Хави остается в «Барселоне». Лапорта объявил об этом на пресс-конференции

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави продолжит тренировать «Барселону».

Об этом сегодня на пресс-конференции объявил президент клуба Жоан Лапорта.

«С удовольствием сообщаю, что Хави продолжит работу в качестве тренера первой команды «Барсы», – заявил Лапорта.

Перед началом пресс-конференции Хави, Лапорта и спортивный директор клуба Деку сделали общее фото.

Фото: скриншот трансляции As

28 января Хави сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Испанский специалист сделал это заявление после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.

Впоследствии тренер несколько раз утверждал, что не изменит своего решения.

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145 комментариев
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Слово пацана. Спотифай на асфальте
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Просьбы болельщиков Реала во время классико были услышаны
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Самый оптимальный вариант на данный момент
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Ответ Anya Belova
Самый оптимальный вариант на данный момент
Для соперников Барсы вроде бы тоже. Хорошо, что всех все устраивает. Так редко бывает.
+82
-17
+65
Мужик сказал мужик сделал, если не сделал, значит не получилось
+56
-4
+52
Хави: "Я человек слова, как будет, так я и скажу"
+26
-6
+20
Следующий сезон все расставит по местам. Не так уж Барса и плохо при нем играет, как считают злопыхатели. Если будет серьёзное усиление в трансферное окно, то результаты могут быть совсем другими. Время покажет.
+22
-3
+19
- Я ухожу
- Ладно, пока.
- Ты не понял, я ухожу
- До свидания!
- Ах так?! Тогда я остаюсь.
+19
-1
+18
Ответ Cristiano Ronaldo
Напоминаю, что Барселона является столицей гей-туризма. Какие пацаны? О чём вы? Всё по делу!
Мы тебе верим, если так уверенно говоришь об этом, значит ты там был.
+13
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+10
Бессмысленно было уйти, ведь работу выполняет нормально, первый год выиграл лигу, так что все хорошо. Не всегда становятся чемпионами
+14
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позор балаболу
+17
-10
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
Напоминаю, что Барселона является столицей гей-туризма. Какие пацаны? О чём вы? Всё по делу!
Написал чел с никнеймом криштиано…
+34
-27
+7
Ответ Anya Belova
Самый оптимальный вариант на данный момент
Был бы, если свое слово держал
+11
-4
+7
Поздравляю сливочных!
+10
-4
+6
Ответ Игорь Новиков
Для соперников Барсы вроде бы тоже. Хорошо, что всех все устраивает. Так редко бывает.
В прошлом сезоне тоже устраивало?)
+10
-4
+6
У Лапорты и Месси остается, я слышал.
+5
0
+5
Ответ Игорь Новиков
Не живите прошлым, мой друг.
Похоже на слова Переса, когда его спросили о 3 купленных ЛЧ подряд
+10
-5
+5
Ответ Sultan Abdulazizov
Мужик сказал мужик сделал, если не сделал, значит не получилось
Мужик сказал мужик сделал - это два абсолютно никак не связанных друг с другом человека!
+7
-2
+5
Не простое время для барселоны и не простое время для тренера. Не каждый топовый тренер пойдет сейчас в барсу, а если быть точнее, то не пойдет топовый тренер. Оставить Хави при котором команда только начинает показывать какую то игру это хорошо. Надеемся следующий сезон будет удачнее!
+5
-1
+4
Ответ SPPA
тогда еще Негрейра работал в полную силу
1) он вышел на пенсию в 2018
2) если Барса платила, то почему у нас украли чемпионство в 2013 в матче с Атлетико?
Но я думаю в то время ты был младенцем и не смотрел матч
+8
-4
+4
Ответ Santucco
Просьбы болельщиков Реала во время классико были услышаны
Ещё раз, Спасибо!
+8
-4
+4
Скажу за всех болельщиков Реала: СПАСИБО, что послушал трибуны Бернабеу
+6
-2
+4
Потрясающая новость для болельщиков остальных 19 команд Ла Лиги! Пусть тренирует подольше!
+3
0
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Да ладно, не стесняйся. Уверен, маргарины тебя поймут.
+5
-2
+3
Фанаты Реала: 👍😁🥳🎇🫡🎆
+6
-3
+3
Ответ Santucco
Просьбы болельщиков Реала во время классико были услышаны
Что-то в прошлом сезоне они не просили))
+15
-12
+3
Балабол , ДНК Барселоны
+2
0
+2
Мужик сказал, мужик передумал...а так Хави ещё раз доказал что он клоун
+4
-2
+2
Мужик)
+2
0
+2
Можно еще 10 новостей про это!! А то не понято еще , точно или нет
+2
0
+2
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