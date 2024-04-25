Вяльбе о словах Губерниева: «Не замечаю, что Россия – неспортивная страна. Все с точностью до наоборот»
Вяльбе прокомментировала слова Губерниева, назвавшего Россию неспортивной страной.
«Не замечаю, что Россия – неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того, чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя употреблять.
Еще раз говорю: у нас много людей занимаются спортом. В России бум спорта! В лыжных гонках точно – машину негде оставить, если хочешь покататься на лыжах. Мне кажется, люди просто стали больше реально думать о своем здоровье. Вот и все», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Дмитрий Губерниев: «Наш спорт на обочине уже три года. Россия – неспортивная страна»
Продажи крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 25%) в магазинах и заведениях общественного питания увеличились к предыдущему году в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 л на душу населения в год.
Эксперты отметили, что это максимальное потребление за год на человека как минимум с 2017 года — то есть за семь лет. При этом упоминаются данные 2022 года, когда также произошел резкий скачок, составивший 7,3%.
Ну-ну...
если не ошибка журналистов, то явно не стали
Тётенька живет в своем собственном сказочной мире. В общем, как и ее кумир