Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова «Краснодар», ждем на карту денежки»: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента»

Комитет по этике рассмотрит шутку Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) полузащитник «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста « » , финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.

Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» . В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста», – сообщили в службе коммуникаций РФС.