Дмитрий Чернышенко: «Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности»
Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции стали подарком для российского спорта.
«Несмотря на серьезные внешние угрозы, российский спорт динамично развивается. Президент поручил обеспечить высокую соревновательную активность. Создаются новые форматы спортивных соревнований, не имеющих аналогов в мире.
Инновационным событием в 2024 году стали Игры будущего в Казани. Россия подарила миру новый формат соревнований. Никто не ожидал такого успеха. Более 3 миллиардов просмотров подтверждает интерес к этому турниру.
Россия снова доказала, что задает тренды, в том числе и спортивные. Мы развиваем сотрудничество с дружескими странами. Мы проведем Игры БРИКС, Игры дружбы. Тесно взаимодействуем с Китаем.
Санкции недружественных стран были нам подарком. Они дали нам возможности, а мы будем развивать новые инновационные форматы», – сказал вице-премьер РФ.
В России 1,5 калеки (включая Чернышенко) знали об этих играх. В остальном мире, за пределами фантазий Дмитрия, и того меньше. Дайте опохмелиться человеку, посмотрите как он страдает от бреда
Срал я на эти ваши возможности
Раньше за 5 млн премиум внедорожник стоил, а теперь говно из Китая
Например какие? Чернышенко не закусывая хотя бы три назовет?
"Тесно взаимодействуем с Китаем."
А без рабства по отношению к Китайскому барину РФ на что-то способна?
Хорошо тому живётся
У кого одна нога
Сапогов немного надо
И порточина одна...🤕🤪
А.. Это те самые, о которых в России вообще мало кто слышал. Их вроде и на тв не слишком активно показывали.
Короче, было освоение бюджета.
Ждем сенсационных арестов и разоблачений.
В Минобороны уже заполыхало.
А нам?
пожалуйста, выйдите из ВАДА и МОК, мы создадим свои правила и допинговые схемы
пожалуйста, давайте подружимся с большим количеством «дружественных» стран, заинтересованных в бесплатном проезде на наши соревнования, где они будут только номинальными лицами, потому что наши по умолчанию забирают все медали
и прежде всего, дайте нам больше денег,
нас не волнует общественная поддержка, свободная аудитория - только пенсионеры и дети из летних лагерей