Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова «Краснодар», ждем на карту денежки»: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Дмитрий Градиленко Краснодар Комитет по этике Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

Комитет по этике рассмотрит шутку Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.

Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

52 комментария
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Комитет по этике просто не знает как им оправдать свое никчемное существование и бюджет...
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Лишить Краснодар 10 очков, чтобы не создавал никакой конкуренции
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Т.е. в словах Медведева про Спартак ничего странного нет, но зато когда Зенит проиграл, то нужно сразу наказать обидчика за шутку. Митрофанова уволить надо за такой позорный донос, не даёт уже даже пошутить. Россия для грустных(
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Когда-нибудь об этом снимут фильм и Безрукова сыграет Безруков
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Безрукову надо идти дальше, просто в аэропорту громко сказать слово бомба
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Ответ Даниил Верёвкин
Т.е. в словах Медведева про Спартак ничего странного нет, но зато когда Зенит проиграл, то нужно сразу наказать обидчика за шутку. Митрофанова уволить надо за такой позорный донос, не даёт уже даже пошутить. Россия для грустных(
Человек 10 лет работавший гендиректором Зенита выносит такое решение, кто бы сомневался)))))
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Напомню : Максим Митрофанов бывший генеральный директор ФК "Зенит".
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Я вот помню, как перед матчем в Раменском в 2007 году, Титов и другие спартаковцы прямым текстом говорили , что отдадут свои премии игрокам Сатурна, если те отберут очки у Зенита.
Тогда ещё можно было курить в любом кафе
Что за времена, а казалось было не так давно)
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Уровень тупого абсурда трудно даже представить
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Ответ Фахрик
то есть шутил игрок Рубина, а лишать очков Краснодар?..
В Что? Где? Когда? если подсказывают играющей команде из зала, то дисквалифицируют подсказчика и команду. Здесь можно пойти таким же путём)
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Ответ Даниил Верёвкин
Т.е. в словах Медведева про Спартак ничего странного нет, но зато когда Зенит проиграл, то нужно сразу наказать обидчика за шутку. Митрофанова уволить надо за такой позорный донос, не даёт уже даже пошутить. Россия для грустных(
Просто зенит придворный клуб, инструмент продвижения амбиций властей
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Идите лучше судьями займитесь, олени! Нашли до кого д#######я!
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Может хоть тут знаменитый админресурс увидим,о котором так поют многие. Резудьтат отменять,присудят технарь Рубину,Краснодар в пердив. Зениту приплюсуют очки Краснодара. а если без шуок,то все эти КДК,комитеты по этике простая профанация.
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Во взаимоотношениях Рубин-Краснодар третья сторона - комитет по этике

Полностью оправданы
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Вы это серьёзно вообще?
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Лучше б противостояния с Оренбургом расследовали бы. А то ищут черную кошку, в черной комнате , когда ее там нет. А реальных вещей в упор замечать не будут.
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В Беларуси за такое чемпион начал сезон с минус 35 очков, и на следующий минус 20 перенесли, Энергетику минус 23 и минус 11 на следующий сезон, Белшине минус 11 и минус 5 на следующий.
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Ответ &_Bishep_&
Что криминального в том что бы премировать за победу?
Ноу криминалити! )
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Ответ Blu-red
Помнится, несколько лет назад кажется зенит платил Сочи за победу, и ничего. Опять этадругина наелись)))
тут главное - это "кажется". Креститься надо!
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Ответ Blu-red
Как погляжу, РФС тоже люди из провластного клуба руководят. Митрофанов тут, Дюков там...
Киборги, они заполонили всю планету!))
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Ответ Unknown Forusha
Помниться бавария отправляла сосиски ингольшадту за победой над бд
и майнцу вагон пива
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Ответ [ADO]
Киборги, они заполонили всю планету!))
Киборги или нет, но это ставленники нынешнего режима
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Ответ Unnamed80
В Что? Где? Когда? если подсказывают играющей команде из зала, то дисквалифицируют подсказчика и команду. Здесь можно пойти таким же путём)
Команду не дисквалифицируют. Подсказчика удаляют из зала. Команде телезрителей присуждают очко. Ты предлагаешь Рубину засчитать поражение ? За какую подсказку ?
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Ответ Фахрик
то есть шутил игрок Рубина, а лишать очков Краснодар?..
Абсолютно верно! И в пердив!
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Снять по десятку очков с Рубина и Краснодара
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Номер карты что не указали?
Со всей страны болелы скинутся.
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Бред полнейший! Сдавать/покупать матч - это подло и низко! А стимулировать (финансово либо каким-то другим способом) соперника своего конкурента, так это нормальная методика. Лично я ничего страшного и противозаконного в этом не вижу. Я это пишу серьёзно и без всяких шуток. Почему какими-то персонажами это рассматривается, как какое-то нарушение???
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Ну да, да. Когда играют две команды с надписью Газпром на майках там никакого грубого нарушения спортивного регламента нет)))))))))
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Помнится, несколько лет назад кажется зенит платил Сочи за победу, и ничего. Опять этадругина наелись)))
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клоуны, было бы что рассматривать...
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