Мадридский суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги, обязав УЕФА и ФИФА «прекратить антиконкурентное поведение и устранить все его последствия»

Теги УЕФА ФИФА Суперлига Европы Футбол

Суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги у УЕФА и ФИФА.

Мадридский суд вынес вердикт, в котором заявил, что УЕФА и ФИФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке, запрещая командам участвовать в альтернативных турнирах, и «налагают неоправданные и непропорциональные ограничения, которые нарушают статьи 101 и 102 Договора о функционировании Европейского союза». 

Постановление предписывает организациям «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

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40 комментариев
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мадридский суд)
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-16
+18
Ответ liverpool and barcelona fan
мадридский суд)
Разницы в ЕС нет, в какой суд подавать на УЕФА, в мадридский проще. Суд принимает независимое решение. И УЕФА там имело представтельство и пыталось доказать, что это не так.
+16
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+13
Когда Суд Барселоны чет там принял в пользу Барселоны, тут вопли были фанатиков Мадрида. А тут видимо другое.
+14
-9
+5
Продолжение обещает быть любопытным. Сдается, проект Суперлиги все же на пару сезонов точно отложат, надо оценить новый формат ЛЧ
+7
-4
+3
Ответ Nico Boi
лол, не знаю о чем ты, но ты сравниваешь решения города в отношении клуба, с решением города в отношении масштабного проекта, это вещи не сопоставимые
Ой какая удобная отмаза))))
А кто там главный по суперлиге? Не Перес с Реалом часом?
+11
-8
+3
Ответ headmaster
Продолжение обещает быть любопытным. Сдается, проект Суперлиги все же на пару сезонов точно отложат, надо оценить новый формат ЛЧ
Проект Суперлиги уже работает. Мы оценим это увидев новый групповой этап ЛЧ. Скрытое давление Переса на УЕФА
+3
0
+3
давно пора отправить Барсу и Реал в суперлигу, чтобы они не мучались в насильно навязанной, коварной УЕФой, ЛЧ.
их никто за ноги в УЕФе не держит
+6
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+2
Чефериновские аргументы в суде в виде "Перес идиот и расист" видимо не прокатили, что ж бывает.
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+2
Ответ Phantom1289
Когда Суд Барселоны чет там принял в пользу Барселоны, тут вопли были фанатиков Мадрида. А тут видимо другое.
лол, не знаю о чем ты, но ты сравниваешь решения города в отношении клуба, с решением города в отношении масштабного проекта, это вещи не сопоставимые
+10
-8
+2
Ответ samatzakirzyanov
Так пускай в Лондоне подадут и попробуют выиграть, потом и поговорим
Лондон это уже не ЕС, поэтому подают там, где законодательство ЕС действует. А в Лондон могут подать, если будут проблемы с английской бюрократией.
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Хорошо бы теперь понять что это означает в реальности.
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
благодаря судейскому мадриду, ла лига опустилась в рейтинге топ 5
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Ответ whereissuso
так барселона сама в суперлиге. этот суд и ее интересы тоже представлял
Да не в этом суть.
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Ответ Phantom1289
Когда Суд Барселоны чет там принял в пользу Барселоны, тут вопли были фанатиков Мадрида. А тут видимо другое.
так барселона сама в суперлиге. этот суд и ее интересы тоже представлял
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Ответ Real_v_dushe
Да, Реал играет свою роль в проекте, но история абсолютно не привязана к местам. В суд подали по конкретным нарушениям европейского законодательства и УЕФА с ФИФА будет вынуждены выполнить все его решения. Тут нет никаких манипуляций, Google, например, заплатим по решениям европейских судов миллиарды штрафов, хотя, какое отношение американская компания имеет к Европе? И Реал тут просто возглавляет ледокол для проламывания монополизма и бюрократической деградации этих организаций. Надо будет и в Лондоне в суд подадут и выиграют.
Так пускай в Лондоне подадут и попробуют выиграть, потом и поговорим
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Ответ Евгений Резцов
Проект Суперлиги уже работает. Мы оценим это увидев новый групповой этап ЛЧ. Скрытое давление Переса на УЕФА
То же самое было когда Берлускони собирался замутить Суперлигу, УЕФА сразу же создала Лигу Чемпионов.
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Надеюсь реал и барса устроят себе 38-круговую суперлигу, а все настоящие фанаты футбола продолжат смотреть лигу чемпионов
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Неоправданные и непропорциональные ограничения, ммм...
И даже устранить последствия! Хороший прецедент)
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а что скажет Лиссабонский суд?
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крч на территории испании можете создавать!
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Комментарий удален пользователем
судейский мадрид)
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Ну это правильно, с точки зрения закона, конкуренция должна быть, не важно как вы относитесь к УЕФА или Суперлиге, как видим Суперлига уже толкает УЕФА к изменениям
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