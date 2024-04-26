Свечников сделал 2 передачи в 3-м матче серии с «Айлендерс» и стал 1-й звездой. У него 0+4 в 3 играх в этом плей-офф

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников сделал 2 передачи в 3-м матче серии с «Айлендерс».

Форвард «Каролины» был признан первой звездой третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (3:2, 3-0). 

На счету россиянина 4 (0+4) балла в 3 играх в текущем плей-офф. 

Сегодня Свечников (16:54, 1:09 – в большинстве, «+1») остался без бросков в створ (1 прошел мимо). В его активе 2 блока и 3 силовых приема. 

2 комментария
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Как же он полезно играет, ну и Орлова отлично нашел
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Ответ Марсель Объелся
Как же он полезно играет, ну и Орлова отлично нашел
Постепенно в течение сезона возвращался на свой уровень до травмы крестов. Ну и сейчас в полном порядке, для Каролины вовремя.
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