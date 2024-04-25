Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. УНИКС встретится с «Самарой», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пармой» во вторых матчах
Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС попытается упрочить положение в серии (1-0), победив во второй домашней встрече «Самару». «Локомотив-Кубань» в Краснодаре снова сыграет с пермской «Пармой». Хозяева ведут 1-0.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
УНИКС ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.00
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.