Мадридский суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги, обязав УЕФА и ФИФА «прекратить антиконкурентное поведение и устранить все его последствия»
Суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги у УЕФА и ФИФА.
Мадридский суд вынес вердикт, в котором заявил, что УЕФА и ФИФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке, запрещая командам участвовать в альтернативных турнирах, и «налагают неоправданные и непропорциональные ограничения, которые нарушают статьи 101 и 102 Договора о функционировании Европейского союза».
Постановление предписывает организациям «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».
А кто там главный по суперлиге? Не Перес с Реалом часом?
их никто за ноги в УЕФе не держит
И даже устранить последствия! Хороший прецедент)