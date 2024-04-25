Хави остается в «Барселоне». Лапорта объявил об этом на пресс-конференции
Хави продолжит тренировать «Барселону».
Об этом сегодня на пресс-конференции объявил президент клуба Жоан Лапорта.
«С удовольствием сообщаю, что Хави продолжит работу в качестве тренера первой команды «Барсы», – заявил Лапорта.
Перед началом пресс-конференции Хави, Лапорта и спортивный директор клуба Деку сделали общее фото.
Фото: скриншот трансляции As
28 января Хави сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Испанский специалист сделал это заявление после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.
Впоследствии тренер несколько раз утверждал, что не изменит своего решения.
- Ладно, пока.
- Ты не понял, я ухожу
- До свидания!
- Ах так?! Тогда я остаюсь.
2) если Барса платила, то почему у нас украли чемпионство в 2013 в матче с Атлетико?
Но я думаю в то время ты был младенцем и не смотрел матч