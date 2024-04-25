Лапорта со слезами на глазах говорил о том, что Хави остается: «Болельщики «Барсы» могут гордиться нашим тренером»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта растрогался, говоря о продолжении работы с Хави.

Как стало известно ранее, специалист останется в «Барселоне», несмотря на его январское заявление о намерении покинуть клуб по окончании сезона.

По сообщению Mundo Deportivo, президент каталонского клуба не скрывал эмоции, объявляя эту новость. Лапорта был взволнован и говорил со слезами на глазах.

«Болельщики «Барсы» могут гордиться нашим тренером», – заявил президент «Барселоны» Жоап Лапорта на пресс-конференции.

Хави отказался бы от зарплаты за оставшийся год контракта при уходе из «Барсы». Лапорта подтвердил: «Он никогда не руководствовался алчностью – еще одно проявление любви к клубу»

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58 комментариев
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Вместе с Лапортой плакала половина маршрутки.
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Один из самых нелепых периодов в истории Барсы. Просто мыльная опера. Тренер ноет на каждой пресс-конференции , потом «играет в мужика», что решил уйти. Игроки приходят и «умоляют» его остаётся. Потом президент со слезами на глазах, что тренер остаётся…
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Слезы опытного крокодайла
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Плакали всем футбольным автобусом
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Болельщики Реала: Это праздник, со слезами на глазах!
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Ответ xQcoW
Фк мем заслуживает мем тренера
Забавно что даже этот и вправду мемный тренеришка в прошлом сезоне обогнал великого токаря Анчелотти)))
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Ответ Дмитрий Письменский
Вместе с Лапортой плакала половина маршрутки.
Хорошая актёрская игра заложена в ДНК у всех в FC Барселона, как на футбольном поле так и за его пределами.
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Остался и остался. Бывает, можно и передумать. Но к чему столько месяцев Хави пуха накидывал и не раз заявлял, что точно уходит? Реально очень он странный персонаж.
А так, интересно будет посмотреть, сможет он что-то слепить дальше или это потолок его нынче.
Если и не получится ничего, то поржём хоть, благо они постоянно поводы дают.
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отлично 👍
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Ответ wonka.
Васкес на Оскар номинирован, кстати
До Суареса далеко еще
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Лапорта - мудрый Президент Барселоны!
Кулес должны им гордится - во второй раз старается поднять Барсу из экономического болота
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Ответ Рашпель793
Остался и остался. Бывает, можно и передумать. Но к чему столько месяцев Хави пуха накидывал и не раз заявлял, что точно уходит? Реально очень он странный персонаж. А так, интересно будет посмотреть, сможет он что-то слепить дальше или это потолок его нынче. Если и не получится ничего, то поржём хоть, благо они постоянно поводы дают.
Для мотивации это было сделано.
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Я так от жены уходил. И до сих пор ухожу))))
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Актёр 😂😂😂
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Ответ Юрий Музыка
А что ты тогда на ветке барсы сидишь?
Без паспорта не заходить на ,,приватизированную" ветку?
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Ответ gPk
Забавно что даже этот и вправду мемный тренеришка в прошлом сезоне обогнал великого токаря Анчелотти)))
Негрейру прикрыли, и всё встало на свои места.
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Популист не популист, днк не днк а каждый свою работу делает хорошо
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Ответ Deni Magician
болельщики Барселоны,вы и правда рады???😂
Нет блин ждём Почеттино за руль!
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слезы стариков - это все, что оставил миллиардер лео после себя
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Индийский сериал. Только танцев не хватает.
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Фк мем заслуживает мем тренера
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Ответ Юрий Музыка
Весь сезон глушили барсу,да и при всех трудностях войти в тройку уже хорошо.
Кто глушил?
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Хави реально разгреб авгиеву конюшню. Разве что нужен ему помощник, чтобы успокаивал иногда. Может, Иньеста подтянется.
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Ответ Amalfitano
Понты с понтами понтами погоняют. Это не Барса а какая-то Просто Мария. Противно что такое происходит в футболе.
А что ты тогда на ветке барсы сидишь?
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Индийский сериал. Только танцев не хватает.
и родилась песня. Хави,Хави а ча а ча
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Ответ Юрий Музыка
Для мотивации это было сделано.
Для мотивации на что? Типа игроки такие узнали, что Хави уходит и решили, что вот теперь то заиграем? Ну ок, после этого выдали хорошую серию.
А теперь наоборот будет? Или в чём логика?
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Как же бегают за этим пучеглазым физруком. Аж плачат... Кумана за такой же позорный футбол со всякими Дестами, Мингесами, Лангле, Люком Де Йонгом просто поносили. А тут за физруком бегают которому усиляют состав Гюндогагами/Кунде/Левандовски/Рафиньей и т.д
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Ответ Chernoy
Один из самых нелепых периодов в истории Барсы. Просто мыльная опера. Тренер ноет на каждой пресс-конференции , потом «играет в мужика», что решил уйти. Игроки приходят и «умоляют» его остаётся. Потом президент со слезами на глазах, что тренер остаётся…
В Испании такое любят
0
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0
Ответ Chernoy
Один из самых нелепых периодов в истории Барсы. Просто мыльная опера. Тренер ноет на каждой пресс-конференции , потом «играет в мужика», что решил уйти. Игроки приходят и «умоляют» его остаётся. Потом президент со слезами на глазах, что тренер остаётся…
Санта-Барбилона
0
0
0
Ответ Chernoy
Один из самых нелепых периодов в истории Барсы. Просто мыльная опера. Тренер ноет на каждой пресс-конференции , потом «играет в мужика», что решил уйти. Игроки приходят и «умоляют» его остаётся. Потом президент со слезами на глазах, что тренер остаётся…
сам клуб уже несколько лет просто посмешище.
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