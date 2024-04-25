Вяльбе о словах Губерниева: «Не замечаю, что Россия – неспортивная страна. Все с точностью до наоборот»

Теги лыжные гонки Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Вяльбе прокомментировала слова Губерниева, назвавшего Россию неспортивной страной.

«Не замечаю, что Россия – неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того, чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя употреблять.

Еще раз говорю: у нас много людей занимаются спортом. В России бум спорта! В лыжных гонках точно – машину негде оставить, если хочешь покататься на лыжах. Мне кажется, люди просто стали больше реально думать о своем здоровье. Вот и все», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Дмитрий Губерниев: «Наш спорт на обочине уже три года. Россия – неспортивная страна»

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10 комментариев
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В России увеличились на 3,6% розничные продажи крепких спиртных напитков в 2023 году, следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно представленным данным, за семь лет соответствующий показатель достиг рекордных 7,2 литра на душу населения.

Продажи крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 25%) в магазинах и заведениях общественного питания увеличились к предыдущему году в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 л на душу населения в год.

Эксперты отметили, что это максимальное потребление за год на человека как минимум с 2017 года — то есть за семь лет. При этом упоминаются данные 2022 года, когда также произошел резкий скачок, составивший 7,3%.

Ну-ну...
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А по моему ,в России дикий бум смертности...
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@Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя употреблять.@

если не ошибка журналистов, то явно не стали
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В лыжных гонках точно – машину негде оставить, если хочешь покататься на лыжах.

Тётенька живет в своем собственном сказочной мире. В общем, как и ее кумир
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Бум мракобесия,а не спорта,о чем ты говоришь, женщина??
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На стартах и массовых мероприятиях людей действительно много, но не сказать, что все выглядят здоровыми и спортивными.
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Пусть они друг друга покусают
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Вяльбе как обычно колеблется вместе с линией партии: сказано сверху "спортивная", значит спортивная. И непьющая. Вероятно поэтому чтобы не отвлекать народ от спорта в Думе предлагается полностью запретить продажу алкоголя на период майских праздников.
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чемпионаты песочниц это конечно круче всего Мира!!! Эх Леночка!!!!!
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