Мадридский суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги, обязав УЕФА и ФИФА «прекратить антиконкурентное поведение и устранить все его последствия»

Суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги у УЕФА и ФИФА.

Мадридский суд вынес вердикт, в котором заявил, что и злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке, запрещая командам участвовать в альтернативных турнирах, и «налагают неоправданные и непропорциональные ограничения, которые нарушают статьи 101 и 102 Договора о функционировании Европейского союза».

Постановление предписывает организациям «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».