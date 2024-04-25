Лапорта со слезами на глазах говорил о том, что Хави остается: «Болельщики «Барсы» могут гордиться нашим тренером»
Жоан Лапорта растрогался, говоря о продолжении работы с Хави.
Как стало известно ранее, специалист останется в «Барселоне», несмотря на его январское заявление о намерении покинуть клуб по окончании сезона.
По сообщению Mundo Deportivo, президент каталонского клуба не скрывал эмоции, объявляя эту новость. Лапорта был взволнован и говорил со слезами на глазах.
«Болельщики «Барсы» могут гордиться нашим тренером», – заявил президент «Барселоны» Жоап Лапорта на пресс-конференции.
Хави отказался бы от зарплаты за оставшийся год контракта при уходе из «Барсы». Лапорта подтвердил: «Он никогда не руководствовался алчностью – еще одно проявление любви к клубу»
А так, интересно будет посмотреть, сможет он что-то слепить дальше или это потолок его нынче.
Если и не получится ничего, то поржём хоть, благо они постоянно поводы дают.
Кулес должны им гордится - во второй раз старается поднять Барсу из экономического болота
А теперь наоборот будет? Или в чём логика?