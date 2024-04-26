Свечников сделал 2 передачи в 3-м матче серии с «Айлендерс» и стал 1-й звездой. У него 0+4 в 3 играх в этом плей-офф

Андрей Свечников сделал 2 передачи в 3-м матче серии с «Айлендерс».

Форвард «Каролины» был признан первой звездой третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против « » (3:2, 3-0).

На счету россиянина 4 (0+4) балла в 3 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Свечников (16:54, 1:09 – в большинстве, «+1») остался без бросков в створ (1 прошел мимо). В его активе 2 блока и 3 силовых приема.