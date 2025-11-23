Тебас о расследовании против него по делу «Барсы»: «Все закончится дымом, как и всегда. Я видел этот фильм много раз, я уже потерял счет жалобам»

Тебас о расследовании против него по делу «Барсы»: все закончится дымом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на расследование , которое было начато в отношении него в связи с предполагаемым разглашением конфиденциальной информации, касающейся «Барселоны» и продажи 475 VIP-лож на «Камп Ноу» за 100 млн евро

Сообщалось, что руководителю лиги может грозить отстранение на срок до года и снятие с должности. Высший спортивный совет (CSD) изучил жалобу Мигеля Анхеля Галана, президента Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте, и счел, что разглашение экономических данных «Барселоны» в пресс-релизе (который позже был удален с сайта Ла Лиги) представляет собой возможное нарушение.

В октябре жалоба была передана в Административный спортивный суд (TAD).

«Я видел этот фильм много раз: на данный момент у меня уже три уголовных иска, я потерял счет жалобам в CSD. Стратегия не меняется: заваливать жалобами и ждать, что какая-нибудь пройдет.

Я же тем временем занимаюсь своим делом: работаю ради профессионального футбола. Остальное, как и тогда, закончится дымом… и тем, что выстрел обернется против них же», – сказал Тебас.