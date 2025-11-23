Иско и «Бетис» продлили контракт до 2028 года. Клуб объявил об этом, вывесив баннер перед матчем с «Жироной»

Иско продлил контракт с «Бетисом».

Полузащитник «Бетиса » Иско продлил контракт с клубом.

Новое соглашение футболиста с «Бетисом» рассчитано до 2028 года. Клуб объявил о его подписании, развернув на трибуне большой баннер перед началом матча с «Жироной» в 13-м туре Ла Лиги (0:1, первый тайм).

Иско выступает за команду из Севильи с 2023 года. Статистику 33-летнего испанца можно найти здесь .

Фото: https://x.com/IsaacEscalera