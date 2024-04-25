Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. УНИКС встретится с «Самарой», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пармой» во вторых матчах

Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС попытается упрочить положение в серии (1-0), победив во второй домашней встрече «Самару». « » в Краснодаре снова сыграет с пермской «Пармой». Хозяева ведут 1-0.

лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

УНИКС ведет в серии – 1-0.

« » ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.