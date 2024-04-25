НБА. Плей-офф. «Лейкерс» примут «Денвер», «Филадельфия» сыграет дома с «Нью-Йорком»

Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

« » на своей площадке попытаются сократить отставание в серии с « » (0-2), « » встретится дома с « » (0-2), « » сыграет с «Кливлендом» (0-2).

Первый раунд

Третьи матчи

«Кливленд» ведет в серии – 2-0.

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.

«Денвер» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.