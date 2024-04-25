Депутат Свищев о словах Губерниева про неспортивную страну: «Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем»

Депутат Свищев ответил на слова Губерниева о России как «неспортивной стране».

Комментатор Губерниев ранее заявил: «Российский спорт на обочине уже три года. О спорте пишут, но Россия страна – неспортивная».

«Ну, во-первых, Россия давно уже известна как страна, где любят, понимают и развивают спорт. Я сам функционер спортивный, поэтому я знаю, сколько делается для того, чтобы спорт развивался каждый день.

Каждый день у нас делается что-то для того, чтобы спорт развивался: строится стадион, открываются детские школы, поднимается спортивная промышленность для производства спортивной экипировки, тренажеров и так далее, проводят выставки. Президент огромное внимание оказывает развитию спорта: ставит задачи и Минспорту, и федерациям, поднимаются бюджеты региональные. До двух процентов у регионов должно уходить на развитие спорта.

То есть я не согласен Дмитрием, я не понимаю, с чем связано его заявление. Наверное, это связано с тем, что результаты наших атлетов не с чем сравнить. Наверное, это он имеет в виду. Но здесь я, может быть, с ним соглашусь в том смысле, что, конечно, не участвуя в крупнейших спортивных соревнованиях с самыми сильными соперниками в мире, трудно поддерживать свою пиковую форму. Это даже невозможно.

Но я не думаю, что надо сейчас так категорически заявлять, что Россия – неспортивная страна. Россия – спортивная страна, и то, что мы где-то отстали, мы быстро наверстаем. Я бы все-таки скептически так не относился к нашим спортсменам», – председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.