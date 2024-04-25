Казарцев, возможно, по ошибке показал Дуарте желтую за фол в центре поля, перепутав его с Черновым

Василий Казарцев, возможно, по ошибке показал Алексису Дуарте желтую карточку.

На 44-й минуте Никита Чернов на глазах у судьи сбил Антона Заболотного. Судья не дал свисток, позволив провести ЦСКА контратаку.

Она завершилась тем, что мяч покинул поле в результате единоборства Дуарте и Милана Гайича. Защитник красно-белых, борясь за мяч с соперником, отмахнулся от серба, однако арбитр не зафиксировал фол в этом эпизоде.

Тем не менее после этого Казарцев показал желтую карточку Дуарте и жестами показал, что она выдана за отложенное нарушение в центре поля, которое совершил Чернов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Это предупреждение стало для Дуарте четвертым в текущем розыгрыше Мир РПЛ. Таким образом, из-за дисквалификации он пропустит встречу с «Локомотивом», которая состоится 28 апреля.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».