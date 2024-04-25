Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова «Краснодар», ждем на карту денежки»: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента»
Комитет по этике рассмотрит шутку Руслана Безрукова.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.
Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Тогда ещё можно было курить в любом кафе
Что за времена, а казалось было не так давно)
Полностью оправданы
Со всей страны болелы скинутся.