купили. Но он не вписывается в игру Зенита, его бы продать или в аренду спихнуть. Нам бы Гуарирапу купить. Вот это была бы красота - Касьера с Гуарирапой реально могли бы очень хорошо сыграться, они друг друга хорошо дополняли бы, т.к разного плана нападающие и то что нам надо. Венесуэлец как раз в стиле Кордобы играет и идеально нам бы подошел в пару к Матео.
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Да здравствует Альберто сапатер
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Был недоволен игровым временем в Локомотиве и тем, что в основном на замену выходит -> ему нравится в Зените играть ещё меньше.

Ну и пожалуйста. А Локомотиву таки капнул профит от ещё одного трансфера времён немцев.
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Вообще не понимаю что делает зенит. Нужно избавляться от балласта-они наоборот продлевают контракт. Чел ничего не забил толком, отсидел на лавке, что аж протер шорты на заднице, получил на халяву чемпионство, премки…
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Мне нравиться ничего не делать , получать зарплату и становится чемпионом
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скамеечник заговорил
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Ответ Denny BETS
Надо признать, он был прав, потому что он выходил на замену после медленного Дзюбы, который ещё тогда должен был сидеть на лавке. Хорошо, что сейчас у нас есть Сулейманов. Надеюсь избавимся наконец уже от Дзюбы.
Дзюба тогда делал результат. А Изидор забивал, в основном, выходя на замену, а когда выходил в старте - не был так же эффективен.
Но если ему не нравится малое игровое время - точно ли хороший вариант уходить в Зенит, где конкуренция на это место ещё выше?

Дзюба уже по всем признакам и инсайдам уходит.
А Сулейманов всё же далёк от Дзюбы в его лучшей форме. Да, неплохой нападающий, но и не топ. Стоит поискать другие варианты на эту позицию.
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Ответ shtrek
Ну его же подписывают не потому , что он - хороший парень. Значит он работает нормально. Наверное не самый большой контракт у него. Не юноша , но довольно молод . В аренду могут отдать
Его подписывают, потому что это обязательно по условиям аренды, был бы у Питера выбор, они бы его с удовольствием вернули
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Ответ riverman1980
Абсолютно бесполезный игрок для Зенита. Семак начинант забивать состав шлаком, а потом будет жаловаться, чтотнекому забивать.
Забивать как раз есть кому
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Ответ игрочишка всея руси
Ерохин тоже рад быть там и становиться чемпионом
Вот Ерохина не надо сюда приплетать. Только в этом сезоне сдал, но и возраст уже не малый. Такого неконфликтного игрока, готового в любой момент выйти и принести пользу команде, уверен, хотел бы видеть у себя любой тренер РПЛ. При этом несколько лет назад Ерохин вообще топовые отрезки проводил
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Как запасной вроде неплохо. Но пока это вообще не игрок основы. Даже проблемный Мостовой лучше смотрится
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Ответ Юрий Кечко
Хз че с ним в Зените , в Локомотиве хорошо смотрелся , в Зените инородное тело
Это да. Но с другой стороны есть пример Кассьерры.
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Хз че с ним в Зените , в Локомотиве хорошо смотрелся , в Зените инородное тело
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Даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг....
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Сижу,почти ничего не делаю,деньги капают,выигранные титулы увеличиваются
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700 минут за год, из которых 100 ещё за Локо. Пусть в Питере и остаётся.
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Круто, что заработали на этом трансфере. Купили за 3 продали за 4, плюс аренда за 1,5 млн. Теперь бы не разбазарить и взять хорошего нападающего
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