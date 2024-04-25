Дмитрий Чернышенко: «Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности»

Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции стали подарком для российского спорта.

«Несмотря на серьезные внешние угрозы, российский спорт динамично развивается. Президент поручил обеспечить высокую соревновательную активность. Создаются новые форматы спортивных соревнований, не имеющих аналогов в мире.

Инновационным событием в 2024 году стали Игры будущего в Казани. Россия подарила миру новый формат соревнований. Никто не ожидал такого успеха. Более 3 миллиардов просмотров подтверждает интерес к этому турниру.

Россия снова доказала, что задает тренды, в том числе и спортивные. Мы развиваем сотрудничество с дружескими странами. Мы проведем Игры БРИКС, Игры дружбы. Тесно взаимодействуем с Китаем.

Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности, а мы будем развивать новые инновационные форматы», – сказал вице-премьер РФ.