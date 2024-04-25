Вяльбе о словах Губерниева: «Не замечаю, что Россия – неспортивная страна. Все с точностью до наоборот»

Вяльбе прокомментировала слова Губерниева, назвавшего Россию неспортивной страной.

«Не замечаю, что Россия – неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того, чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя употреблять.

Еще раз говорю: у нас много людей занимаются спортом. В России бум спорта! В лыжных гонках точно – машину негде оставить, если хочешь покататься на лыжах. Мне кажется, люди просто стали больше реально думать о своем здоровье. Вот и все», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Дмитрий Губерниев: «Наш спорт на обочине уже три года. Россия – неспортивная страна»