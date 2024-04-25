НБА. Плей-офф. «Лейкерс» примут «Денвер», «Филадельфия» сыграет дома с «Нью-Йорком»
Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Лейкерс» на своей площадке попытаются сократить отставание в серии с «Денвером» (0-2), «Филадельфия» встретится дома с «Нью-Йорком» (0-2), «Орландо» сыграет с «Кливлендом» (0-2).
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.00, «Amway Center»
«Кливленд» ведет в серии – 2-0.
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.
- Дата проведения
- 26 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
«Денвер» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
По итогу - свип