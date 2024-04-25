Депутат Свищев о словах Губерниева про неспортивную страну: «Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем»
Депутат Свищев ответил на слова Губерниева о России как «неспортивной стране».
Комментатор Губерниев ранее заявил: «Российский спорт на обочине уже три года. О спорте пишут, но Россия страна – неспортивная».
«Ну, во-первых, Россия давно уже известна как страна, где любят, понимают и развивают спорт. Я сам функционер спортивный, поэтому я знаю, сколько делается для того, чтобы спорт развивался каждый день.
Каждый день у нас делается что-то для того, чтобы спорт развивался: строится стадион, открываются детские школы, поднимается спортивная промышленность для производства спортивной экипировки, тренажеров и так далее, проводят выставки. Президент огромное внимание оказывает развитию спорта: ставит задачи и Минспорту, и федерациям, поднимаются бюджеты региональные. До двух процентов у регионов должно уходить на развитие спорта.
То есть я не согласен Дмитрием, я не понимаю, с чем связано его заявление. Наверное, это связано с тем, что результаты наших атлетов не с чем сравнить. Наверное, это он имеет в виду. Но здесь я, может быть, с ним соглашусь в том смысле, что, конечно, не участвуя в крупнейших спортивных соревнованиях с самыми сильными соперниками в мире, трудно поддерживать свою пиковую форму. Это даже невозможно.
Но я не думаю, что надо сейчас так категорически заявлять, что Россия – неспортивная страна. Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем. Я бы все-таки скептически так не относился к нашим спортсменам», – председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Каким образом: нарисуем нужное, запретим не удобное, статистику подгоним?
Когда в следующий раз лахтодырки будут визжать, что нет в России никакой диктатуры, помните, что ПРЕЗИДЕНТА (нет такого размера шрифта на спорц, чтобы подчеркнуть его величие), упоминают вообще по любому поводу, все только благодаря ему происходит.
За три дня, вестимо..
Да
Код красный! Тема спортивная сверхдержава!
Принято! Ночью обзвоним «наших» людей.
До связи!
Это для какого вида спорта у нас делают экипировку в стране?
Вот когда они про спорт всей тусовкой запиздят, они не думают что это очевидно?
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За другие виды спорта не скажу.