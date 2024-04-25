Казарцев, возможно, по ошибке показал Дуарте желтую за фол в центре поля, перепутав его с Черновым

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Василий Казарцев Никита Чернов Футбол

Василий Казарцев, возможно, по ошибке показал Алексису Дуарте желтую карточку.

На 44-й минуте Никита Чернов на глазах у судьи сбил Антона Заболотного. Судья не дал свисток, позволив провести ЦСКА контратаку.

Она завершилась тем, что мяч покинул поле в результате единоборства Дуарте и Милана Гайича. Защитник красно-белых, борясь за мяч с соперником, отмахнулся от серба, однако арбитр не зафиксировал фол в этом эпизоде.

Тем не менее после этого Казарцев показал желтую карточку Дуарте и жестами показал, что она выдана за отложенное нарушение в центре поля, которое совершил Чернов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Это предупреждение стало для Дуарте четвертым в текущем розыгрыше Мир РПЛ. Таким образом, из-за дисквалификации он пропустит встречу с «Локомотивом», которая состоится 28 апреля.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

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38 комментариев
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Как он до сих пор матчи в РПЛ судит, а!?
+48
-3
+45
Пребывание Казарцева в РПЛ это в принципе одна большая ошибка.))
+44
-2
+42
Ответ St. Jimmy
А возможно за отмашку по лицу
Ага. И дал фол в сторону ЦСКА?))
+38
-3
+35
Казарцев это днище судейства
+17
0
+17
Казарцев просто дно...Гнать поганой метлой...
+16
0
+16
Ответ Amalfitano
Пребывание Казарцева в РПЛ это в принципе одна большая ошибка.))
А я бы был более критичен, прибыввние Казарцева в футболе это издевательство над спортом и одна большая трагедия
+10
0
+10
Никогда не думал, что такое напишу. Дуарте - потеря перед Локомотивом.
+8
0
+8
Какая прелесть
И ещё книга №27 - чистейшая красная
+9
-2
+7
Мало ужасного судьи, так еще и комментаторы ниже плинтуса, испортили по всем направлениям матч.
+6
0
+6
Казарцев клоун а Мешков на ВАР такой-же! Изначально было понятно что они цирк устроят! Я даже не знаю что более блевотное, игра команд или судейство этих унтерменшей
+6
0
+6
Судейство отстой просто.
+6
0
+6
Казарцев чето вообще странно судил, очень странно, как-то он откровенные нарушения в обе стороны пропускал
+6
0
+6
Про Казарцева всё было ясно после матча Спартака с Сочи (2-2) . Тогда после игры его надо было пинками гнать из судейства . Но , видно , он хорошо устроился у своего босса "под столом" , что тот не хочет обижать своего бойфренда .
+4
0
+4
Ответ Amalfitano
Ага. И дал фол в сторону ЦСКА?))
Ну да. Там первым армеец фолил (Гайич вроде), за футболку и за руку тянул, Дуарте отмахнулся
+9
-5
+4
Ответ Ahilles
Да там отмашки не было, он руку назад отводил, а не махнул ей
Не, ну по лицу все равно попал. Конечно, не настолько сильно, как изображал Гайич)) Да и штрафной потом с этого места был разыгран. Но правду знает только судейский протокол, чо там Казарцев углядел. Я не удивлюсь, если и правда перепутал.
+3
0
+3
Ответ AAAARMEEC
Все правильно он показал, за удар в лицо рукой армейца Зделара
Если бы это было так, штрафной был бы не в пользу Спартака.
+2
0
+2
Ответ Amalfitano
Пребывание Казарцева в РПЛ это в принципе одна большая ошибка.))
откровенно слабое судейство, ошибка на ошибке, армейцы сами себя превзошли, толчки в спину, что это
+2
0
+2
А возможно за отмашку по лицу
+12
-10
+2
Ответ St. Jimmy
Не, ну по лицу все равно попал. Конечно, не настолько сильно, как изображал Гайич)) Да и штрафной потом с этого места был разыгран. Но правду знает только судейский протокол, чо там Казарцев углядел. Я не удивлюсь, если и правда перепутал.
Да перепутал. Он вообще очень странный тип.
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
Ага. И дал фол в сторону ЦСКА?))
так то там сначала был фол армейца - задержка Дуарте, потому фол и дали в сторону ЦСКА, а потом Дуарте отмахнулся и получил жк
+2
-1
+1
Ответ Ринат Гимадеев
Гайич нарушал правила, после этого Дуартэ попал ему рукой по лицу. Поэтому желтая Дуарте, а штрафной в пользу Спартака. Тут все правильно показал Казарцев, в отличии от других моментов
Он показал за фол в центре поля. Не ври.
+2
-1
+1
Казанцев, возможно по ошибке стал судьей.
+1
0
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слепошарый
+1
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Ответ Ринат Гимадеев
это бред, уже в эфире сказали что не за фол в центре поля
Генич сам ниче не видел. Желтая была за отложенный фол в центре. Но Казарцев не запомнил, кто фолил.
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Ответ kolokolo22
Генич сам ниче не видел. Желтая была за отложенный фол в центре. Но Казарцев не запомнил, кто фолил.
в послематчевом разборе в студии сказали что скорей всего за отмашку дали
0
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Ответ St. Jimmy
А возможно за отмашку по лицу
Нет, он сразу показал, что фол был до этого и поэтому показал жёлтую Дуарте.
То есть он реально тупо перепутал игроков
0
0
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Ответ St. Jimmy
А возможно за отмашку по лицу
Да там отмашки не было, он руку назад отводил, а не махнул ей
+2
-2
0
Судья Казанцев это и есть ошибка
0
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"Это потому что я черн(ов)?"
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Пока не будут приняты радикальные меры по привлечению арбитров к дисциплинарной и материальной ответственности, такой цирк и будет продолжаться
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