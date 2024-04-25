Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. УНИКС встретится с «Самарой», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пармой» во вторых матчах

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Самара Парма Баскетбол

Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС попытается упрочить положение в серии (1-0), победив во второй домашней встрече «Самару». «Локомотив-Кубань» в Краснодаре снова сыграет с пермской «Пармой». Хозяева ведут 1-0.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

УНИКС – Самара
Дата проведения
25 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 1-0.

Локомотив-Кубань – Парма
Дата проведения
25 апреля, 20.00
Онлайн матча

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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