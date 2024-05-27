«МЮ» связался с Де Дзерби на прошлой неделе. Его могут пригласить в случае увольнения тен Хага (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Маурисио Почеттино Томас Тухель Эрик тен Хаг Томас Франк Киран Маккенна Футбол

Роберто Де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, на прошлой неделе клуб через посредников связался с итальянским специалистом. Манкунианцы также рассматривают варианты с приглашением Кирана Маккенны, Томаса Франка, Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино

На этой неделе «Юнайтед» проведет оценку работы Эрика тен Хага, по результатам которой примет решение о продолжении сотрудничества или расставании с нидерландским тренером.

В субботу «МЮ» стал обладателем Кубка Англии, обыграв «Манчестер Сити» в финале турнира. По итогам сезона АПЛ клуб занял 8-е место в турнирной таблице. 

27 комментариев
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Ну всё, сейчас будем читать про всех подряд тренеров для МЮ
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Ответ Juninho P.
что за шумиха среди топов вокруг этого Де Дзерби?
6 место в АПЛ в прошлом сезоне - серьёзный результат для Брайтона
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Ответ Rio de Janeiro
Интересно кто более распиарен: Бьелса или Де Дзерби?
Для меня это фигуры разного масштаба.
Бьелса - один из главных тренеров-новаторов в истории, все топы называют его своим учителем заочным. Де Дзерби - чел с одним успешным сезоном.
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Приглашайте уже Черчесова, раз Спартак этого не сделал
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там у кепы аренда закончилась
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Почему его ещё не уволили?
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Ответ Men77
А этот сезон не учитывается?) Тогда и ТХ можно не учитывать этот сезон😁
У Де Дзерби и видение и игра есть, и с топовыми исполнителями результат может получиться очень интересным. За 2 года от Хага видели только дикие отскоки и пафосные прессухи
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Ответ Men77
А этот сезон не учитывается?) Тогда и ТХ можно не учитывать этот сезон😁
Учитывается. Но надо также учитывать, что Брайтон потерял Макалистера и Кайседо. Это серьёзные потери. Такие команды сложно удерживать высоко в таблице, потому что их растаскивают.
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"Его могут пригласить в случае увольнения Тен Хага." Не совсем понял, люди, которые связались с Де Дзерби еще не в курсе уволят ли Эрика или нет?) У них там за увольнение и назначение тренера разные люди отвечают и они друг с другом не поддерживают связь?)
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Де Дзерби добился хорошего результата с Брайтоном.
Или системный Почеттино.
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быстрее бы евро началось, чтобы не читать эти новости.
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Тен Хаг завоевывает трофеи. Его непременно нужно оставлять у руля МЮ!
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С Мостовым свяжитесь) Он свободен и все знает, как ему кажется)
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зачем увольнять лысого? он ещё пошумит!
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Ответ Tun
Почему его ещё не уволили?
Зря Рэтклиф сократил расходы на отдел кадров
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Ответ Tun
Почему его ещё не уволили?
Через неделю будут оценивать сезон и решать по нему. Если его уволят после кубка пойдет негатив, видел скрин из английского паблика за Тен Хага 92%. Плюс у клуба финансовые проблемы , Тен Хагу нужно заплатить неустойку 10млн и новому тренеру зп заплатить. Так что думаю он останется
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Опять круговорот физруков в МЮ?
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Ответ Zagashtok
6 место в АПЛ в прошлом сезоне - серьёзный результат для Брайтона
А этот сезон не учитывается?) Тогда и ТХ можно не учитывать этот сезон😁
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Саню помощником возьмите
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Прослушка
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Ответ Alex Stanley
У Де Дзерби и видение и игра есть, и с топовыми исполнителями результат может получиться очень интересным. За 2 года от Хага видели только дикие отскоки и пафосные прессухи
Если де Дзерби посыпался без двух игроков, то что бы он делал в МЮ, где в защиту пришлось брать Эванса и кого-то из команды U23? Ох уж эти двойные стандарты. Не говоря о том, что у МЮ из топовых исполнителей один Бруну подтверждает свой класс стабильностью.
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Ответ Alex Stanley
У Де Дзерби и видение и игра есть, и с топовыми исполнителями результат может получиться очень интересным. За 2 года от Хага видели только дикие отскоки и пафосные прессухи
За два года от Тен Хага видели 3 финала и 2 трофея, умник
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что за шумиха среди топов вокруг этого Де Дзерби?
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