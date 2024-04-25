Дмитрий Чернышенко: «Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности»

Теги Дмитрий Чернышенко Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции стали подарком для российского спорта.

«Несмотря на серьезные внешние угрозы, российский спорт динамично развивается. Президент поручил обеспечить высокую соревновательную активность. Создаются новые форматы спортивных соревнований, не имеющих аналогов в мире.

Инновационным событием в 2024 году стали Игры будущего в Казани. Россия подарила миру новый формат соревнований. Никто не ожидал такого успеха. Более 3 миллиардов просмотров подтверждает интерес к этому турниру.

Россия снова доказала, что задает тренды, в том числе и спортивные. Мы развиваем сотрудничество с дружескими странами. Мы проведем Игры БРИКС, Игры дружбы. Тесно взаимодействуем с Китаем.

Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности, а мы будем развивать новые инновационные форматы», – сказал вице-премьер РФ.

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37 комментариев
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По логике Чернышенко, отрезанная нога или рука тоже открывает человеку широкие возможности
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Санкции нам только на пользу (с) Классика!
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"Инновационным событием в 2024 году стали Игры будущего в Казани. Россия подарила миру новый формат соревнований. Никто не ожидал такого успеха. Более 3 миллиардов просмотров подтверждает интерес к этому турниру."

В России 1,5 калеки (включая Чернышенко) знали об этих играх. В остальном мире, за пределами фантазий Дмитрия, и того меньше. Дайте опохмелиться человеку, посмотрите как он страдает от бреда
+37
-1
+36
Интересно, кто смотрел эти игры будущего, которые и в России не показывали толком

Срал я на эти ваши возможности

Раньше за 5 млн премиум внедорожник стоил, а теперь говно из Китая
+34
-4
+30
Уже два года это слышим: "Тесно взаимодействуем с Китаем". В чём проявляется взаимодействие? Да ни в чём. Китайские спортсмены на наши местечковые соревнования как не ездили, так и не ездят. И нас, к слову, к себе не зовут.
+26
-1
+25
Ответ Грейди Дик Грейди Дика
По логике Чернышенко, отрезанная нога или рука тоже открывает человеку широкие возможности
На участие в паралимпиаде, да, а так бы был обычный человек.
+24
-1
+23
Какие 3 миллиарда просмотров. О чем он ?
+19
-1
+18
"Россия снова доказала, что задает тренды, в том числе и спортивные."
Например какие? Чернышенко не закусывая хотя бы три назовет?

"Тесно взаимодействуем с Китаем."
А без рабства по отношению к Китайскому барину РФ на что-то способна?
+16
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+16
В мире 8, 1миллиард жителей. Он хочет сказать, что каждый третий человек на планете смотрел Игры будущего?
+11
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+11
Ответ Ебздрогыч
Санкции нам только на пользу (с) Классика!
Чернышенко правдив, санкции стали подарком для них, не для нас. Теперь те кому надо пилят огромные бюджеты на спорт не выезжая из страны.
+10
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А что раньше сами не додумались отказаться от международных соревнований? Ну нет ни ума, ни патриотизма.
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Сидят довольные в своём мирке.
+8
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"Они дали нам возможности". Осталось выяснить кому это "нам". Кто такие эти загадочные мы?)
+8
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+8
и опять аналогов нет, задолбали
+7
0
+7
Мазохист какой-то, чем хуже, тем ему лучше.
+8
-1
+7
Ответ Грейди Дик Грейди Дика
По логике Чернышенко, отрезанная нога или рука тоже открывает человеку широкие возможности
Даже частушка такая есть:
Хорошо тому живётся
У кого одна нога
Сапогов немного надо
И порточина одна...🤕🤪
+7
0
+7
Ответ Джанлука Нальюка
Какие 3 миллиарда просмотров. О чем он ?
Это те самые 50 млрд болельщиков Спартака)
+7
-1
+6
Бюджет внутри страны вырос, пилить проще?
+5
0
+5
«Санкции недружественных стран были нам подарком.--- Ждите ещё. ИдиЁт.
+4
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+4
Игры будущего?
А.. Это те самые, о которых в России вообще мало кто слышал. Их вроде и на тв не слишком активно показывали.
Короче, было освоение бюджета.
+4
0
+4
Дали возможность пилить бюджет.
Ждем сенсационных арестов и разоблачений.
В Минобороны уже заполыхало.
+3
0
+3
Дмитрий Чернышенко: «Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности»

А нам?
+3
0
+3
Как то им надо определиться, санкции это хорошо или всё таки плохо
+4
-1
+3
Забавляют эти старательные попытки наших спортивных чиновников выстроить Зазеркалье, в котором иностранные спортсмены "лишены возможности соревноваться с нашими", а санкции открыли двери в дивный новый мир внутренних соревнований и новых форматов. :)) Типичная игра в слова с попыткой хоть как-то прикрыть крайне неприглядную реальную картину.
+2
0
+2
пожалуйста, дайте нам больше санкций, они дадут нам больше неограниченных возможностей.
пожалуйста, выйдите из ВАДА и МОК, мы создадим свои правила и допинговые схемы
пожалуйста, давайте подружимся с большим количеством «дружественных» стран, заинтересованных в бесплатном проезде на наши соревнования, где они будут только номинальными лицами, потому что наши по умолчанию забирают все медали
и прежде всего, дайте нам больше денег,
нас не волнует общественная поддержка, свободная аудитория - только пенсионеры и дети из летних лагерей
+2
0
+2
То есть, без санкций пошевелится было лень ? "Ёж -птица гордая, пока не пнёшь - не полетит".
+2
0
+2
если подарок,то чего воете как волки на луну?
+2
0
+2
Ответ victoire
В мире 8, 1миллиард жителей. Он хочет сказать, что каждый третий человек на планете смотрел Игры будущего?
Да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+2
0
+2
Согласен: меньше бегаешь - меньше устаёшь, возможность заняться чем-то другим, кроме спорта
+1
0
+1
Ну, если санкции против России для вас были подарком, то ждите ещё вагон "подарков".
+1
0
+1
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