Депутат Свищев о словах Губерниева про неспортивную страну: «Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем»

Теги Дмитрий Губерниев Дмитрий Свищев Министерство спорта России Лыжи

Депутат Свищев ответил на слова Губерниева о России как «неспортивной стране».

Комментатор Губерниев ранее заявил: «Российский спорт на обочине уже три года. О спорте пишут, но Россия страна – неспортивная».

«Ну, во-первых, Россия давно уже известна как страна, где любят, понимают и развивают спорт. Я сам функционер спортивный, поэтому я знаю, сколько делается для того, чтобы спорт развивался каждый день.  

Каждый день у нас делается что-то для того, чтобы спорт развивался: строится стадион, открываются детские школы, поднимается спортивная  промышленность для производства спортивной экипировки, тренажеров и так далее, проводят выставки. Президент огромное внимание оказывает развитию спорта: ставит задачи и Минспорту, и федерациям, поднимаются бюджеты региональные. До двух процентов у регионов должно уходить на развитие спорта.  

То есть я не согласен Дмитрием, я не понимаю, с чем связано его заявление. Наверное, это связано с тем, что результаты наших атлетов не с чем сравнить. Наверное, это он имеет в виду. Но здесь я, может быть, с ним соглашусь в том смысле, что, конечно, не участвуя в крупнейших спортивных соревнованиях с самыми сильными соперниками в мире, трудно поддерживать свою пиковую форму. Это даже невозможно.  

Но я не думаю, что надо сейчас так категорически заявлять, что Россия – неспортивная страна. Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем. Я бы все-таки скептически так не относился к нашим спортсменам», – председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

29 комментариев
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"мы быстро наверстаем"

Каким образом: нарисуем нужное, запретим не удобное, статистику подгоним?
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"Президент огромное внимание оказывает развитию спорта: ставит задачи и Минспорту, и федерациям, поднимаются бюджеты региональные."

Когда в следующий раз лахтодырки будут визжать, что нет в России никакой диктатуры, помните, что ПРЕЗИДЕНТА (нет такого размера шрифта на спорц, чтобы подчеркнуть его величие), упоминают вообще по любому поводу, все только благодаря ему происходит.
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+27
"мы быстро наверстаем"

За три дня, вестимо..
+13
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А что у нас для спорта делается? Кучу пустых футбольных полей, где никто не играет? Ещё лет 10 назад они ломились от народу, а сейчас? Только уроки физкультуры в школе проводят. Сам народ не идёт и не играет, не в футбол, не в баскетбол, не во что бы то другое.
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Ответ R Air
"мы быстро наверстаем" Каким образом: нарисуем нужное, запретим не удобное, статистику подгоним?
Как же Лена Вялая и Дима свистов накинулись на великого тамаду Дмитрия Двухстульного . Видимо лавэ не хватает на роскошную жизнь .
+9
-1
+8
Ответ Сергей Румянцев
А что у нас для спорта делается? Кучу пустых футбольных полей, где никто не играет? Ещё лет 10 назад они ломились от народу, а сейчас? Только уроки физкультуры в школе проводят. Сам народ не идёт и не играет, не в футбол, не в баскетбол, не во что бы то другое.
У меня школа напротив, Новая. года 2 назад построили. Есть стадион, есть футбольное поле. НО!!!! Школа обнесена 3-мя (!!!!!) заборами!!!!!!! Один - шумозащитный (метра 3-4 высотой), один - железный (рядом с ним) и мелкие, отсекающие проходы по тротуарам от газонов. Сверху из окна смотрится как зона. Ну, и попасть туда ровно никак!
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Поскольку Америку уже догнали и перегнали - теперь остается догонять и перегонять самих себя.
+5
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Еще Россия - родина слонов и динозавров.
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Ответ R Air
"мы быстро наверстаем" Каким образом: нарисуем нужное, запретим не удобное, статистику подгоним?
Не согласных иноагентами.
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И что значит не с чем? А как же всякие игры дружбы детей Азии???
+4
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Как можно наверстать в том в чем не участвуешь?
+5
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Алло ВЦИОМ?
Да
Код красный! Тема спортивная сверхдержава!
Принято! Ночью обзвоним «наших» людей.
До связи!
+4
0
+4
"поднимается спортивная промышленность для производства спортивной экипировки".
Это для какого вида спорта у нас делают экипировку в стране?
+3
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Ага, а пересидент у нас по 2 часа в качалке проводит в день
Вот когда они про спорт всей тусовкой запиздят, они не думают что это очевидно?
+5
-2
+3
кааак все подскочили...и с пеной изо рта...
+3
-1
+2
"Наверное это связано с тем, что результаты наших спортсменов не с чем сравнить" ,ахаха
+2
0
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Исхудавший депутат с круглой mordoi
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Два года депутату, за очковтирательство © Фитиль.
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Ответ Tiffozi
"поднимается спортивная промышленность для производства спортивной экипировки". Это для какого вида спорта у нас делают экипировку в стране?
Посмотрите на ютубе ролик BRADOS про производство лыж и палок STC. В ролике заявляется, что производят 70% от мирового производства лыж. Понятно, что эта продукция больше для любителей, нежели чем для амбициозных спортсменов, но всё же.
Компания RAY (Луч) - лыжные мази и экипировка.
За другие виды спорта не скажу.
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Ответ Tiffozi
"поднимается спортивная промышленность для производства спортивной экипировки". Это для какого вида спорта у нас делают экипировку в стране?
Ну, для хоккея много чего делают. Но по западным лекалам и из недружественных материалов в основном. Марк Хоккей поищи или зариповские клюшки "Заряд". Те, правда, в Китае штампуют. Но, зато наш бренд))
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Ответ Rjbson
Как можно наверстать в том в чем не участвуешь?
Не наверстает так подверстает.. делов то.. )))
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Ответ StarkO
Не согласных иноагентами.
Несогласных - прилагательное. Пишется слитно.
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Лизнул?
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Свищев знает зарплату детских тренеров в регионах?
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в балабольстве впереди планеты всей, столько мастеров спорта по балабольству стало среди чиновников за последние годы
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Ну раз великий и могучий ставит задачи значит Дима не прав )))
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Ага, снова обещания
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Учитывая то, что на Губера не набрасываются как собаки,а "конструктивно" его оспаривают(все),можно сделать вывод что всё что он лопочет срежиссировано.Ну,такой себе Верещагин-За державу обидно..
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