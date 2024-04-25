Хави остается в «Барселоне». Лапорта объявил об этом на пресс-конференции

Хави продолжит тренировать «Барселону».

Об этом сегодня на пресс-конференции объявил президент клуба .

«С удовольствием сообщаю, что Хави продолжит работу в качестве тренера первой команды «Барсы», – заявил Лапорта.

Перед началом пресс-конференции Хави, Лапорта и спортивный директор клуба Деку сделали общее фото.

Фото: скриншот трансляции As

28 января сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Испанский специалист сделал это заявление после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре .

Впоследствии тренер несколько раз утверждал, что не изменит своего решения.