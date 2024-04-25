НБА. Плей-офф. «Лейкерс» примут «Денвер», «Филадельфия» сыграет дома с «Нью-Йорком»

Теги результаты Кливленд Денвер Лейкерс Нью-Йорк Орландо Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Лейкерс» на своей площадке попытаются сократить отставание в серии с «Денвером» (0-2), «Филадельфия» встретится дома с «Нью-Йорком» (0-2), «Орландо» сыграет с «Кливлендом» (0-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи матчи

Орландо – Кливленд
Дата проведения
26 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

«Кливленд» ведет в серии – 2-0.

Филадельфия – Нью-Йорк
Дата проведения
26 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
26 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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20 комментариев
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Интересно в какой момент кто нибудь вспомнит про серию кавс-меджик
+8
0
+8
Ответ rboroveev@gmail.com
Дед не сможет, склейки поможут! НБА выгодно побольше матчей, да и особенно когда два чела из иконостаса НБА рубятся.
В прошлом году многие так думали (и я в том числе)
По итогу - свип
+4
0
+4
А где пасты про просмотры НБА по ЖК телику под пиво?))
+3
0
+3
в целом тоже думаю что Лал заберут 3й матч. Это команда с кохонес, соберутся на драку. Еще и на домашней арене кол-во штрафных привычно выйдет на комфортные 4к1. С другой стороны банда Коли тоже не пальцом деланные, такой форы как во втором матче больше не будет. Нравится что Йокич предельно собран и агрессивен, даже в обороне пашет. Будет круто, будем посмотреть.
+3
0
+3
Надеюсь дед затянет в 7 матчей и неважно кто выиграет
+11
-9
+2
ЛАЛ играют дома, интересно побьют ли рекорд по свисткам?
+3
-1
+2
Пора заканчивать с Озёрными, не стоить затягивать эту агонию!👌
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
LeRefs, c’mon lets go!
0
0
0
Lakers по-любому 2-1, хорош уже, не может всё это продолжаться вечно
+1
-1
0
ЛАЛ 40 штрафных и победка. Силверу не нужно 0-4
0
0
0
Ответ The Don Killuminati
В прошлом году многие так думали (и я в том числе) По итогу - свип
Свип свипу рознь. Смотрю НБА 10 лет, не так уж и много, но и не так уж и мало. Но таких свипов, где всё было на тонюсенького в каждой игре, ещё не видал, сириусли
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Ответ Фёдор Молчанов
Комментарий удален модератором
Эмбиид Французов знатно подколол конечно
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Ответ andrushapumba
Интересно в какой момент кто нибудь вспомнит про серию кавс-меджик
Пока самая тяжелая для просмотра серия. Иногда просто физически больно смотреть как играет Банкеро. Игровое Айкью отсутствует как таковое.
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